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Беспроводная АС для дома

TAW6205/10
Общая оценка / 5
  • Звуки музыки по всему дому. Звуки музыки по всему дому. Звуки музыки по всему дому.
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    Беспроводная АС для дома

    TAW6205/10
    Общая оценка / 5

    Звуки музыки по всему дому.

    Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводная АС для дома

    Звуки музыки по всему дому.

    Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений. Узнать обо всех преимуществах

    Звуки музыки по всему дому.

    Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводная АС для дома

    Звуки музыки по всему дому.

    Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений. Узнать обо всех преимуществах

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      Звуки музыки по всему дому.

      • Wi-Fi. Мультирум-аудиосистема
      • Совместимо с DTS Play-Fi
      • Совместимо с голосовыми ассистентами
      • Встроенная подсветка
      DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема высокого качества

      DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема высокого качества

      Эта беспроводная АС совместима с DTS Play-Fi, поэтому вы можете легко ее синхронизировать с другими АС Play-Fi в одной мультирум-аудиосистеме. Если ваш саундбар поддерживает Play-Fi Surround, эту АС можно превратить в часть звуковой сцены для домашнего кинотеатра.

      Насыщенный звук. Сопряжение для стереозвучания в одном помещении

      НЧ-динамик, два пассивных излучателя и ВЧ-динамик обеспечат насыщенное звучание с мощными басами и чистыми высокими частотами. Потоковое вещание Wi-Fi поддерживает передачу сигнала высокого качества и обеспечивает точную синхронизацию с другими АС, даже в других помещениях.

      Более качественный звук АС с поддержкой голосового помощника

      Попросите устройство с поддержкой Alexa или Google Ассистента воспроизвести музыку через АС. Управляйте громкостью музыки во время вечеринок и в позднее время суток. Слушайте новости и многое другое — все это без касания самой АС.

      Spotify Connect. Tidal. Deezer. Все сервисы в ваших руках

      Воспроизводите музыку напрямую из Spotify или слушаете альбомы из Tidal через приложение Play-Fi? Эта акустическая система справится с любой задачей — от плейлиста на вечеринке до подкастов в офисе, а вы сможете оценить насыщенное, глубокое и чистое звучание.

      Подключение к любым устройствам

      С Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast и Apple AirPlay 2 вы сможете воспроизводить музыку и подкасты с любого источника. Если вы пользуетесь устройствами iOS, вы можете управлять АС с помощью голосовых команд для Siri.

      Встроенная светодиодная подсветка. Совместимо с Philips Ambilight

      Эта беспроводная АС не просто воспроизводит музыку, но и совместима с подсветкой Ambilight. Просто нажмите кнопку на корпусе устройства, чтобы подключиться к телевизору. Оцените объемный эффект Ambilight при просмотре фильмов, во время игры или прослушивания музыки.

      Технические характеристики

      • Звук

        Выходная мощность
        40 Вт при 1 % КНИ
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Улучшения громкоговорителей
        Пассивные излучатели, 2 шт.

      • Динамик

        Количество звуковых каналов
        1,0
        ВЧ-динамик
        1", 1 шт.
        НЧ-динамик
        3,5", 1 шт.

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
        В режиме ожидания
        Да

      • Комфорт

        Пользовательский интерфейс
        Встроенная подсветка: разные цвета

      • Подключения

        Мультирум-система с DTS Play-Fi
        Да
        Spotify Connect
        Да
        Встроенный Chromecast
        Да
        Совместимо с Alexa
        Да
        Совместимо с Apple Airplay 2
        Да
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да
        Профили Bluetooth
        • SBC 4.0
        • A2DP
        • AVRCP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м
        Сетевые подключения
        • Wi-Fi - 802.11 ac
        • Wi-Fi - 802.11 b/g/n
        Антенна Wi-Fi
        Встроенный
        Установка сети
        Приложение Play-Fi

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        115x212x116 мм
        Вес продукта
        1,8  кг
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        172x312x168 мм
        Вес, включая упаковку
        2,5  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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