Звуки музыки по всему дому.

Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений.