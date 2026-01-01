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Больше не доступен

Беспроводная АС для дома

TAW6205/10

Звуки музыки по всему дому.

Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений.

Посмотреть все преимущества

Звуки музыки по всему дому.

  • Wi-Fi. Мультирум-аудиосистема

  • Совместимо с DTS Play-Fi

  • Совместимо с голосовыми ассистентами

  • Встроенная подсветка

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Все сервисы в ваших руках

Воспроизводите музыку напрямую из Spotify или слушаете альбомы из Tidal через приложение Play-Fi? Эта акустическая система справится с любой задачей — от плейлиста на вечеринке до подкастов в офисе, а вы сможете оценить насыщенное, глубокое и чистое звучание.

Настройка мультирум-системы через Philips Sound или приложение Play-Fi

Питание от сети переменного тока. Размеры: 115x212x116 мм

Технические характеристики

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