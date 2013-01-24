Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
Звуки музыки по всему дому.
Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звуки музыки по всему дому.
Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений. Узнать обо всех преимуществах
Звуки музыки по всему дому.
Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звуки музыки по всему дому.
Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений. Узнать обо всех преимуществах
Эта беспроводная АС совместима с DTS Play-Fi, поэтому вы можете легко ее синхронизировать с другими АС Play-Fi в одной мультирум-аудиосистеме. Если ваш саундбар поддерживает Play-Fi Surround, эту АС можно превратить в часть звуковой сцены для домашнего кинотеатра.
НЧ-динамик, два пассивных излучателя и ВЧ-динамик обеспечат насыщенное звучание с мощными басами и чистыми высокими частотами. Потоковое вещание Wi-Fi поддерживает передачу сигнала высокого качества и обеспечивает точную синхронизацию с другими АС, даже в других помещениях.
Попросите устройство с поддержкой Alexa или Google Ассистента воспроизвести музыку через АС. Управляйте громкостью музыки во время вечеринок и в позднее время суток. Слушайте новости и многое другое — все это без касания самой АС.
Воспроизводите музыку напрямую из Spotify или слушаете альбомы из Tidal через приложение Play-Fi? Эта акустическая система справится с любой задачей — от плейлиста на вечеринке до подкастов в офисе, а вы сможете оценить насыщенное, глубокое и чистое звучание.
С Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast и Apple AirPlay 2 вы сможете воспроизводить музыку и подкасты с любого источника. Если вы пользуетесь устройствами iOS, вы можете управлять АС с помощью голосовых команд для Siri.
Эта беспроводная АС не просто воспроизводит музыку, но и совместима с подсветкой Ambilight. Просто нажмите кнопку на корпусе устройства, чтобы подключиться к телевизору. Оцените объемный эффект Ambilight при просмотре фильмов, во время игры или прослушивания музыки.
Звук
Динамик
Питание
Комфорт
Подключения
Аксессуары
Размеры