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    Беспроводная АС для дома

    TAW6505/10
    Общая оценка / 5
    • Объемное звучание. В любом помещении. Объемное звучание. В любом помещении. Объемное звучание. В любом помещении.
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      Беспроводная АС для дома

      TAW6505/10
      Общая оценка / 5

      Объемное звучание. В любом помещении.

      Эта мощная беспроводная АС мощностью 80 Вт обеспечит насыщенное звучание как в автономном режиме, так и в мультирум-конфигурации. Вы сможете оценить стереозвучание, полное деталей, идеальную синхронизацию и простое управление при подключении к телевизоре и другим АС. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводная АС для дома

      Объемное звучание. В любом помещении.

      Эта мощная беспроводная АС мощностью 80 Вт обеспечит насыщенное звучание как в автономном режиме, так и в мультирум-конфигурации. Вы сможете оценить стереозвучание, полное деталей, идеальную синхронизацию и простое управление при подключении к телевизоре и другим АС. Узнать обо всех преимуществах

      Объемное звучание. В любом помещении.

      Эта мощная беспроводная АС мощностью 80 Вт обеспечит насыщенное звучание как в автономном режиме, так и в мультирум-конфигурации. Вы сможете оценить стереозвучание, полное деталей, идеальную синхронизацию и простое управление при подключении к телевизоре и другим АС. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводная АС для дома

      Объемное звучание. В любом помещении.

      Эта мощная беспроводная АС мощностью 80 Вт обеспечит насыщенное звучание как в автономном режиме, так и в мультирум-конфигурации. Вы сможете оценить стереозвучание, полное деталей, идеальную синхронизацию и простое управление при подключении к телевизоре и другим АС. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводная АС для дома

        Беспроводная АС для дома

        Итого:

        Объемное звучание. В любом помещении.

        • Wi-Fi. Мультирум-аудиосистема
        • Совместимо с DTS Play-Fi
        • Совместимо с голосовыми ассистентами
        • Встроенная подсветка
        DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема высокого качества

        DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема высокого качества

        Эта беспроводная АС совместима с DTS Play-Fi, поэтому вы можете легко ее синхронизировать с другими АС Play-Fi в одной мультирум-аудиосистеме. Если ваш саундбар поддерживает Play-Fi Surround, эту АС можно превратить в часть звуковой сцены для домашнего кинотеатра.

        Насыщенное звучание в любом помещении. Идеальная синхронизация между комнатами.

        Два НЧ-динамика, два пассивных излучателя и два ВЧ-динамика обеспечат объемное звучание с мощными басами и чистыми высокими частотами. Потоковое вещание Wi-Fi поддерживает передачу сигнала высокого качества и обеспечивает точную синхронизацию с другими АС, даже в других помещениях.

        Более качественный звук АС с поддержкой голосового помощника

        Попросите устройство с поддержкой Alexa или Google Ассистента воспроизвести музыку через АС. Управляйте громкостью музыки во время вечеринок и в позднее время суток. Слушайте новости и многое другое — все это без касания самой АС.

        Spotify Connect. Tidal. Deezer. Все сервисы в ваших руках

        Воспроизводите музыку напрямую из Spotify или слушаете альбомы из Tidal через приложение Play-Fi? Эта акустическая система справится с любой задачей — от плейлиста на вечеринке до подкастов в офисе, а вы сможете оценить насыщенное, глубокое и чистое звучание.

        Подключение к любым устройствам

        С Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast и Apple AirPlay 2 вы сможете воспроизводить музыку и подкасты с любого источника. Если вы пользуетесь устройствами iOS, вы можете управлять АС с помощью голосовых команд для Siri.

        Встроенная светодиодная подсветка. Совместимо с Philips Ambilight

        Эта беспроводная АС не просто воспроизводит музыку, но и совместима с подсветкой Ambilight. Просто нажмите кнопку на корпусе устройства, чтобы подключиться к телевизору. Оцените объемный эффект Ambilight при просмотре фильмов, во время игры или прослушивания музыки.

        • Звук

          Выходная мощность
          80 Вт при 1 % КНИ
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Улучшения громкоговорителей
          Пассивные излучатели, 2 шт.

        • Динамик

          Количество звуковых каналов
          2,0
          ВЧ-динамик
          1", 2 шт.
          НЧ-динамик
          3,5", 2 шт.

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
          В режиме ожидания
          Да

        • Комфорт

          Пользовательский интерфейс
          Встроенная подсветка: разные цвета

        • Подключения

          Мультирум-система с DTS Play-Fi
          Да
          Spotify Connect
          Да
          Встроенный Chromecast
          Да
          Совместимо с Alexa
          Да
          Совместимо с Apple Airplay 2
          Да
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да
          Профили Bluetooth
          • SBC 4.0
          • A2DP
          • AVRCP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м
          Сетевые подключения
          • Wi-Fi - 802.11 ac
          • Wi-Fi - 802.11 b/g/n
          Установка сети
          Приложение Play-Fi
          Антенна Wi-Fi
          Встроенный

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          • Краткое руководство пользователя

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          350x132x151 мм
          Вес продукта
          3,5  кг
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          388x211x203 мм
          Вес, включая упаковку
          4.4  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Краткое руководство пользователя

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