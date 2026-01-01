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Больше не доступен
TAW6505/10
Объемное звучание. В любом помещении.
Эта мощная беспроводная АС мощностью 80 Вт обеспечит насыщенное звучание как в автономном режиме, так и в мультирум-конфигурации. Вы сможете оценить стереозвучание, полное деталей, идеальную синхронизацию и простое управление при подключении к телевизоре и другим АС.
Wi-Fi. Мультирум-аудиосистема
Совместимо с DTS Play-Fi
Совместимо с голосовыми ассистентами
Встроенная подсветка
Попросите устройство с поддержкой Alexa или Google Ассистента воспроизвести музыку через АС. Управляйте громкостью музыки во время вечеринок и в позднее время суток. Слушайте новости и многое другое — все это без касания самой АС.
Два НЧ-динамика, два пассивных излучателя и два ВЧ-динамика обеспечат объемное звучание с мощными басами и чистыми высокими частотами. Потоковое вещание Wi-Fi поддерживает передачу сигнала высокого качества и обеспечивает точную синхронизацию с другими АС, даже в других помещениях.
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