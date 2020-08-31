DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема высокого качества

Эта беспроводная АС совместима с DTS Play-Fi, поэтому вы можете легко ее синхронизировать с другими АС Play-Fi в одной мультирум-аудиосистеме. Если ваш саундбар поддерживает Play-Fi Surround, эту АС можно превратить в часть звуковой сцены для домашнего кинотеатра.