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Больше не доступен

Беспроводная АС для дома

TAW6505/10

Объемное звучание. В любом помещении.

Эта мощная беспроводная АС мощностью 80 Вт обеспечит насыщенное звучание как в автономном режиме, так и в мультирум-конфигурации. Вы сможете оценить стереозвучание, полное деталей, идеальную синхронизацию и простое управление при подключении к телевизоре и другим АС.

Посмотреть все преимущества

Объемное звучание. В любом помещении.

  • Wi-Fi. Мультирум-аудиосистема

  • Совместимо с DTS Play-Fi

  • Совместимо с голосовыми ассистентами

  • Встроенная подсветка

Более качественный звук АС с поддержкой голосового помощника

Попросите устройство с поддержкой Alexa или Google Ассистента воспроизвести музыку через АС. Управляйте громкостью музыки во время вечеринок и в позднее время суток. Слушайте новости и многое другое — все это без касания самой АС.

Подключайтесь к любимым устройствам с голосовыми ассистентами

Насыщенное звучание в любом помещении. Идеальная синхронизация между комнатами.

Два НЧ-динамика, два пассивных излучателя и два ВЧ-динамика обеспечат объемное звучание с мощными басами и чистыми высокими частотами. Потоковое вещание Wi-Fi поддерживает передачу сигнала высокого качества и обеспечивает точную синхронизацию с другими АС, даже в других помещениях.

Технические характеристики

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