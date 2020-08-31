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- Краткое руководство пользователя
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Объемное звучание. В любом помещении.
Эта мощная беспроводная АС мощностью 80 Вт обеспечит насыщенное звучание как в автономном режиме, так и в мультирум-конфигурации. Вы сможете оценить стереозвучание, полное деталей, идеальную синхронизацию и простое управление при подключении к телевизоре и другим АС. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Объемное звучание. В любом помещении.
Эта мощная беспроводная АС мощностью 80 Вт обеспечит насыщенное звучание как в автономном режиме, так и в мультирум-конфигурации. Вы сможете оценить стереозвучание, полное деталей, идеальную синхронизацию и простое управление при подключении к телевизоре и другим АС. Узнать обо всех преимуществах
Объемное звучание. В любом помещении.
Эта мощная беспроводная АС мощностью 80 Вт обеспечит насыщенное звучание как в автономном режиме, так и в мультирум-конфигурации. Вы сможете оценить стереозвучание, полное деталей, идеальную синхронизацию и простое управление при подключении к телевизоре и другим АС. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Объемное звучание. В любом помещении.
Эта мощная беспроводная АС мощностью 80 Вт обеспечит насыщенное звучание как в автономном режиме, так и в мультирум-конфигурации. Вы сможете оценить стереозвучание, полное деталей, идеальную синхронизацию и простое управление при подключении к телевизоре и другим АС. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная АС для дома
Итого:
Эта беспроводная АС совместима с DTS Play-Fi, поэтому вы можете легко ее синхронизировать с другими АС Play-Fi в одной мультирум-аудиосистеме. Если ваш саундбар поддерживает Play-Fi Surround, эту АС можно превратить в часть звуковой сцены для домашнего кинотеатра.
Два НЧ-динамика, два пассивных излучателя и два ВЧ-динамика обеспечат объемное звучание с мощными басами и чистыми высокими частотами. Потоковое вещание Wi-Fi поддерживает передачу сигнала высокого качества и обеспечивает точную синхронизацию с другими АС, даже в других помещениях.
Попросите устройство с поддержкой Alexa или Google Ассистента воспроизвести музыку через АС. Управляйте громкостью музыки во время вечеринок и в позднее время суток. Слушайте новости и многое другое — все это без касания самой АС.
Воспроизводите музыку напрямую из Spotify или слушаете альбомы из Tidal через приложение Play-Fi? Эта акустическая система справится с любой задачей — от плейлиста на вечеринке до подкастов в офисе, а вы сможете оценить насыщенное, глубокое и чистое звучание.
С Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast и Apple AirPlay 2 вы сможете воспроизводить музыку и подкасты с любого источника. Если вы пользуетесь устройствами iOS, вы можете управлять АС с помощью голосовых команд для Siri.
Эта беспроводная АС не просто воспроизводит музыку, но и совместима с подсветкой Ambilight. Просто нажмите кнопку на корпусе устройства, чтобы подключиться к телевизору. Оцените объемный эффект Ambilight при просмотре фильмов, во время игры или прослушивания музыки.
Звук
Динамик
Питание
Комфорт
Подключения
Аксессуары
Размеры
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