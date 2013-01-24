Встроенный будильник с виброрежимом для приятного пробуждения. Разбудит только вас.

Постепенное пробуждение от мягких вибраций. Просто сдвиньте переключатель будильника на виброрежим, и в заданное время, будильник начнет вибрировать. Вибрация распространяется на небольшое пространство, поэтому будильник разбудит только вас. Вы можете выбрать один из двух уровней вибрации в зависимости от вашей чувствительности. И даже при высоком уровне вибрации этот прибор разбудит лишь вас, а не того, кто рядом. Если вам тяжело проснуться, на всякий случай можно установить еще и звуковой сигнал.