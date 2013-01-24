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Два уровня виброрежима
С этим будильником Philips каждое пробуждение будет приятным. Вы можете выбрать виброрежим или звуковой сигнал. Закрепите будильник на подушке при помощи зажима или установите на прикроватный столик, выдвинув подставку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Два уровня виброрежима
С этим будильником Philips каждое пробуждение будет приятным. Вы можете выбрать виброрежим или звуковой сигнал. Закрепите будильник на подушке при помощи зажима или установите на прикроватный столик, выдвинув подставку. Узнать обо всех преимуществах
Два уровня виброрежима
С этим будильником Philips каждое пробуждение будет приятным. Вы можете выбрать виброрежим или звуковой сигнал. Закрепите будильник на подушке при помощи зажима или установите на прикроватный столик, выдвинув подставку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Два уровня виброрежима
С этим будильником Philips каждое пробуждение будет приятным. Вы можете выбрать виброрежим или звуковой сигнал. Закрепите будильник на подушке при помощи зажима или установите на прикроватный столик, выдвинув подставку. Узнать обо всех преимуществах
Часы с будильником
Цена магазина Philips
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Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Постепенное пробуждение от мягких вибраций. Просто сдвиньте переключатель будильника на виброрежим, и в заданное время, будильник начнет вибрировать. Вибрация распространяется на небольшое пространство, поэтому будильник разбудит только вас. Вы можете выбрать один из двух уровней вибрации в зависимости от вашей чувствительности. И даже при высоком уровне вибрации этот прибор разбудит лишь вас, а не того, кто рядом. Если вам тяжело проснуться, на всякий случай можно установить еще и звуковой сигнал.
Ложитесь спать со спокойной душой. Этот будильник Philips с зажимом удобного крепится к подушке. С ним вы легко найдете часы — они не упадут с кровати ночью или когда вы будете просыпаться. По желанию вместо зажима можно использовать любой ремешок, который нужно просто продеть через отверстие в часах.
Этот тонкий и компактный будильник легко помещается под подушкой. На нем нет острых углов и выступающих кнопок, а подставка полностью убирается в заднюю панель прибора. Вы просто не почувствуете будильник под подушкой и сможете с комфортом спать всю ночь.
Часы оснащены выдвижной подставкой, что делает их универсальными. Для устойчивости и оптимального обзора часы устанавливаются на поверхность под небольшим углом. При помощи специального выступа подставку можно легко выдвинуть. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость и исключают скольжение. Подставка легко складывается и сравнивается с поверхностью задней панели, чтобы вы могли мгновенно убрать будильник под подушку.
Помимо виброрежима, на будильнике можно установить звуковой сигнал. Вы можете выбрать только звуковой сигнал, только вибросигнал или оба сразу. Если вы тяжело просыпаетесь, установите и звуковой сигнал, и виброрежим, чтобы наверняка не проспать.
С Philips вам обеспечено естественное пробуждение. Эти часы разбудят вас мягкой вибрацией, которая постепенно нарастает и помогает спокойно проснуться без резких звуков будильника. Естественное пробуждение — залог приятного утра и бодрости на целый день.
Питание от двух батареек типа AA и портативность обеспечивает оптимальное удобство при установке.
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