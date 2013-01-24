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    Часы с будильником

    TCJ330/12
    Общая оценка / 5
    • Два уровня виброрежима Два уровня виброрежима Два уровня виброрежима
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      Часы с будильником

      TCJ330/12
      Общая оценка / 5

      Два уровня виброрежима

      С этим будильником Philips каждое пробуждение будет приятным. Вы можете выбрать виброрежим или звуковой сигнал. Закрепите будильник на подушке при помощи зажима или установите на прикроватный столик, выдвинув подставку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Часы с будильником

      Два уровня виброрежима

      С этим будильником Philips каждое пробуждение будет приятным. Вы можете выбрать виброрежим или звуковой сигнал. Закрепите будильник на подушке при помощи зажима или установите на прикроватный столик, выдвинув подставку. Узнать обо всех преимуществах

      Два уровня виброрежима

      С этим будильником Philips каждое пробуждение будет приятным. Вы можете выбрать виброрежим или звуковой сигнал. Закрепите будильник на подушке при помощи зажима или установите на прикроватный столик, выдвинув подставку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Часы с будильником

      Два уровня виброрежима

      С этим будильником Philips каждое пробуждение будет приятным. Вы можете выбрать виброрежим или звуковой сигнал. Закрепите будильник на подушке при помощи зажима или установите на прикроватный столик, выдвинув подставку. Узнать обо всех преимуществах

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        Часы с будильником

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Два уровня виброрежима

        • будильник с виброрежимом
        Индикатор сообщает о низком заряде батарей

        Индикатор сообщает о низком заряде батарей

        Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

        Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

        Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

        Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

        Встроенный будильник с виброрежимом для приятного пробуждения. Разбудит только вас.

        Постепенное пробуждение от мягких вибраций. Просто сдвиньте переключатель будильника на виброрежим, и в заданное время, будильник начнет вибрировать. Вибрация распространяется на небольшое пространство, поэтому будильник разбудит только вас. Вы можете выбрать один из двух уровней вибрации в зависимости от вашей чувствительности. И даже при высоком уровне вибрации этот прибор разбудит лишь вас, а не того, кто рядом. Если вам тяжело проснуться, на всякий случай можно установить еще и звуковой сигнал.

        Удобный зажим для крепления к подушке

        Ложитесь спать со спокойной душой. Этот будильник Philips с зажимом удобного крепится к подушке. С ним вы легко найдете часы — они не упадут с кровати ночью или когда вы будете просыпаться. По желанию вместо зажима можно использовать любой ремешок, который нужно просто продеть через отверстие в часах.

        Тонкое и плоское устройство удобно помещается под подушкой

        Этот тонкий и компактный будильник легко помещается под подушкой. На нем нет острых углов и выступающих кнопок, а подставка полностью убирается в заднюю панель прибора. Вы просто не почувствуете будильник под подушкой и сможете с комфортом спать всю ночь.

        Выдвижная подставка для размещения на прикроватном столике

        Часы оснащены выдвижной подставкой, что делает их универсальными. Для устойчивости и оптимального обзора часы устанавливаются на поверхность под небольшим углом. При помощи специального выступа подставку можно легко выдвинуть. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость и исключают скольжение. Подставка легко складывается и сравнивается с поверхностью задней панели, чтобы вы могли мгновенно убрать будильник под подушку.

        Дополнительный звуковой сигнал

        Помимо виброрежима, на будильнике можно установить звуковой сигнал. Вы можете выбрать только звуковой сигнал, только вибросигнал или оба сразу. Если вы тяжело просыпаетесь, установите и звуковой сигнал, и виброрежим, чтобы наверняка не проспать.

        Мягкая вибрация для приятного пробуждения

        С Philips вам обеспечено естественное пробуждение. Эти часы разбудят вас мягкой вибрацией, которая постепенно нарастает и помогает спокойно проснуться без резких звуков будильника. Естественное пробуждение — залог приятного утра и бодрости на целый день.

        Питание от батареи обеспечивает простую установку и портативность

        Питание от двух батареек типа AA и портативность обеспечивает оптимальное удобство при установке.

        Технические характеристики

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          1
          Источник будильника
          • Звуковой сигнал
          • Вибрация (сильная, слабая)

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Цвет подсветки
          Белый
          Часы
          Цифровые
          Цифры на дисплее
          4

        • Питание

          Тип элемента питания
          Тип AAA
          Количество батарей
          3 (не входят в комплект)

        • Аксессуары

          Зажим для крепления
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да
          Гарантия
          Гарантийная карточка

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          82 x 19 x 82  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          88 x 29 x 92 мм
          Вес продукта
          0,05  кг
          Вес, включая упаковку
          0,15  кг

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