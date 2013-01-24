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Bodygroom series 5000

Триммер для тела

TT2030/10
Общая оценка / 5
  • Идеальное подравнивание Идеальное подравнивание Идеальное подравнивание
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    Bodygroom series 5000 Триммер для тела

    TT2030/10
    Общая оценка / 5

    Идеальное подравнивание

    Комплексная система по уходу за телом с уникальными насадками: для идеального подравнивания и бритья, даже на самых чувствительных участках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bodygroom series 5000 Триммер для тела

    Идеальное подравнивание

    Комплексная система по уходу за телом с уникальными насадками: для идеального подравнивания и бритья, даже на самых чувствительных участках. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальное подравнивание

    Комплексная система по уходу за телом с уникальными насадками: для идеального подравнивания и бритья, даже на самых чувствительных участках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bodygroom series 5000 Триммер для тела

    Идеальное подравнивание

    Комплексная система по уходу за телом с уникальными насадками: для идеального подравнивания и бритья, даже на самых чувствительных участках. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальное подравнивание

      Даже на самых чувствительных участках тела

      • Plus
      • для чувствительных участков тела
      5 установок длины до 11 мм

      5 установок длины до 11 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Сверхбольшой триммер XL для быстрого подравнивания на больших участках

      Сверхбольшой триммер XL для быстрого подравнивания на больших участках

      Используйте этот сверхбольшой триммер XL и следуйте инструкциям к нему для быстрого подравнивания волос на больших участках, таких как грудь, живот и ноги.

      Триммер XS для чувствительной кожи обеспечивает дополнительную безопасность

      Триммер XS для чувствительной кожи обеспечивает дополнительную безопасность

      Используйте триммер XS для чувствительной кожи и следуйте инструкциям для подравнивания волос на участках, требующих наиболее деликатного обращения, таких как интимная зона и подмышки.

      Быстродействующий триммер для подравнивания волос без лишних усилий

      Быстродействующий триммер для подравнивания волос без лишних усилий

      Быстродействующий триммер шириной 32 мм разработан для захвата всех типов волосков за один прием.

      Светодиодный индикатор уровня заряда акк.

      Светодиодный индикатор уровня заряда акк.

      Светодиодный индикатор на устройстве показывает, когда акк. полный, разряжен или заряжается

      Подставка для удобства зарядки и хранения

      Подставка для удобства зарядки и хранения

      Подставка для зарядки может использоваться для удобного хранения и гарантирует полную зарядку и готовность устройства к работе

      Использование на влажной и сухой коже для применения в душе и легкой очистки

      Использование на влажной и сухой коже для применения в душе и легкой очистки

      100%-ая водонепроницаемость этой бритвы Philips позволяет с удобством сбривать и подравнивать волосы в душе, а также гарантирует простоту очистки.

      Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

      Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Количество установок длины
        5
        Режущий элемент
        Сетка и двусторонний триммер
        Триммер
        Насадка

      • Удобство использования

        Безопасные настройки длины
        Да
        Индикатор зарядки
        1 светодиод
        Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
        Да
        Беспроводные
        Да
        LED-индикатор
        Уровень заряда аккумулятора
        Использование на сухой и влажной коже
        Водонепроницаемость и простая очистка

      • Система питания

        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        50 минут
        Использование
        От аккумулятора

      • Аксессуары

        Подставка для зарядки и хранения
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Создайте свой стиль

        Стили
        Бритье и подравнивание волос

      • Аксессуары

        XL гребень
        Да
        XS гребень
        Да

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