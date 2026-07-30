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Больше не доступен
X2HR/00
Звук высокого разрешения
Полноразмерные
Акустическая форма открытого типа
Дышащие амбушюры
Каждый динамик старательно отбирают, настраивают и тестируют, подбирая пары для гарантии детализированного естественного звучания. В 50-мм излучателях используются высокомощные неодимовые магниты для воспроизведения всех нюансов музыки: сбалансированных четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.
Акустическая конструкция открытого типа исключает воздушное давление позади излучателя, обеспечивая свободное движение диафрагмы, благодаря чему прозрачность звука значительно улучшается, а высокие частоты смягчаются.
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