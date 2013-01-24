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    Philips Fidelio

    Наушники

    X2HR/00
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    Fidelio
    • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
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      Philips Fidelio Наушники

      X2HR/00
      Общая оценка / 5

      Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта

      Наушники Fidelio X2HR позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании, не выходя из дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непревзойденного наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Fidelio Наушники

      Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта

      Наушники Fidelio X2HR позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании, не выходя из дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непревзойденного наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах

      Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта

      Наушники Fidelio X2HR позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании, не выходя из дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непревзойденного наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Fidelio Наушники

      Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта

      Наушники Fidelio X2HR позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании, не выходя из дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непревзойденного наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники

        Итого:

        Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта

        • Звук высокого разрешения
        • Полноразмерные
        • Уникальные подушечки из пеноматериала
        Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами для широкого, но четкого динамического диапазона

        Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами для широкого, но четкого динамического диапазона

        Каждый динамик старательно отбирают, настраивают и тестируют, подбирая пары для гарантии детализированного естественного звучания. В 50-мм излучателях используются высокомощные неодимовые магниты для воспроизведения всех нюансов музыки: сбалансированных четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.

        Акустическая конструкция открытого типа для абсолютной точности звучания

        Акустическая конструкция открытого типа для абсолютной точности звучания

        Акустическая конструкция открытого типа исключает воздушное давление позади излучателя, обеспечивая свободное движение диафрагмы, благодаря чему прозрачность звука значительно улучшается, а высокие частоты смягчаются.

        Диафрагма с системой контроля Layered Motion Control для точного звука

        Диафрагма с системой контроля Layered Motion Control для точного звука

        Излучатели с системой контроля LMC (Layered Motion Control) оснащены многослойной полимерной диафрагмой в окружении демпфирующего геля. Эти слои формируют нежесткую граничную поверхность и вместе с гелем устраняют резонанс, за счет чего достигается плавный частотный отклик. В результате воспроизводится сбалансированный, естественный и точный звук при высоких частотах.

        Расположенные под углом излучатели для оптимального направления звука и минимального отражения

        Расположенные под углом излучатели для оптимального направления звука и минимального отражения

        Чашки наушников расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает погружение в естественный, четкий, чистый звук. Аудиосигналы напрямую передаются в ушной канал, создавая динамичное звучание и обеспечивая оригинальное качество.

        Легкое саморегулирующееся оголовье с 3D-сеткой для идеальной посадки

        Легкое саморегулирующееся оголовье с 3D-сеткой для идеальной посадки

        Легкое саморегулирующееся оголовье оснащено легкой дышащей 3D-сеткой, которая всегда гарантирует идеальную посадку.

        Амбушюры из дышащего велюра распределяют давление и рассеивают тепло

        Амбушюры из дышащего велюра распределяют давление и рассеивают тепло

        Создание Philips Fidelio X2HR начинается с тщательного подбора материалов для обеспечения функциональности и эргономичности. Подушечки из высококачественного пеноматериала с эффектом памяти обтянуты мягким бархатистым покрытием оптимальной плотности, благодаря чему давление и тепло распределяются должным образом и обеспечивается длительный комфорт.

        Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

        Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

        Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

        Специальный кабельный зажим предотвращает спутывание

        Специальный кабельный зажим предотвращает спутывание

        Двухслойные чашки наушников для точности звучания

        Конструкция двухслойных чашек наушников Philips Fidelio X2HR снижает резонанс и вибрации и обеспечивает абсолютную точность и великолепное воспроизведение деталей. Надежная многослойная конструкция обеспечивает долговечность, благодаря чему наушники X2HR — идеальное решение для дома.

        Запоминающие форму подушечки из пеноматериала для длительного комфорта

        Материалы, которые используются для создания Fidelio X2HR, были тщательно отобраны, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Дышащие подушечки из пеноматериала с эффектом памяти разработаны для оптимального комфорта при ношении. Подушечки не только идеально подстраиваются под форму уха, но и отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.

        технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Диафрагма
          LMC
          Диапазон частот
          5 - 40 000  Гц
          Сопротивление
          30 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          500 мВт
          Чувствительность
          100 дБ при 1 мВт
          Диаметр излучателя
          50 мм
          Искажение (КНИ)
          КНИ < 0,1 %
          Тип
          динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          съемный бескислородный кабель (3 м)

        • Аксессуары

          Адаптер
          Адаптер 3,5–6,3 мм
          Размещение кабелей
          Кабельный зажим

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,15  кг
          GTIN
          1 69 51613 99201 9
          высота
          31  см
          Длина
          26,5  см
          Вес нетто
          0,87  кг
          Количество потребительских упаковок
          2
          Вес упаковки
          1,28  кг
          ширина
          25,5  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          12  см
          EAN
          69 51613 99201 2
          Вес брутто
          0,91  кг
          высота
          32  см
          Вес нетто
          0,435  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,475  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          24  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          11  см
          высота
          23  см
          Вес
          0,38  кг
          ширина
          19  см

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