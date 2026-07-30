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Все серии

  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
  • Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта

Больше не доступен

FidelioНаушники

X2HR/00

Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта
Наушники Fidelio X2HR позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании, не выходя из дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непревзойденного наслаждения музыкой.
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Звук высокой четкости в условиях домашнего уюта

  • Звук высокого разрешения

  • Полноразмерные

  • Акустическая форма открытого типа

  • Дышащие амбушюры

В комплект входит адаптер 3,5 мм — 6,3 мм

Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами для широкого, но четкого динамического диапазона

Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами для широкого, но четкого динамического диапазона

Каждый динамик старательно отбирают, настраивают и тестируют, подбирая пары для гарантии детализированного естественного звучания. В 50-мм излучателях используются высокомощные неодимовые магниты для воспроизведения всех нюансов музыки: сбалансированных четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.

Акустическая конструкция открытого типа для абсолютной точности звучания

Акустическая конструкция открытого типа для абсолютной точности звучания

Акустическая конструкция открытого типа исключает воздушное давление позади излучателя, обеспечивая свободное движение диафрагмы, благодаря чему прозрачность звука значительно улучшается, а высокие частоты смягчаются.

Технические характеристики

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