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Объемный и естественный звук
Легкость и комфорт
Премиальная отделка из кожи и металла
Съемный кабель 3 м
Наушники Philips Fidelio X3 оснащены двуслойными чашками, которые помогают снизить резонанс и вибрации. Излучатели с неодимовыми магнитами расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает высокоточное звучание высоких частот. Результат? Идеальный звук с полной детализацией.
Эти полноразмерные наушники не только хорошо звучат, но и обеспечивают комфорт при ношении. Легкое и мягкое внутреннее оголовье обеспечивает идеальную посадку. Внешнее оголовье добавляет наушникам веса, а амбушюры из пеноматериала с памятью формы обеспечивают герметичность. Идеально для длительного прослушивания.
Чашки наушников с открытой конструкцией покрыты акустически прозрачной тканью динамика от Kvadrat. Воздух свободно проходит через ткань, а давлением не скапливается за диафрагмой, что обеспечивает объемный звук и эффект погружения.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Проверенный покупатель
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3