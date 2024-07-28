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  • Наслаждение для ваших ушей
  • Наслаждение для ваших ушей
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  • Наслаждение для ваших ушей
  • Наслаждение для ваших ушей
  • Наслаждение для ваших ушей
  • Наслаждение для ваших ушей
  • Наслаждение для ваших ушей
  • Наслаждение для ваших ушей
  • Наслаждение для ваших ушей
  • Наслаждение для ваших ушей
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  • Наслаждение для ваших ушей
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  • Наслаждение для ваших ушей
  • Наслаждение для ваших ушей
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Больше не доступен

FidelioПолноразмерные проводные наушники X3 открытого типа

X3/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

2 награды

Наслаждение для ваших ушей
От дыхания вокалиста до скольжения пальцев по струнам гитары — эти наушники с открытым оформлением оценят даже самые ярые меломаны, которым важен малый вес и идеальная настройка звучания. Открывайте новые уровни прозрачности и детализации звука при каждом сеансе прослушивания.
Посмотреть все преимущества

Создано для настоящих меломанов

Наслаждение для ваших ушей

  • Объемный и естественный звук

  • Легкость и комфорт

  • Премиальная отделка из кожи и металла

  • Съемный кабель 3 м

Созданы для исключительной производительности

Созданы для исключительной производительности

Наушники Philips Fidelio X3 оснащены двуслойными чашками, которые помогают снизить резонанс и вибрации. Излучатели с неодимовыми магнитами расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает высокоточное звучание высоких частот. Результат? Идеальный звук с полной детализацией.

Почувствуйте страсть. Дизайн премиум-класса

Почувствуйте страсть. Дизайн премиум-класса

Эти полноразмерные наушники не только хорошо звучат, но и обеспечивают комфорт при ношении. Легкое и мягкое внутреннее оголовье обеспечивает идеальную посадку. Внешнее оголовье добавляет наушникам веса, а амбушюры из пеноматериала с памятью формы обеспечивают герметичность. Идеально для длительного прослушивания.

Открытая конструкция. Объемное и естественное звучание

Открытая конструкция. Объемное и естественное звучание

Чашки наушников с открытой конструкцией покрыты акустически прозрачной тканью динамика от Kvadrat. Воздух свободно проходит через ткань, а давлением не скапливается за диафрагмой, что обеспечивает объемный звук и эффект погружения.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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  • Award image AWARD-1679510

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/07/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

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