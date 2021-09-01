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    Xperion 6000

    Line

    X60LINEX1
    • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Line

      X60LINEX1

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах

      Xperion 6000 Line

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах

      Xperion 6000 Line

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах

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        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Line

        - {discount-value}

        Итого:

        Созданы с учетом ваших потребностей

        Долговечное современное освещение

        • 300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)
        • Направленный луч 120 лм
        • Время работы: 4,5 ч (в экорежиме: 8 ч)
        • Надежный широкий луч света
        Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

        Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

        Светодиодный фонарь Philips Xperion 6000 Line имеет яркий, не раздражающий глаза, естественный белый свет для максимального комфорта и удобной работы. Philips Xperion 6000 Line предлагает два уровня яркости освещения: 150 лм в экорежиме с увеличенной продолжительностью работы от аккумулятора, и 300 лм в форсированном режиме. Это позволяет выбрать оптимальный уровень яркости для любых задач.

        Длительное время работы в разных режимах освещения

        Длительное время работы в разных режимах освещения

        Фонари Philips Xperion 6000 Line всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 8 ч в экорежиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 9 ч в режиме точного луча. Xperion 6000 Line оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 3,5 ч.

        Точный луч света с широким углом светового луча

        Точный луч света с широким углом светового луча

        Philips Xperion 6000 Line имеет угол светового луча 110° для охвата всей рабочей зоны.

        Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

        Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

        Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.

        Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

        Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

        Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Line специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

        Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

        Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

        Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год1

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          Надежный широкий луч света
          Ожидаемые преимущества
          Созданы с учетом ваших потребностей

        • Описание продукта

          Свободные руки
          Поворотный крючок, мощный магнит
          Крючок
          Поворот на 360°
          Класс ударопрочности (IK)
          IK07
          Магнит
          1 магнит
          Материалы и отделка
          Надежная ручка из прочного ABS-пластика
          Использовать при температуре
          От -10 °C до 40 °C
          Линейка продукции
          Xperion 6000
          Технология
          Светодиод SMD
          УФ-детектор утечки
          нет
          Степень защиты корпуса (IP)
          IP65
          Устойчивость к воздействию:
          Смазка, масло, растворители

        • Световые характеристики

          Угол освещения
          110  градусов
          Цветовая температура
          6000  K
          Угол луча (точечный луч)
          40  градусов
          Световой поток (точечный луч)
          120 люмен
          Световой поток (экорежим)
          150 люмен
          Световой поток (форсированный режим)
          300 люмен

        • Электрические характеристики

          напряжение
          3,7  В
          Источник питания
          Аккумулятор
          Емкость аккумулятора
          2200  mAh
          Время работы аккумулятора (форсированный режим)
          До 4,5 часов
          Время работы аккумулятора (Eco)
          До 8 часов
          Тип элемента питания
          Литиевый аккумулятор
          Тип вилки питания
          Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)
          Тип кабеля для зарядки
          USB-C
          Время зарядки батареи
          До 3,5 часов
          мощность в ваттах
          3 Вт
          Время работы от аккумулятора (точечный луч)
          До 9 часов

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          X60LINEX1
          Код для заказа
          01473331

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018014733
          EAN3
          8719018014740

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          5  см
          Высота
          31  см
          Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
          6
          Вес (с элементами питания)
          382  г
          Длина кабеля
          Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

        • Информация об упаковке

          Длина
          33  см
          Ширина
          23.5  см
          Высота
          12.5  см

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