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Компактный и мощный фонарь Philips Xperion 6000 Pocket, оснащенный гибкой трубкой 25 см, идеально подходит для труднодоступных мест, создавая точный луч света 100 лм. Оцените интенсивность 150 лм (экорежим) и 300 лм (форсированный режим) при выборе широкого угла освещения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Компактный и мощный фонарь Philips Xperion 6000 Pocket, оснащенный гибкой трубкой 25 см, идеально подходит для труднодоступных мест, создавая точный луч света 100 лм. Оцените интенсивность 150 лм (экорежим) и 300 лм (форсированный режим) при выборе широкого угла освещения. Узнать обо всех преимуществах
Созданы с учетом ваших потребностей
Компактный и мощный фонарь Philips Xperion 6000 Pocket, оснащенный гибкой трубкой 25 см, идеально подходит для труднодоступных мест, создавая точный луч света 100 лм. Оцените интенсивность 150 лм (экорежим) и 300 лм (форсированный режим) при выборе широкого угла освещения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Компактный и мощный фонарь Philips Xperion 6000 Pocket, оснащенный гибкой трубкой 25 см, идеально подходит для труднодоступных мест, создавая точный луч света 100 лм. Оцените интенсивность 150 лм (экорежим) и 300 лм (форсированный режим) при выборе широкого угла освещения. Узнать обо всех преимуществах
Итого:
Внутри мощного фонаря Xperion 6000 Pocket установлены яркие светодиодные лампы, которые обеспечивают равномерное освещение. Фонари имеет два режима с разной яркостью света: 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме. Этот удобный карманный фонарь также оснащен точечной лампой с яркостью 100 лм на сверхгибкой трубке, которая идеально подходит для подсветки труднодоступных мест.
Фонари Philips Xperion 6000 Pocket всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 7 ч в экорежиме, до 3,5 ч в форсированном режиме и до 10 ч в режиме точечного освещения на гибкой трубке. Philips Xperion 6000 Pocket оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 3,5 ч.
Philips Xperion 6000 Pocket оснащен прочной гибкой трубкой 25 см, которая позволяет направлять свет под любым углом. Благодаря компактной конструкции фонарь идеально подходит для работы в ограниченном пространстве. Просто положите фонарь Philips Xperion 6000 Pocket в карман и используйте его для самых разных задач.
Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.
Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Pocket специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.
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Чтобы фонарь всегда был под рукой и готов к работе, воспользуйтесь станцией Philips Dock Station. Установите ее на стол, чтобы обеспечить беспроводную зарядку фонаря.2 Чтобы узнать больше, см. Philips.com/Xperion-6000
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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