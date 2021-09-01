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    Xperion 6000

    UV Pillar

    X60UVPIX1
    • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
      -{discount-value}

      Xperion 6000 UV Pillar

      X60UVPIX1

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Наш премиальный фонарь Philips Xperion 6000 UV Pillar универсален и предлагает несколько мощных источников света, УФ-свет, высокий CRI и долговечный аккумулятор. Легко находите свой фонарь с помощью функции Find My Device. Узнать обо всех преимуществах

      Xperion 6000 UV Pillar

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Наш премиальный фонарь Philips Xperion 6000 UV Pillar универсален и предлагает несколько мощных источников света, УФ-свет, высокий CRI и долговечный аккумулятор. Легко находите свой фонарь с помощью функции Find My Device. Узнать обо всех преимуществах

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Наш премиальный фонарь Philips Xperion 6000 UV Pillar универсален и предлагает несколько мощных источников света, УФ-свет, высокий CRI и долговечный аккумулятор. Легко находите свой фонарь с помощью функции Find My Device. Узнать обо всех преимуществах

      Xperion 6000 UV Pillar

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Наш премиальный фонарь Philips Xperion 6000 UV Pillar универсален и предлагает несколько мощных источников света, УФ-свет, высокий CRI и долговечный аккумулятор. Легко находите свой фонарь с помощью функции Find My Device. Узнать обо всех преимуществах

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        Xperion 6000

        Xperion 6000

        UV Pillar

        - {discount-value}

        Итого:

        Созданы с учетом ваших потребностей

        Долговечное современное освещение

        • 500 лм (Boost) / 250 лм (Eco)
        • Направленный луч 180 лм и УФ-свет
        • Время работы: 4,5 ч (в экорежиме: 10 ч)
        • Высокий CRI и УФ-детектор утечки
        Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

        Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

        Светодиодный фонарь премиум-класса с однородным светом обладает 100-процентной надежностью и идеально подходит для различных задач. Он облегчает осмотр при недостатке освещения, позволяя легко выявлять изменения цвета и поврежденные компоненты. Philips Xperion 6000 UV Pillar — это высококачественный и надежный фонарь для всех видов диагностических и ремонтных работ.

        Обнаружение утечек с помощью УФ-света

        Обнаружение утечек с помощью УФ-света

        Рабочий фонарь премиум-класса оснащен дополнительной ультрафиолетовой лампой, которая поможет вам легко обнаружить утечки. Направьте ультрафиолетовый свет на любую область, чтобы определить наличие утечки. Philips Xperion 6000 UV Pillar — это полнофункциональное решение для освещения.

        Отсутствие искажения цвета объектов (CRI95)

        Отсутствие искажения цвета объектов (CRI95)

        Чем выше индекс цветопередачи (CRI3), тем проще будет выполнить быстрый и точный осмотр кузова автомобиля. Вы сможете оценить качество покраски, полировки, очистки или подготовки, как будто автомобиль стоит на улице в яркий солнечный день. Лампы с низким показателем CRI искажают некоторые цвета, в то время как источники света с CRI>90 позволяют легко замечать несовпадение оттенков, например царапины на краске.

        Длительное время работы в разных режимах освещения

        Длительное время работы в разных режимах освещения

        Фонари Philips Xperion 6000 UV Pillar всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 10 ч в экорежиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 12 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 UV Pillar оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 4,5 ч.

        Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

        Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

        Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.

        С легкостью находите ваше устройство

        С легкостью находите ваше устройство

        Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти его с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении.

        Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

        Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

        Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 UV Pillar специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

        Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

        Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

        Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год1

        Интеллектуальные решения для зарядки вашего устройства

        Интеллектуальные решения для зарядки вашего устройства

        Чтобы фонарь всегда был под рукой и готов к работе, воспользуйтесь станцией Philips Dock Station. Установите ее на стол, чтобы обеспечить беспроводную зарядку фонаря2. Чтобы узнать больше, см. Philips.com/Xperion-6000

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          Высокий CRI и УФ-детектор утечки
          Ожидаемые преимущества
          Созданы с учетом ваших потребностей

        • Описание продукта

          Свободные руки
          Поворотный крючок, мощный магнит
          Крючок
          Поворот на 360°
          Класс ударопрочности (IK)
          IK07
          Магнит
          2 магнита
          Материалы и отделка
          Надежная ручка из прочного ABS-пластика и резины
          Использовать при температуре
          От -10 °C до 40 °C
          Линейка продукции
          Xperion 6000
          Технология
          Светодиод COB
          УФ-детектор утечки
          Да
          Степень защиты корпуса (IP)
          IP65
          Устойчивость к воздействию:
          Смазка, масло, растворители

        • Световые характеристики

          Угол освещения
          100  градусов
          Цветовая температура
          6000  K
          Световой поток (точечный луч)
          180 люмен
          Световой поток (экорежим)
          250 люмен
          Угол луча (точечный луч)
          15 °
          Световой поток (форсированный режим)
          500 люмен

        • Электрические характеристики

          напряжение
          3,7  В
          Источник питания
          Аккумулятор
          Емкость аккумулятора
          4400  mAh
          Время работы аккумулятора (форсированный режим)
          До 4,5 часов
          Время работы аккумулятора (Eco)
          до 10 часов
          Тип элемента питания
          Литиевый аккумулятор
          Тип вилки питания
          Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)
          Тип кабеля для зарядки
          USB-C
          Время зарядки батареи
          До 4,5 часов
          мощность в ваттах
          5 Вт
          Время работы от аккумулятора (точечный луч)
          До 12 часов

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          X60UVPIX1
          Код для заказа
          01471931

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018014719
          EAN3
          8719018014726

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          5.2  см
          Высота
          23  см
          Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
          6
          Вес (с элементами питания)
          432  г
          Длина кабеля
          Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

        • Информация об упаковке

          Длина
          25  см
          Ширина
          17  см
          Высота
          18  см

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            • 1 Можно получить на веб-странице расширенной гарантии Philips
            • 2 Совместимость с Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim и Pocket
            • 3 CRI = Высокий индекс цветопередачи. Чем выше CRI, тем меньше цвет предмета отличается от его реального цвета, видимого без искусственного освещения.

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