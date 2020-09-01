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Мотор высокой мощности 850 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.
Универсальная насадка и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.
Технология PowerCyclone 4 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания стабильно высокой мощности.
Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.
Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.
Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.
Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.
Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.
Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99%** мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.
Разработано и спроектировано в Нидерландах, бесплатная 2-летняя гарантия. Зарегистрируйте пылесос на нашем сайте!
Принадлежности
Удобство использования
Насадки и принадлежности
Вес и размеры
Социальная ответственность
Фильтрация
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