КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
  • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
  • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
  • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
  • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
  • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
  • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
  • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
  • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
  • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10

Серия 9000Безмешковый пылесос

XB9154/09

4.9
| (190) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

1 награда

Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
Безмешковый пылесос Philips 9000 Series — это наш самый эффективный пылесос. Современные технологии позволяют очищать любые типы напольных покрытий. Оцените исключительное качество уборки с технологией PowerCyclone 10 и насадкой TriActive Ultra.
Посмотреть все преимущества

Технология NanoClean для оптимального задержания пыли

Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10

  • PowerCyclone 10

  • Насадка TriActive Ultra

  • Технология NanoClean

  • Пульт ДУ

PowerCyclone 10 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

PowerCyclone 10 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

Современная технология PowerCyclone 10 обеспечивает быстрые завихрения воздуха для максимальной мощности всасывания. Быстрый поток воздуха в цилиндрической камере эффективно отделяет пыль от воздуха, поддерживая высокую мощность всасывания долгое время для эффективной очистки от грязи любых напольных покрытий**.

Насадка TriActive Ultra собирает пыль и грязь с любых напольных покрытий

Насадка TriActive Ultra собирает пыль и грязь с любых напольных покрытий

Насадка TriActive Ultra собирает крупную и мелкую пыль со всех сторон за одно движение. Насадка использует мощность всасывания для стабильно эффективной очистки любых напольных покрытий.

Технология NanoClean защищает от образования облака пыли

Технология NanoClean защищает от образования облака пыли

Технология NanoClean сводит к минимуму образование облака пыли, чтобы воздух и полы в вашем доме оставались чистыми. Пыль опускается на дно контейнера и не прилипает к его стенкам. Чтобы опустошить контейнер, просто сдвиньте его и извлеките из прибора.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679620

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.9

из 5

190

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

1

24/03/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Сучасний потужний пилосос

Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .

Плюсы

потужність всмоктування, багато насадок.

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

18/02/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Вибір має чудові функції

Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

12/10/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Супер-пилосос за свої гроші

Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.

Плюсы

Функціональність, розміри

Минусы

щіточка для м'яких меблів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Мощность всасывания по сравнению с 10 самыми популярными безмешковыми пылесосами премиум-класса (>150 евро) в Германии (1 п. 2019 г.).

      2. Протестировано лабораторией Philips; учитывался средний показатель эффективности уборки мелкой и крупной пыли на жестких и мягких напольных покрытиях по сравнению с 10 самыми популярными безмешковыми пылесосами в Германии; декабрь 2019 г.

      3. Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.