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    9000 series

    Безмешковый пылесос

    XB9154/09
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10 Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10 Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
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      9000 series Безмешковый пылесос

      XB9154/09
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10

      Безмешковый пылесос Philips 9000 Series — это наш самый эффективный пылесос. Современные технологии позволяют очищать любые типы напольных покрытий. Оцените исключительное качество уборки с технологией PowerCyclone 10 и насадкой TriActive Ultra. Узнать обо всех преимуществах

      9000 series Безмешковый пылесос

      Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10

      Безмешковый пылесос Philips 9000 Series — это наш самый эффективный пылесос. Современные технологии позволяют очищать любые типы напольных покрытий. Оцените исключительное качество уборки с технологией PowerCyclone 10 и насадкой TriActive Ultra. Узнать обо всех преимуществах

      Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10

      Безмешковый пылесос Philips 9000 Series — это наш самый эффективный пылесос. Современные технологии позволяют очищать любые типы напольных покрытий. Оцените исключительное качество уборки с технологией PowerCyclone 10 и насадкой TriActive Ultra. Узнать обо всех преимуществах

      9000 series Безмешковый пылесос

      Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10

      Безмешковый пылесос Philips 9000 Series — это наш самый эффективный пылесос. Современные технологии позволяют очищать любые типы напольных покрытий. Оцените исключительное качество уборки с технологией PowerCyclone 10 и насадкой TriActive Ultra. Узнать обо всех преимуществах

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        9000 series

        9000 series

        Безмешковый пылесос

        Итого:

        Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10

        Технология NanoClean для оптимального задержания пыли

        • PowerCyclone 10
        • Насадка TriActive Ultra
        • Технология NanoClean
        • Управление на ручке
        PowerCyclone 10 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

        PowerCyclone 10 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

        Современная технология PowerCyclone 10 обеспечивает быстрые завихрения воздуха для максимальной мощности всасывания. Быстрый поток воздуха в цилиндрической камере эффективно отделяет пыль от воздуха, поддерживая высокую мощность всасывания долгое время для эффективной очистки от грязи любых напольных покрытий**.

        Насадка TriActive Ultra собирает пыль и грязь с любых напольных покрытий

        Насадка TriActive Ultra собирает пыль и грязь с любых напольных покрытий

        Насадка TriActive Ultra собирает крупную и мелкую пыль со всех сторон за одно движение. Насадка использует мощность всасывания для стабильно эффективной очистки любых напольных покрытий.

        Технология NanoClean защищает от образования облака пыли

        Технология NanoClean защищает от образования облака пыли

        Технология NanoClean сводит к минимуму образование облака пыли, чтобы воздух и полы в вашем доме оставались чистыми. Пыль опускается на дно контейнера и не прилипает к его стенкам. Чтобы опустошить контейнер, просто сдвиньте его и извлеките из прибора.

        Бережно очищайте такие предметы, как мебель и обивка

        Бережно очищайте такие предметы, как мебель и обивка

        Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли

        Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9% частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13***.

        Управление на ручке ErgoGrip для удобства использования

        Управление на ручке ErgoGrip для удобства использования

        Ручка ErgoGrip создана для максимально удобного и эффективного управления пылесосом в тесных пространствах. Быстрее завершайте уборку с функцией уменьшения мощности или отключения касанием кнопки.

        Щетка Super Turbo идеально подойдет для тщательной очистки от шерсти животных и пыли

        Щетка Super Turbo идеально подойдет для тщательной очистки от шерсти животных и пыли

        Щетка Super Turbo тщательно очищает ковровые покрытия благодаря вращению в сторону насадки, которая позволяет избавиться от шерсти животных и даже мельчайших частиц пыли, что обеспечивает оптимальный результат уборки. Идеально для владельцев домашних животных.

        • Рабочие параметры

          Цвет
          Черный
          Входная мощность (IEC)
          899  W
          Уровень звуковой мощности
          77  dB

        • Удобство использования

          Соединительная деталь трубки
          SmartLock
          Радиус действия
          11  m
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Длина шнура
          8  m
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Регулятор мощности
          Пульт дистанционного управления
          Тип колес
          Резина
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да

        • Насадки и принадлежности

          Стандартная насадка
          Насадка TriActive Ultra
          Поставляется с принадлежностями
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          • Встроенная щетка
          Хранение аксессуаров
          На рукоятке
          Дополнительные аксессуары
          Щетка Super Turbo

        • Вес и размеры

          Вес изделия
          6,2  kg

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          2,2  L
          Выходной фильтр
          Фильтр Allergy H13

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              • Мощность всасывания по сравнению с 10 самыми популярными безмешковыми пылесосами премиум-класса (>150 евро) в Германии (1 п. 2019 г.).
              • * Протестировано лабораторией Philips; учитывался средний показатель эффективности уборки мелкой и крупной пыли на жестких и мягких напольных покрытиях по сравнению с 10 самыми популярными безмешковыми пылесосами в Германии; декабрь 2019 г.
              • ** Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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