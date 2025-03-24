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PowerCyclone 10
Насадка TriActive Ultra
Технология NanoClean
Пульт ДУ
Современная технология PowerCyclone 10 обеспечивает быстрые завихрения воздуха для максимальной мощности всасывания. Быстрый поток воздуха в цилиндрической камере эффективно отделяет пыль от воздуха, поддерживая высокую мощность всасывания долгое время для эффективной очистки от грязи любых напольных покрытий**.
Насадка TriActive Ultra собирает крупную и мелкую пыль со всех сторон за одно движение. Насадка использует мощность всасывания для стабильно эффективной очистки любых напольных покрытий.
Технология NanoClean сводит к минимуму образование облака пыли, чтобы воздух и полы в вашем доме оставались чистыми. Пыль опускается на дно контейнера и не прилипает к его стенкам. Чтобы опустошить контейнер, просто сдвиньте его и извлеките из прибора.
Награды
4.9
из 5
190
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
24/03/2025
Україна
Проверенный покупатель
Сучасний потужний пилосос
Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .
Плюсы
потужність всмоктування, багато насадок.
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Ніконор
18/02/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Вибір має чудові функції
Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
natal19
12/10/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Супер-пилосос за свої гроші
Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.
Плюсы
Функціональність, розміри
Минусы
щіточка для м'яких меблів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Мощность всасывания по сравнению с 10 самыми популярными безмешковыми пылесосами премиум-класса (>150 евро) в Германии (1 п. 2019 г.).
Протестировано лабораторией Philips; учитывался средний показатель эффективности уборки мелкой и крупной пыли на жестких и мягких напольных покрытиях по сравнению с 10 самыми популярными безмешковыми пылесосами в Германии; декабрь 2019 г.
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.