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Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
Безмешковый пылесос Philips 9000 Series — это наш самый эффективный пылесос. Современные технологии позволяют очищать любые типы напольных покрытий. Оцените исключительное качество уборки с технологией PowerCyclone 10 и насадкой TriActive Ultra. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
Безмешковый пылесос Philips 9000 Series — это наш самый эффективный пылесос. Современные технологии позволяют очищать любые типы напольных покрытий. Оцените исключительное качество уборки с технологией PowerCyclone 10 и насадкой TriActive Ultra. Узнать обо всех преимуществах
Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
Безмешковый пылесос Philips 9000 Series — это наш самый эффективный пылесос. Современные технологии позволяют очищать любые типы напольных покрытий. Оцените исключительное качество уборки с технологией PowerCyclone 10 и насадкой TriActive Ultra. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 10
Безмешковый пылесос Philips 9000 Series — это наш самый эффективный пылесос. Современные технологии позволяют очищать любые типы напольных покрытий. Оцените исключительное качество уборки с технологией PowerCyclone 10 и насадкой TriActive Ultra. Узнать обо всех преимуществах
Современная технология PowerCyclone 10 обеспечивает быстрые завихрения воздуха для максимальной мощности всасывания. Быстрый поток воздуха в цилиндрической камере эффективно отделяет пыль от воздуха, поддерживая высокую мощность всасывания долгое время для эффективной очистки от грязи любых напольных покрытий**.
Насадка TriActive Ultra собирает крупную и мелкую пыль со всех сторон за одно движение. Насадка использует мощность всасывания для стабильно эффективной очистки любых напольных покрытий.
Технология NanoClean сводит к минимуму образование облака пыли, чтобы воздух и полы в вашем доме оставались чистыми. Пыль опускается на дно контейнера и не прилипает к его стенкам. Чтобы опустошить контейнер, просто сдвиньте его и извлеките из прибора.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9% частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13***.
Ручка ErgoGrip создана для максимально удобного и эффективного управления пылесосом в тесных пространствах. Быстрее завершайте уборку с функцией уменьшения мощности или отключения касанием кнопки.
Щетка Super Turbo тщательно очищает ковровые покрытия благодаря вращению в сторону насадки, которая позволяет избавиться от шерсти животных и даже мельчайших частиц пыли, что обеспечивает оптимальный результат уборки. Идеально для владельцев домашних животных.
Рабочие параметры
Удобство использования
Насадки и принадлежности
Вес и размеры
Фильтрация
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