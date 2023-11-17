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  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто
  • Добиться чистоты стало очень просто

Серия 3000Беспроводной пылесос

XC3031/01

4.8
| (17) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Добиться чистоты стало очень просто
Простая и быстрая уборка благодаря этому легкому пылесосу Philips серии 3000. Мощное всасывание на твердых покрытиях благодаря технологии PowerCyclone и подсветка незаметной пыли с помощью LED-подсветки на насадке. Насладитесь простой и удобной уборкой!
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До 60 мин уборки без подзарядки(1)

Добиться чистоты стало очень просто

  • Мощное всасывание с PowerCyclone 8

  • Насадка для твердых полов с подсветкой

  • До 60 мин в эко и 15 мин в турбо(2)

  • 2 установки, 2 аксессуара и крепление

PowerCyclone 8: мощное всасывание и экономия энергии(8)

PowerCyclone 8: мощное всасывание и экономия энергии(8)

Технология PowerCyclone 8 и цифровой двигатель PowerBlade вместе обеспечивают сильный воздухопоток до 820 л/мин(3) и высокую энергоэффективность. Каков результат, спросите вы? Тщательная уборка пыли и грязи в течение большего времени особенно на твердых покрытиях.

Насадка для твердых полов с LED-подсветкой, которая направляет вас

Насадка для твердых полов с LED-подсветкой, которая направляет вас

Каждое ваше движение делает дом чище благодаря нашей насадке с LED-подсветкой, захватывающей до 99 % пыли и грязи в максимальном режиме(4). Она подсвечивает крошечные частички пыли благодаря невероятно точному углу освещения, поэтому вы всегда будете знать, где нужно убрать. Дизайн насадки позволяет ей проходить максимально близко к стенам и краям, захватывая самые труднодоступные частицы пыли и грязи. Не оставляйте грязи ни шанса!

Уборка стала проще с режимом ручного пылесоса и аксессуарами

Уборка стала проще с режимом ручного пылесоса и аксессуарами

Philips серии 3000 справится с пылью внутри кухонных шкафчиков и на них, а также в углах кухни. Его можно превратить в ручной пылесос для большей портативности. Длинная щелевая насадка поможет убираться в труднодоступных участках. Инструмент 2 в 1 легко переключить между мягкой щеткой для деликатных поверхностей и широкой щелевой насадкой для уборки в углах.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

17

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Плюсы

Простий в догляді, гарно прибирає

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Плюсы

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Плюсы

Досить довгий час роботи, потужний

Минусы

Не виявила

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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      Примечания

      1. (1) Обычный режим, только ручной пылесос

      2. (2) Обычный режим, только ручной пылесос / турборежим, только ручной пылесос

      3. (3) В турборежиме

      4. (4) На твердых покрытиях, в турборежиме.

      5. (5) Обычный режим, только ручной пылесос / в турборежиме, только ручной пылесос

      6. (6) Размер частицы >0,5 мкм

      7. (7) На твердых покрытиях, с насадкой для сухой уборки

      8. (8) Турборежим, только ручной пылесос