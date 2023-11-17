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Мощное всасывание с PowerCyclone 8
Насадка для твердых полов с подсветкой
До 60 мин в эко и 15 мин в турбо(2)
2 установки, 2 аксессуара и крепление
Технология PowerCyclone 8 и цифровой двигатель PowerBlade вместе обеспечивают сильный воздухопоток до 820 л/мин(3) и высокую энергоэффективность. Каков результат, спросите вы? Тщательная уборка пыли и грязи в течение большего времени особенно на твердых покрытиях.
Каждое ваше движение делает дом чище благодаря нашей насадке с LED-подсветкой, захватывающей до 99 % пыли и грязи в максимальном режиме(4). Она подсвечивает крошечные частички пыли благодаря невероятно точному углу освещения, поэтому вы всегда будете знать, где нужно убрать. Дизайн насадки позволяет ей проходить максимально близко к стенам и краям, захватывая самые труднодоступные частицы пыли и грязи. Не оставляйте грязи ни шанса!
Philips серии 3000 справится с пылью внутри кухонных шкафчиков и на них, а также в углах кухни. Его можно превратить в ручной пылесос для большей портативности. Длинная щелевая насадка поможет убираться в труднодоступных участках. Инструмент 2 в 1 легко переключить между мягкой щеткой для деликатных поверхностей и широкой щелевой насадкой для уборки в углах.
4.8
из 5
17
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Часть акции
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Плюсы
Простий в догляді, гарно прибирає
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
Часть акции
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Плюсы
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Плюсы
Досить довгий час роботи, потужний
Минусы
Не виявила
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
(1) Обычный режим, только ручной пылесос
(2) Обычный режим, только ручной пылесос / турборежим, только ручной пылесос
(3) В турборежиме
(4) На твердых покрытиях, в турборежиме.
(5) Обычный режим, только ручной пылесос / в турборежиме, только ручной пылесос
(6) Размер частицы >0,5 мкм
(7) На твердых покрытиях, с насадкой для сухой уборки
(8) Турборежим, только ручной пылесос