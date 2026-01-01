Моющийся фильтр защиты мотора

В набор входит 1 моющийся фильтр защиты мотора. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает мотор от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть.