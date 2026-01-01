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XV1210/01
Сменный комплект для безмешковых пылесосов серии 1000*
Сменный комплект, совместимый с безмешковыми пылесосами серии 1000*. Комплект содержит выходной фильтр и фильтр защиты мотора. Рекомендуется заменять фильтры раз в год.
1 моющийся фильтр защиты мотора
1 моющийся губчатый фильтр
1 выходной фильтр
В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает мелкие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли.
В набор входит 1 моющийся фильтр защиты мотора. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает мотор от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть.
В набор входит 1 моющийся губчатый фильтр. Он дополнительно защищает мотор и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты мотора. Этот фильтр можно мыть.
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