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  • Сменный комплект для безмешковых пылесосов серии 1000*
  • Сменный комплект для безмешковых пылесосов серии 1000*

XV1210/01 Сменный фильтрСменный фильтр

XV1210/01

Сменный комплект для безмешковых пылесосов серии 1000*

Сменный комплект, совместимый с безмешковыми пылесосами серии 1000*. Комплект содержит выходной фильтр и фильтр защиты мотора. Рекомендуется заменять фильтры раз в год.

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Совместимые продукты
Серия 1000

Серия 1000
Пылесос без мешка для мусора

XB1111/10

Оригинальные сменные фильтры от Philips

Сменный комплект для безмешковых пылесосов серии 1000*

  • 1 моющийся фильтр защиты мотора

  • 1 моющийся губчатый фильтр

  • 1 выходной фильтр

Выходной фильтр

Выходной фильтр

В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает мелкие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли.

Моющийся фильтр защиты мотора

Моющийся фильтр защиты мотора

В набор входит 1 моющийся фильтр защиты мотора. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает мотор от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть.

Моющийся губчатый фильтр

Моющийся губчатый фильтр

В набор входит 1 моющийся губчатый фильтр. Он дополнительно защищает мотор и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты мотора. Этот фильтр можно мыть.

Технические характеристики

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