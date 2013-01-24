Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Запасной комплект

XV1220/01
Общая оценка / 5
  • Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000* Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000* Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Запасной комплект

    XV1220/01
    Общая оценка / 5

    Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*

    Набор сменных фильтров, совместимых с безмешковыми пылесосами серии 2000*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*

    Набор сменных фильтров, совместимых с безмешковыми пылесосами серии 2000*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*

    Набор сменных фильтров, совместимых с безмешковыми пылесосами серии 2000*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*

    Набор сменных фильтров, совместимых с безмешковыми пылесосами серии 2000*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все vacuum-cleaner-filters-and-accessories

      Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*

      Оригинальные сменные фильтры от Philips

      • 1 моющийся фильтр защиты мотора
      • 1 моющийся губчатый фильтр
      • 1 выходной фильтр
      Выходной фильтр

      Выходной фильтр

      В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

      Моющийся фильтр защиты мотора

      Моющийся фильтр защиты мотора

      В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.

      Моющийся губчатый слой

      Моющийся губчатый слой

      В набор входит 1 моющийся губчатый фильтр. Он дополнительно защищает электродвигатель и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты электродвигателя. Этот фильтр можно мыть и рекомендуется заменять один раз в год.

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Выходной фильтр
        1x
        Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора
        1x
        Моющийся губчатый слой
        1x

      • Подходит для:

        Безмешковые пылесосы серии 2000
        • XB2022, XB2023, XB2042, XB2062
        • XB2122, XB2123, XB2125, XB2142

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться