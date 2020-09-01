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    2000 Series

    Безмешковый пылесос

    XB2125/09
    Общая оценка / 5
    • Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору
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      2000 Series Безмешковый пылесос

      XB2125/09
      Общая оценка / 5

      Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

      Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

      2000 Series Безмешковый пылесос

      Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

      Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

      Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

      Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

      2000 Series Безмешковый пылесос

      Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

      Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

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        2000 Series

        2000 Series

        Безмешковый пылесос

        Итого:

        Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

        Прочная и надежная конструкция

        • 850 Вт
        • PowerCyclone 4
        • Фильтр Super Clean Air
        Мотор 850 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор 850 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор высокой мощности 850 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

        Собирает 99,9 % пыли* для оптимальных результатов очистки

        Собирает 99,9 % пыли* для оптимальных результатов очистки

        Универсальная насадка и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

        PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго

        PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго

        Технология PowerCyclone 4 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания стабильно высокой мощности.

        Универсальная насадка для тщательной очистки

        Универсальная насадка для тщательной очистки

        Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

        Благодаря рабочему диапазону до 9 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

        Благодаря рабочему диапазону до 9 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

        Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.

        Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

        Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

        Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.

        Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99%** частиц

        Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99%** мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.

        Разработано и спроектировано в Нидерландах

        Разработано и спроектировано в Нидерландах, бесплатная 2-летняя гарантия. Зарегистрируйте пылесос на нашем сайте!

        • Рабочие параметры

          Цвет
          Темно-синий и желтый
          Входная мощность (IEC)
          750  W
          Уровень звуковой мощности
          77  dB
          Входная мощность (макс)
          850  W

        • Удобство использования

          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Радиус действия
          9  m
          Ручка для переноски
          Передний
          Длина шнура
          6  m
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Тип колес
          Пластик

        • Насадки и принадлежности

          Стандартная насадка
          Универсальная насадка
          Поставляется с принадлежностями
          Щелевая насадка

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          408 x 265 x 239  mm
          Вес изделия
          4  kg

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          > 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Принадлежности

          Модель сменного фильтра
          XV1220

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          1,3  L
          Выходной фильтр
          Фильтр Super Clean Air
          Фильтр электродвигателя
          Моющийся фильтр

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              • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
              • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны EPA12.

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