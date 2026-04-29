С помощью моющихся насадок из микрофибры для влажной уборки робот-пылесос HomeRun серий 2000 и 3000 собирает тонкий слой пыли, который скапливается на полу каждый день. Насадка подходит для моделей XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.