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Philips HomeRun Насадки для швабры серии 2000 и 3000
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XV1430/00
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С помощью моющихся насадок из микрофибры для влажной уборки робот-пылесос HomeRun серий 2000 и 3000 собирает тонкий слой пыли, который скапливается на полу каждый день. Насадка подходит для моделей XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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