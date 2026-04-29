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Philips HomeRun Насадки для швабры серии 2000 и 3000

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Philips HomeRunНасадки для швабры серии 2000 и 3000

XV1430/00

Philips HomeRun Насадки для швабры серии 2000 и 3000

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Инструкции и документация

С помощью моющихся насадок из микрофибры для влажной уборки робот-пылесос HomeRun серий 2000 и 3000 собирает тонкий слой пыли, который скапливается на полу каждый день. Насадка подходит для моделей XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 3 August 2026

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