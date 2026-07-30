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XV1430/00
4 насадки из микрофибры, влажная уборка
Совместимость: серии 2000 и 3000
Моющиеся (макс. 60°)
Эти насадки из микрофибры для влажной уборки можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 60 °C; их также удобно надевать на пылесос и снимать с него. Рекомендуется стирать насадку после каждого сеанса уборки.
Мягкая микрофибры свободно меняет форму, приподнимая и собирая пыль и грязь. Она предназначена специально для уборки деликатных напольных покрытий, таких как деревянный пол.
Эти долговечные насадки для влажной уборки предназначены для повседневной сухой и влажной уборки напольных покрытий в вашем доме. Меняйте их раз в 3–6 месяцев для поддержания оптимальной производительности вашего робота. Приложение HomeRun будет присылать вам оповещения о необходимости замены насадки.
Награды
Отзывы
При использовании с роботом-пылесосом Philips HomeRun серии 3000 Aqua для сухой и влажной уборки