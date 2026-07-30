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Все серии

  • Насадки для влажной уборки для роботов серий HomeRun 2000 и 3000
  • Насадки для влажной уборки для роботов серий HomeRun 2000 и 3000
  • Насадки для влажной уборки для роботов серий HomeRun 2000 и 3000
  • Насадки для влажной уборки для роботов серий HomeRun 2000 и 3000
  • Насадки для влажной уборки для роботов серий HomeRun 2000 и 3000
  • Насадки для влажной уборки для роботов серий HomeRun 2000 и 3000

Philips HomeRunНасадки для швабры серии 2000 и 3000

XV1430/00

1 награда

Насадки для влажной уборки для роботов серий HomeRun 2000 и 3000
С помощью моющихся насадок из микрофибры для влажной уборки робот-пылесос HomeRun серий 2000 и 3000 собирает тонкий слой пыли, который скапливается на полу каждый день. Насадка подходит для моделей XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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Совместимые продукты
Серия 2000

Серия 2000
Робот-пылесос

XU2000/15

Серия 2000

Серия 2000
Робот-пылесос

XU2100/25

Серия 2000

Серия 2000
Робот-пылесос

XU2100/20

HomeRun серии 3000 Aqua

HomeRun серии 3000 Aqua
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU3000/01

HomeRun серии 3000 Aqua

HomeRun серии 3000 Aqua
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU3110/02

Устраняет больше мелкой пыли

Насадки для влажной уборки для роботов серий HomeRun 2000 и 3000

  • 4 насадки из микрофибры, влажная уборка

  • Совместимость: серии 2000 и 3000

  • Моющиеся (макс. 60°)

Многоразовые моющиеся насадки для влажной уборки

Эти насадки из микрофибры для влажной уборки можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 60 °C; их также удобно надевать на пылесос и снимать с него. Рекомендуется стирать насадку после каждого сеанса уборки.

Для бережной и эффективной уборки

Мягкая микрофибры свободно меняет форму, приподнимая и собирая пыль и грязь. Она предназначена специально для уборки деликатных напольных покрытий, таких как деревянный пол.

Замена каждые 3–6 месяцев

Эти долговечные насадки для влажной уборки предназначены для повседневной сухой и влажной уборки напольных покрытий в вашем доме. Меняйте их раз в 3–6 месяцев для поддержания оптимальной производительности вашего робота. Приложение HomeRun будет присылать вам оповещения о необходимости замены насадки.

Технические характеристики

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Награды

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      Примечания

      1. При использовании с роботом-пылесосом Philips HomeRun серии 3000 Aqua для сухой и влажной уборки