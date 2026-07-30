Многоразовые моющиеся насадки для влажной уборки

Эти насадки из микрофибры для влажной уборки можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 60 °C; их также удобно надевать на пылесос и снимать с него. Рекомендуется стирать насадку после каждого сеанса уборки.