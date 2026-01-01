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XV1770/10
Оригинальные аксессуары Philips
Сменный увлажняющий фильтр
Комплект из 2 увлажняющих фильтров к беспроводному пылесосу Philips AquaTrio серии 6000/7000 для сухой и влажной уборки
Рекомендуем менять фильтры каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности уборки пылесосом.
Рекомендуем менять фильтры каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности уборки пылесосом.
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