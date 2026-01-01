2 сменных увлажняющих фильтра

Комплект увлажняющих фильтров, совместимых с пылесосами Philips AquaTrio серий 7000 и 6000 для сухой и влажной уборки. Комплект содержит 2 увлажняющих фильтра в сборе. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.