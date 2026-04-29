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Серии 6000 и 7000 Комплект сменных увлажняющих фильтров

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Серии 6000 и 7000Комплект сменных увлажняющих фильтров

XV1770/10

Серии 6000 и 7000 Комплект сменных увлажняющих фильтров

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Инструкции и документация

Комплект увлажняющих фильтров, совместимых с пылесосами Philips AquaTrio серий 7000 и 6000 для сухой и влажной уборки. Комплект содержит 2 увлажняющих фильтра в сборе. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.

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  • 2 September 2026

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