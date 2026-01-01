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XV1771/10
2 сменных фильтра сухой уборки
Комплект фильтров сухой уборки, совместимых с пылесосами Philips AquaTrio серий 7000 и 6000 для сухой и влажной уборки. Комплект содержит 2 фильтра сухой уборки в сборе. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.
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Сменные фильтры сухой уборки
Комплект из 2 фильтров сухой уборки к беспроводному пылесосу Philips AquaTrio серии 6000/7000 для сухой и влажной уборки
Высокоэффективный фильтр задерживает мелкую пыль для стабильно мощного воздухопотока.
Рекомендуем менять фильтры каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности уборки пылесосом.
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