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  • 2 сменных фильтра сухой уборки
  • 2 сменных фильтра сухой уборки

Серии 6000 и 7000Комплект сменных фильтров сухой уборки

XV1771/10

2 сменных фильтра сухой уборки

Комплект фильтров сухой уборки, совместимых с пылесосами Philips AquaTrio серий 7000 и 6000 для сухой и влажной уборки. Комплект содержит 2 фильтра сухой уборки в сборе. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.

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Совместимые продукты
Серия 7000

Серия 7000
Беспроводной моющий пылесос AquaTrio

XW7264/11

Серия 7000

Серия 7000
Беспроводной моющий пылесос AquaTrio

XW7264/10

Для пылесосов серий 7000 и 6000 для сухой и влажной уборки

2 сменных фильтра сухой уборки

  • Оригинальные аксессуары Philips

  • Сменные фильтры сухой уборки

  • Комплект из 2 фильтров сухой уборки к беспроводному пылесосу Philips AquaTrio серии 6000/7000 для сухой и влажной уборки

Оригинальный сменный фильтр для серий 7000 и 6000 (сухая/влажная уборка)

Высокоэффективный фильтр задерживает мелкую пыль для стабильно мощного воздухопотока.

Замена каждые 6 месяцев для оптимальных результатов

Рекомендуем менять фильтры каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности уборки пылесосом.

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