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Серии 6000 и 7000 Комплект сменных фильтров сухой уборки
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XV1771/10
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Комплект фильтров сухой уборки, совместимых с пылесосами Philips AquaTrio серий 7000 и 6000 для сухой и влажной уборки. Комплект содержит 2 фильтра сухой уборки в сборе. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.
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