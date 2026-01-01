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XV1773/10
Сменная щетка
Комплект сменных щеток, совместимых с беспроводными пылесосами Philips AquaTrio серий 7000 и 6000 для сухой и влажной уборки. Комплект содержит 2 щетки Power Brush из сверхмягкой микрофибры. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.
Оригинальные аксессуары Philips
Сверхмягкие щетки из микрофибры
Сверхмягкая щетка из микрофибры к беспроводному пылесосу Philips AquaTrio серии 6000/7000 для сухой и влажной уборки
Рекомендуем менять щетку каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности уборки пылесосом.
Рекомендуем менять щетку каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности уборки пылесосом.
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