Комплект сменных щеток, совместимых с беспроводными пылесосами Philips AquaTrio серий 7000 и 6000 для сухой и влажной уборки. Комплект содержит 2 щетки Power Brush из сверхмягкой микрофибры. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.