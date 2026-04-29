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Philips OneUp Сменные насадки

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Philips OneUpСменные насадки

XV1882/20

Philips OneUp Сменные насадки

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Инструкции и документация

Сменные насадки Philips OneUp обеспечивают превосходный результат уборки напольных покрытий. Эти многоразовые насадки предназначены для стабильно эффективной уборки и прослужат вам до 6 месяцев. Ваши полы будут сиять.

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  • 29 July 2026

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