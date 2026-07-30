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XV1882/20
Пол встречается с мягкой микрофиброй: очистка твердых полов, включая деликатные и невпитывающие поверхности.
На 50% быстрее высыхает по сравнению с ручной шваброй: одновременная влажная уборка и сушка для безупречной чистоты полов.**
Легко снимается: разработано для удобной электрической влажной уборки без лишних хлопот.
Технология OneUp: запатентованная технология подачи чистой воды с бесшумным всасыванием грязной воды.
Используются до 6 месяцев: сменные насадки Philips OneUp можно стирать в стиральной машине и вручную.
Очищайте деликатные и не впитывающие покрытия: ламинат, плитку без текстуры, винил, дерево и паркет, наливной пол и камень.
Запатентованная технология Philips OneUp подает чистую воду на пол и тихо всасывает грязную воду для эффективной уборки.
Сухая+влажная уборка со сменной насадкой Philips OneUp обеспечит равномерную влажную уборку полов — больше никаких пятен, и они высохнут на 50 % быстрее**
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Согласно измерениям в сравнении с обычной шваброй на невпитывающих напольных покрытиях, при акклиматизации в условиях согласно IEC60335-2-2