Пока, швабра! Привет, OneUp!

Сменные насадки Philips OneUp обеспечивают превосходный результат уборки напольных покрытий. Эти многоразовые насадки предназначены для стабильно эффективной уборки и прослужат вам до 6 месяцев. Ваши полы будут сиять.