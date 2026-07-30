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  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!

Philips OneUpСменные насадки

XV1882/20

Пока, швабра! Привет, OneUp!
Сменные насадки Philips OneUp обеспечивают превосходный результат уборки напольных покрытий. Эти многоразовые насадки предназначены для стабильно эффективной уборки и прослужат вам до 6 месяцев. Ваши полы будут сиять.
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Совместимые продукты
Оригинальная Philips OneUp серии 5000

Оригинальная Philips OneUp серии 5000
Электрошвабра

XV5113/01

Оригинальная Philips OneUp серии 3000

Оригинальная Philips OneUp серии 3000
Электрошвабра

XV3101/01

Всегда идеальная уборка.

Пока, швабра! Привет, OneUp!

  • Пол встречается с мягкой микрофиброй: очистка твердых полов, включая деликатные и невпитывающие поверхности.

  • На 50% быстрее высыхает по сравнению с ручной шваброй: одновременная влажная уборка и сушка для безупречной чистоты полов.**

  • Легко снимается: разработано для удобной электрической влажной уборки без лишних хлопот.

  • Технология OneUp: запатентованная технология подачи чистой воды с бесшумным всасыванием грязной воды.

  • Используются до 6 месяцев: сменные насадки Philips OneUp можно стирать в стиральной машине и вручную.

Для твердых напольных покрытий, включая деликатные и невпитывающие

Для твердых напольных покрытий, включая деликатные и невпитывающие

Очищайте деликатные и не впитывающие покрытия: ламинат, плитку без текстуры, винил, дерево и паркет, наливной пол и камень.

Технология OneUp

Технология OneUp

Запатентованная технология Philips OneUp подает чистую воду на пол и тихо всасывает грязную воду для эффективной уборки.

Полы сохнут на 50 % быстрее, больше никаких пятен с насадками OneUp**

Полы сохнут на 50 % быстрее, больше никаких пятен с насадками OneUp**

Сухая+влажная уборка со сменной насадкой Philips OneUp обеспечит равномерную влажную уборку полов — больше никаких пятен, и они высохнут на 50 % быстрее**

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Согласно измерениям в сравнении с обычной шваброй на невпитывающих напольных покрытиях, при акклиматизации в условиях согласно IEC60335-2-2