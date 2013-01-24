Одно устройство — любой образ

Это устройство "3 в 1" поможет вам решить сразу три задачи: гладкое бритье, идеально ровная щетина и уход за телом. В комплект входят три насадки: для бритья, подравнивания и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах