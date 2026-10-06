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Кофемашина Philips не подает кофе

Если ваша кофемашина Philips не подает кофе, ниже вы найдете возможные причины и способы решения этой проблемы.

Если вы заметили это явление при первом использовании кофемашины, обратите внимание, что в таком случае подача лишь нескольких капель кофе — это нормальное явление. После приготовления нескольких порций вы сможете получить необходимое количество кофе. 
 

Информация на данной странице относится к моделям: EP4449/70, EP4443/70, EP5547/90. Показать больше  ›

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