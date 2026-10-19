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Эспрессо-кофемашина Philips протекает

Если вы заметили протечку в кофемашине Philips, попробуйте устранить ее с помощью следующих рекомендаций:

1.    В поддон для капель попадает вода?
2.    Чистая вода вытекает из-под кофемашины или сбоку устройства?
3.    Остаются ли коричневатые разводы на столе или под кофемашиной?
 

Информация на данной странице относится к моделям: EP4449/70, EP5547/90, EP5544/50. Показать больше  ›

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