Эспрессо-кофемашина Philips протекает

Даже если при промывке будет попадать в подставленную емкость через носик для подачи кофе, эта вода все равно будет попадать в поддон для капель. Это связано с тем, что кофемашина сливает промывочную воду в поддон для капель при автоматической промывке или варке кофе. Промывка внутренних систем обеспечивает оптимальную производительность кофемашины.



Автоматическая промывка выполняется при перезагрузке кофемашины после приготовления напитка или после использования капучинатора.



Эта промывочная вода может создать ощущение, что в поддоне для капель всегда остается некоторое количество воды или что он заполняется быстрее, чем должен. Однако это не является следствием наличия протечки в кофемашине.



Обратите внимание! Если поддон для капель заполняется водой после приготовления 2 чашек кофе или за ночь (без использования кофемашины), советует вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи.

