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    Перевірка автентичності

    Запрошуємо перевірити автентичність виробів Philips

    Піктограма автентичності

    Підроблені лампи Philips стають доступнішими через онлайн- та офлайн-канали збуту. Такі підроблені лампи мають низьку якість і рівень безпеки. Підроблені лампи можуть спричинити багато проблем, таких як нестабільна робота, збій або засліплення водіїв зустрічного руху, тим самим серйозно загрожуючи вашому життю. Крім того, купівля, продаж або володіння підробленими виробами може бути незаконним у вашій країні.

     

    Для захисту своїх клієнтів та усіх клієнтів від підроблених виробів для освітлення Philips ми створили превентивне рішення, використовуючи унікальну, сучасну технологію.  

     

    Щоб гарантувати автентичність виробів Philips, ми продаємо всі свої вироби в оригінальних друкованих коробках із фірмовим стилем компанії Philips. Ми прагнемо захистити своїх клієнтів від слабких імітацій низької якості, що можуть пошкодити транспортний засіб або спричинити травму.

    Як верифікувати вироби Philips?


    Перевірте наявність QR-коду або коду безпеки на упаковці, як показано нижче. Якщо ви не бачите жодного коду, натисніть тут

    Додаткові інструкції див. у нашому відео

    Instructions video

    Часті запитання

    Які вироби підтримують такий процес автентифікації?
    Перелік виробів можна побачити тут.
    Що робити, якщо не вдається виконати перевірку за допомогою QR-коду або коду безпеки?
    Виконайте автентифікацію ще раз, щоб уникнути помилок. Якщо ви й надалі не можете верифікувати виріб, зверніться до нашого Центру обслуговування клієнтів для отримання детальнішої інформації та уточнення.
    Як можна перевірити автентичність виробу під час заміни в гаражі?
    Ви можете попросити працівників гаражу надати упаковку, щоб перевірити її автентичність.
    Чому мій телефон не розпізнає QR-код?
    Камера телефону може не сканувати QR-код, якщо він нахилений під кутом або за межами фокуса. Він має знаходитися на рівні поверхні, на якій надруковано QR-код. Якщо ви тримаєте телефон надто близько або надто далеко, він не скануватиме QR-код. Тримайте телефон далі і повільно переміщайте його до QR-коду.
    Чи можуть усі смартфони сканувати QR-коди?
    Так, більшість мобільних телефонів може виявляти QR-код через додаток камери. Якщо ваш телефон не може розпізнати QR-код, просто завантажте зчитувач QR-коду. Для отримання допомоги звертайтеся до нашого Центру обслуговування клієнтів.
    Що робити, якщо на упаковці виробу немає QR-коду або коду безпеки?
    Існує 2 варіанти: можливо, на ваш виріб не поширюється цей процес автентифікації (див. запитання 2) або виріб може бути не оригінальний. Процес автентифікації представлено в низці наших модернізованих ламп для фар; для отримання детальнішої інформації та уточнення зверніться до нашого Центру обслуговування клієнтів.
    Чому ми не рекомендуємо використовувати підроблені лампи?
    Підроблені лампи можуть спричинити багато проблем, таких як нестабільна робота, збій або засліплення водіїв зустрічного руху, тим самим серйозно загрожуючи вашому життю. Крім того, купівля, продаж або володіння підробленими виробами може бути незаконним у вашій країні.

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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