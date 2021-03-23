Перевірка автентичності

Підроблені лампи Philips стають доступнішими через онлайн- та офлайн-канали збуту. Такі підроблені лампи мають низьку якість і рівень безпеки. Підроблені лампи можуть спричинити багато проблем, таких як нестабільна робота, збій або засліплення водіїв зустрічного руху, тим самим серйозно загрожуючи вашому життю. Крім того, купівля, продаж або володіння підробленими виробами може бути незаконним у вашій країні.

Для захисту своїх клієнтів та усіх клієнтів від підроблених виробів для освітлення Philips ми створили превентивне рішення, використовуючи унікальну, сучасну технологію.

Щоб гарантувати автентичність виробів Philips, ми продаємо всі свої вироби в оригінальних друкованих коробках із фірмовим стилем компанії Philips. Ми прагнемо захистити своїх клієнтів від слабких імітацій низької якості, що можуть пошкодити транспортний засіб або спричинити травму.