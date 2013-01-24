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    Інструмент вибору освітлення для транспортного засобу


    Посібник для вибору відповідної лампи для транспортного засобу у три кроки


    Компанія Philips пропонує широкий асортимент виробів для автомобільного освітлення. Від галогенних і ксенонових фар до різноманітних рішень для внутрішнього і зовнішнього застосування – стоп-сигнали, сигнали повороту, ліхтарі заднього ходу, задні фари, габаритні ліхтарі, аварійні ліхтарі, освітлення багажника, відділення для рукавичок і підлоги в салоні. 

    Оскільки автомобільне освітлення має максимально безпечно й яскраво освітлювати дорогу, водіям слід підібрати правильні лампи для свого транспортного засобу. За допомогою нашого інструмента вибору ламп вам потрібно просто вказати тип транспортного засобу, вибрати марку, модель, серію та потрібну технологію освітлення. Цей інструмент покаже, які оновлені рішення Philips можна встановити у вашому транспортному засобі.  

    Виберіть свій транспортний засіб!

    Інструмент вибору автомобіля
    Вибір мотоциклів
    Мотоцикл
    Вибір вантажівок
    Вантажівка

    * Галогенні: у порівнянні з мінімальними законними стандартами, моделі Lifetime відрізняються.

    Ксенонові: порівняно з мінімальними законними стандартами (XV2: за винятком D2R, що забезпечує до 20% більше видимості, і D5S, що забезпечує до 120% більше видимості).

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