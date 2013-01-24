

Компанія Philips пропонує широкий асортимент виробів для автомобільного освітлення. Від галогенних і ксенонових фар до різноманітних рішень для внутрішнього і зовнішнього застосування – стоп-сигнали, сигнали повороту, ліхтарі заднього ходу, задні фари, габаритні ліхтарі, аварійні ліхтарі, освітлення багажника, відділення для рукавичок і підлоги в салоні.



Оскільки автомобільне освітлення має максимально безпечно й яскраво освітлювати дорогу, водіям слід підібрати правильні лампи для свого транспортного засобу. За допомогою нашого інструмента вибору ламп вам потрібно просто вказати тип транспортного засобу, вибрати марку, модель, серію та потрібну технологію освітлення. Цей інструмент покаже, які оновлені рішення Philips можна встановити у вашому транспортному засобі.