Подовжена гарантія

Дякуємо, що ви зацікавилися нашими виробами Automotive Lighting.

З Philips Automotive ви можете цілком спокійно подорожувати дорогами світу.

Крім того, що ми є основним новатором у галузі автомобільного освітлення з 1914 року і вибором основних виробників автомобілів, ми пишаємось якістю та надійністю своїх виробів.

Крім стандартної гарантії, що стосується більшості наших автомобільних виробів, ми пропонуємо подовжену гарантію на свої провідні світлодіодні лампи, ксенонові лампи або світлодіодні робочі ліхтарі.

Дізнайтеся більше внизу і зареєструйте покупку, щоб скористатися пропозицією подовженої гарантії.