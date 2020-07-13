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Подовжена гарантія на WSL

Подовжена гарантія

Дякуємо, що ви зацікавилися нашими виробами Automotive Lighting.

 

З Philips Automotive ви можете цілком спокійно подорожувати дорогами світу.

 

Крім того, що ми є основним новатором у галузі автомобільного освітлення з 1914 року і вибором основних виробників автомобілів, ми пишаємось якістю та надійністю своїх виробів.

 

Крім стандартної гарантії, що стосується більшості наших автомобільних виробів, ми пропонуємо подовжену гарантію на свої провідні світлодіодні лампи, ксенонові лампи або світлодіодні робочі ліхтарі.

 

Дізнайтеся більше внизу і зареєструйте покупку, щоб скористатися пропозицією подовженої гарантії.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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