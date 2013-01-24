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    Світлодіодні лампи
    Світлодіодні модернізовані лампи

    Дізнайтеся про наші світлодіодні оновлення


    Вражаючі нові лінійки світлодіодних виробів Philips працюють на рівні виробника оригінального обладнання

    Автомобільна якість
    LED

      Хочете, щоб лампа працювала довго? Мрієте про стильний автомобіль без зниження рівня безпеки?

       

      Якщо ваша відповідь "«Так»", то в нас є ідеальне рішення для вас!
      Компанія Philips встановлює новий стандарт у сфері модернізованих світлодіодних ламп. Вона пропонує на 250% яскравіше (у порівнянні з мінімальними законними стандартами для галогенних ламп) та біліше світло для оптимальної функціональності.

      Що таке модернізована світлодіодна лампа?


      Це технологія освітлення, що заміняє наявні галогенні фари вашого автомобіля для покращення функціональності лампи, якості світла й терміну експлуатації. Дізнаймося про переваги світлодіодних ламп для фар Philips!

       

      Зверніться до одного з наших уповноважених дистриб’юторів, станцій технічного обслуговування автомобілів і продавців для отримання підтримки своїх світлодіодних ламп для фар Philips сьогодні!

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      Унікальні властивості Ultinon Pro9000 LED

      *На ілюстрації представлено модель світлодіодної лампи Ultinon Pro9000

      **Рішення Philips CANbus Light Repair для усунення миготіння знаходиться безпосередньо в наших лампах нового покоління (Ultinon Pro5000 та Ultinon Pro9000). Не потрібно жодних додаткових аксесуарів! У деяких рідкісних випадках додаткове рішення CANbus може знадобитися для повного усунення ефекту миготіння. Зверніть увагу, що для усунення помилки про неточності на панелі приладів також необхідно окремий адаптер CANbus.

      Переваги модернізованих світлодіодних фар Philips


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      Superior visibility icon
      Чудова видимість
      Чудова видимість

      До +250% яскравіше світло*


      Нові лампи для фар Philips Ultinon Pro9000 гарантують вам надзвичайну видимість під час керування транспортним засобом. Освітлення дороги, яке вони забезпечують, майже на 250% яскравіше* й рівномірніше в порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп, а їх оптимальний спектр робить дорожні знаки помітнішими.

       

      Бачте далі, реагуйте швидше!
      *У порівнянні з мінімальними вимогами стандарту, визначеного законодавством для галогенових ламп.
      Cool white light style icon
      Холодне біле світло
      Колірна температура до 5800 Кельвін

      Колірна температура до 5800 Кельвін

       

      Насолоджуйтеся балансом практичності й функціональності. Виробники оригінального обладнання довели, що світлодіодна лампа для фар Philips має колірну температуру до 5800 K для збільшення комфорту для очей під час їзди вночі. Це зменшує втому та ймовірність напруження очей, тому водити автомобіль у темряві безпечніше й приємніше.
      Superior lifetime icon
      Відмінний термін експлуатації

      До 5000 годин

      AirBoost gif
      AirCool gif

      *AirBoost: HL [≈H4], [≈H7], [≈H11], [HB3/4], [HIR2] FL [≈H8/H11/H16]

      **AirCool: HL [≈H1], [≈H3]
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      Чому потрібно вибирати модернізовані світлодіодні лампи Philips?

      Перегляньте наші лінійки світлодіодних фар
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      Стандартні
      галогенні
      Ultinon Essential LED
      Ultinon Essential LED
      Упаковка Ultinon Pro5000 LED
      Ultinon Pro5000 LED
      Пакет Ultinon Pro9000 LED
      Ultinon Pro9000 LED
      Яскравість
      Стандартна
      Додаткова яскравість
      До 160%*
      До 250%*
      Колір світла
      До 3200 К
      До 6500 K
      До 5800 К
      До 5800 К
      Термін експлуатації
      До 600 годин
      До 1 500 годин
      До 3000 годин
      До 5000 годин
      Гарантія
      2 роки
      2 роки +1 рік розширеної гарантії**
      2 роки +3 роки розширеної гарантії**
      Доступні варіанти:
      [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈H11], [≈H8/H11/H16], [≈HIR2], [≈HB3/HB4]
      [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈H11], [≈H8/H11/H16], [≈HIR2], [≈HB3/HB4]
      [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈H11], [≈H8/H11/H16], [≈HIR2], [≈HB3/HB4]
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      ECE R37
      Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.

      Лампи не дозволено використовувати на дорогах загального користування.

      *У порівнянні з мінімальними законними стандартами для галогенних ламп. До +200% для моделей Ultinon Pro9000 HL [H1] та [H3].

      **Щоб отримати подовжену гарантію (+1 рік/+3 роки) на лампи для фар Philips, зверніться до нашого центру обробки дзвінків і зареєструйте їх.
      Стандартна Ultinon Pro9000 LED
      *Зображення наведено лише для ілюстрації.

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