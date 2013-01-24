Під час переоснащення автомобіля світлодіодними лампами можуть виникнути деякі проблеми, наприклад повідомлення про помилку на панелі приладів, миготіння або затемнення. Ці повідомлення про помилку не свідчать про несправність світлодіодної лампи. Це типові помилки, які виникають під час переходу до світлодіодної технології.
Тому ми розробили розумні рішення для вирішення цих питань. Унікальні адаптери CANbus від Philips забезпечують належне функціонування систем освітлення транспортного засобу для надійних електричних характеристик із часом.
Щоб дізнатися, чи потрібний вам адаптер, перегляньте наш список сумісності на вебсайті philips.com/LEDcompatibility-check.
Використовуйте адаптер CANbus від Philips, щоб видалити хибне повідомлення про помилку на панелі приладів, і рішення Philips Light Repair CANbus* для усунення миготіння.
* Рішення Philips Light Repair CANbus вбудовано в наші світлодіодні лампи нового покоління (Ultinon Pro9000 та Ultinon Pro5000). Не потрібно жодного додаткового адаптера CANbus, щоб усунути миготіння! Проте в деяких рідкісних випадках знадобиться встановити додаткове рішення Light Repair CANbus, щоб повністю позбутися миготіння.