CANbus для світлодіодних ламп

5800K – це ВИБІР виробників оригінального обладнання, щоб очі менше втомлювалися під час їзди в нічний час. Таке світло зменшує втому та ризик перенапруження очей і водночас робить керування автомобілем уночі безпечнішим та приємнішим.

Що вища колірна температура (у Кельвінах), то краща видимість – це неправильна інформація, яку представляють на ринку багато марок світлодіодних ламп для переоснащення. Правильна колірна температура має забезпечувати оптимальну контрастність для безпечного водіння.

Наше внутрішнє тестування цих ненадійних світлодіодних ламп показало, що вони не зберігають сталу колірну температуру під час роботи. Наприклад, якщо їх представляють на ринку з температурою 6000 K (холодне біле), вони переходять до 7000 K (синюватий колір) під час роботи, що дуже небезпечно для водія та інших учасників дорожнього руху.