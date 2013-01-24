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    CANbus для світлодіодних ламп

    Дізнайтеся про наш адаптер CANbus для світлодіодних ламп

      Що таке CANbus для світлодіодних ламп?


      Деякі моделі автомобілів є особливим випробуванням для модернізованих світлодіодних ламп. У разі оновлення автомобіля модернізованими світлодіодними лампами можуть виникати такі труднощі, як повідомлення про помилку на панелі приладів, миготіння чи затемнення світла. Ці повідомлення про помилку не свідчать про те, що світлодіодна лампа несправна.
      Інша світлодіодна лампа
      Ефект миготіння
      Ефект затемнення

      Тому ми розробили розумні рішення для вирішення цих проблем. Адаптери CANbus забезпечують належне функціонування систем освітлення транспортного засобу для надійних електричних характеристик із часом.

       

      Перегляньте Список сумісних світлодіодних ламп, щоб придбати відповідну кільцеву клему для своєї моделі автомобіля!
      Адаптер CANbus

      Адаптер CANbus


      Запобігає неточним повідомленням на панелі приладів
      HL [≈H4]
      HL [≈H7]
      FL [≈H8/H11/H16]
      Рішення CANbus для усунення миготіння

      Light Repair CANbus*


      Запобігає миготінню та затемненню
      HL [≈H1]
      HL [≈H7]
      *Рішення Philips Light Repair CANbus для усунення миготіння знаходиться безпосередньо в наших лампах нового покоління (Ultinon Pro5000 та Ultinon Pro9000). Не потрібно жодних додаткових аксесуарів! У деяких рідкісних випадках додаткове рішення CANbus може знадобитися для повного усунення ефекту миготіння.

      Чому потрібно вибирати CANbus для світлодіодних ламп Philips?

      Гарантована сумісність

      Гарантована сумісність

      Ці адаптери легко встановлювати, вони забезпечують сумісність з електричними системами автомобіля, запобігаючи можливим проблемам із появою попереджень на панелі приладів, блиманням ламп фар та індикаторів дальнього світла*.
      Відмінні електричні характеристики

      Відмінні електричні характеристики

      Адаптер Philips CANbus забезпечує сталу роботу модернізованих світлодіодних ламп для фар і кращу електричну сумісність з автомобілем
      Легке встановлення

      Легке встановлення

      Рішення CANbus для світлодіодних ламп Philips сумісне з усіма лінійками світлодіодних ламп для фар Philips (Ultinon Essential, Ultinon Pro5000 та Ultinon Pro9000)
      Водостійкі конектори

      Водостійкі конектори

      Адаптери цього типу міцні й гарантують захист IP65 від пилу та води
      * Індикатор фар дальнього світла на панелі приладів наявний лише для LED-HL [≈H4].

      Пошук відповідного рішення CANbus для світлодіодних ламп автомобіля


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      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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