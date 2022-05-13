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      Philips Ultinon Pro5100

      Яскравість для проникнення в темряву

       

      Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro5100 забезпечують надзвичайно чітку видимість без засліплення інших учасників дорожнього руху. З компактної, легкої в монтажі конструкції генерується яскравий білий промінь. Тепер водити вночі можна безпечніше і більш стильно завдяки новій лінійці Philips Ultinon Pro5100.

      Philips Ultinon Pro5100 на дорозі
      Піктограма чудової видимості

      Краща видимість на дорозі завдяки на 160% яскравішому світлу*

      Піктограма холодного білого світла

      Проєктування холодного білого світла до 5800 К

      Піктограма чудового терміну експлуатації

      До 3000 годин використання високоефективної лампи

      *У порівнянні з мінімальними вимогами стандарту, визначеного законодавством для галогенових ламп

      Відкрийте для себе лінійку Philips Ultinon Pro5100

      Виріб u51 h7

      Лампи для фар ближнього і дальнього світла

       

      Головні фари вашого автомобіля, що освітлюють велику відстань дороги і транспортні засоби попереду.

      Дізнайтеся більше
      Виріб u51 h7

      Лампи для передніх протитуманних фар

       

      Освічуйте дорогу відразу біля машини, що важливо для безпечної їзди в умовах туману.

      Дізнайтеся більше
      Піктограма подовженої гарантії

      Гарантія на виріб

       

      2 років гарантії на виріб + 1 рік подовженої гарантії

      Зареєструйте подовжену гарантію

      Спробуйте новий компактний дизайн для яскравішого освітлення доріг
       

      Піктограма світлодіодних мікросхем

      Високоякісні автомобільні automotive світлодіодні мікросхеми
      Світло на дорозі саме там, де потрібно водію, без засліплення зустрічних транспортних засобів

      піктограма охолодження

      Технологія охолодження AirFlux+


      Відводить тепло від критичних компонентів лампи, щоб подовжити її термін експлуатації

      Піктограма SafeBeam

      Технологія SafeBeam


      Створення найкращого придатного для використання пучка розсіяного світла

      Піктограма компактної універсальної конструкції

      Компактна універсальна конструкція


      Унікальний дизайн, що інтегрує електроніку коробки водія в корпус лампи для швидкого та легкого встановлення

      Новий компактний дизайн – Philips Ultinon Pro5100

      Знайдіть найкращу   світлодіодну лампу для фар
      для вашого транспортного засобу

      Лампи для фар ближнього і дальнього світла

      Лампи для передніх протитуманних фар

      Аксесуари для світлодіодних ламп для фар

       

      Майже кожна модель автомобіля має інший тип роз’єму для галогенових ламп. У разі заміни галогенових ламп на світлодіодне освітлення може знадобитися кільцева клема й адаптер CANbus, щоб закріпити світлодіодні лампи всередині фари й усунути такі проблеми, як мерехтіння або тьмяне освітлення.

      Type A
      Type A
      Type RCD
      Type RCD
      Type RCE
      Type RCE
      H
      Type H
      Type I
      Type I
      Type K
      Type K
      Type N
      Type N
      Type RCP
      Type RCP

      Придбати відповідну кільцеву клему i CANbus для своєї моделі автомобіля

      *Усі оновлення світлодіодів Philips постачаються зі стандартним центральним кільцем

      Стандартна Ultinon Pro5100

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      про світлодіодні лампи Philips для фар

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      Philips Ultinon Pro5100

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      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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