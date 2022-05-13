Краща видимість на дорозі завдяки на 160% яскравішому світлу*
Проєктування холодного білого світла до 5800 К
До 3000 годин використання високоефективної лампи
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Philips Ultinon Pro5100
Яскравість для проникнення в темряву
Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro5100 забезпечують надзвичайно чітку видимість без засліплення інших учасників дорожнього руху. З компактної, легкої в монтажі конструкції генерується яскравий білий промінь. Тепер водити вночі можна безпечніше і більш стильно завдяки новій лінійці Philips Ultinon Pro5100.
Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro5100 забезпечують надзвичайно чітку видимість без засліплення інших учасників дорожнього руху. З компактної, легкої в монтажі конструкції генерується яскравий білий промінь. Тепер водити вночі можна безпечніше і більш стильно завдяки новій лінійці Philips Ultinon Pro5100.
*У порівнянні з мінімальними вимогами стандарту, визначеного законодавством для галогенових ламп
Головні фари вашого автомобіля, що освітлюють велику відстань дороги і транспортні засоби попереду.
Головні фари вашого автомобіля, що освітлюють велику відстань дороги і транспортні засоби попереду.
Освічуйте дорогу відразу біля машини, що важливо для безпечної їзди в умовах туману.
Освічуйте дорогу відразу біля машини, що важливо для безпечної їзди в умовах туману.
2 років гарантії на виріб + 1 рік подовженої гарантії
2 років гарантії на виріб + 1 рік подовженої гарантії
Високоякісні автомобільні automotive світлодіодні мікросхеми
Світло на дорозі саме там, де потрібно водію, без засліплення зустрічних транспортних засобів
Відводить тепло від критичних компонентів лампи, щоб подовжити її термін експлуатації
Створення найкращого придатного для використання пучка розсіяного світла
Унікальний дизайн, що інтегрує електроніку коробки водія в корпус лампи для швидкого та легкого встановлення
LUM11258U51X2
LUM11336U51X2
LUM11342U51X2
LUM11972U51X2
LUM11362U51X2
LUM11012U51X2
LUM11005U51X2
LUM11362U51X2
LUM11366U51X2
Майже кожна модель автомобіля має інший тип роз’єму для галогенових ламп. У разі заміни галогенових ламп на світлодіодне освітлення може знадобитися кільцева клема й адаптер CANbus, щоб закріпити світлодіодні лампи всередині фари й усунути такі проблеми, як мерехтіння або тьмяне освітлення.
Майже кожна модель автомобіля має інший тип роз’єму для галогенових ламп. У разі заміни галогенових ламп на світлодіодне освітлення може знадобитися кільцева клема й адаптер CANbus, щоб закріпити світлодіодні лампи всередині фари й усунути такі проблеми, як мерехтіння або тьмяне освітлення.
*Усі оновлення світлодіодів Philips постачаються зі стандартним центральним кільцем
Корисні інструменти, які допомагають
робити правильний вибір
Корисні інструменти, які допомагають
Відкрийте для себе світлодіодні лампи для фар Philips і дізнайтеся, які світлодіодні лампи відповідають вашим потребам
Відкрийте для себе світлодіодні лампи для фар Philips і дізнайтеся, які світлодіодні лампи відповідають вашим потребам
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