Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro5100 пропонують надчітку видимість без засліплення інших учасників дорожнього руху. Більш ефективні фари дозволяють раніше виявляти небезпеку, краще визначати відстань і точніше розміщувати свій транспортний засіб на дорозі.



*У порівнянні з мінімальними вимогами стандарту, визначеного законодавством для галогенових ламп