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      Ваш найкращий вибір для дороги попереду

      Дізнайтеся про нашу технологію автомобільного освітлення

      упаковка світлодіодної лампи
      LED
      упаковка галогенової лампи
      Halogen
      упаковка ксенонової лампи
      Xenon

      Перегляньте наші головні оновлення

        Перегляньте повну лінійку ламп для автомобільних фар

        передні фари

        Передні фари

        Відкрийте для себе лінійку автомобільних ламп для передніх фар Philips. Наші лампи для фар забезпечують яскравість для найкращої видимості.
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        сигнальні та салонні лампи

        Сигнальні та салонні лампи

        Сигнальні та салонні лампи Philips поєднують у собі високі експлуатаційні характеристики та виняткову ціну. Ознайомтеся з нашими рішеннями автомобільного освітлення від Philips.
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        денні ходові вогні

        Світлодіодні фари дальнього світла

        Світлодіодні фари дальнього світла поєднують у собі точкове та загальне світло,  що забезпечує чудову видимість для швидших реакцій.
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        Не можете вирішити, які лампи для фар обрати?

        Пройдіть опитування, і ми виберемо найкращий для вас варіант.

        Своїм автомобілем я виражаю

        пристрасть до автомобілів
        Пристрасть до автомобілів і захоплення
        унікальний стиль
        Унікальний стиль вираження
        надійність і безпеку
        Пріоритет у надійності і безпеці
        перехід від точки A до точки B
        Необхідність переміститися від точки A до точки B

        Мені потрібна лампа для фар, яка:

        забезпечує яскравіше світло
        Забезпечує яскравіше світло
        довше прослужить
        Довше прослужить
        покращує мій стиль
        Покращує стиль

        Мені потрібна лампа для фар, яка:

        забезпечує яскравіше світло
        Забезпечує яскравіше світло
        покращує мій стиль
        Покращує стиль

        Мені потрібна лампа для фар, яка:

        забезпечує яскравіше світло
        Забезпечує яскравіше світло
        покращує мій стиль
        Покращує стиль

        Мені потрібна лампа для фар, яка:

        забезпечує яскравіше світло
        Забезпечує яскравіше світло
        довше прослужить
        Довше прослужить

        Ось що ми рекомендуємо

        RacingVision GT200
        RacingVision GT200
        Ultinon Pro9000 LED
        Ultinon Pro9000 LED

        Ось що ми рекомендуємо

        XtremeVision Pro150
        XtremeVision Pro150
        Ultinon Pro9000 LED
        Ultinon Pro9000 LED
        Ultinon Pro5000 LED
        Ultinon Pro5000 LED

        Ось що ми рекомендуємо

        WhiteVision Ultra
        WhiteVision Ultra
        Ultinon Pro9000 LED
        Ultinon Pro9000 LED
        Ultinon Pro5000 LED
        Ultinon Pro5000 LED

        Ось що ми рекомендуємо

        XtremeVision Pro150
        XtremeVision Pro150
        Ultinon Pro9000 LED
        Ultinon Pro9000 LED

        Ось що ми рекомендуємо

        WhiteVision Ultra
        WhiteVision Ultra
        Ultinon Pro5000 LED
        Ultinon Pro5000 LED

        Ось що ми рекомендуємо

        XtremeVision Pro150
        XtremeVision Pro150
        Ultinon Pro9000 LED
        Ultinon Pro9000 LED

        Ось що ми рекомендуємо

        WhiteVision Ultra
        WhiteVision Ultra
        Ultinon Pro5000 LED
        Ultinon Pro5000 LED

        Ось що ми рекомендуємо

        XtremeVision Pro150
        XtremeVision Pro150
        Ultinon Essential LED
        Ultinon Essential LED
        Ultinon Pro5000 LED
        Ultinon Pro5000 LED

        Ось що ми рекомендуємо

        LongLife EcoVision
        LongLife EcoVision
        Ultinon Essential LED
        Ultinon Essential LED
        Ultinon Pro5000 LED
        Ultinon Pro5000 LED

        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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        Знайдіть лампу для свого автомобіля

        Довідник для вибору відповідної лампи для транспортного засобу у три кроки
        Перейти до перегляду ламп

        Перегляньте наші каталоги та посібники

        Корисні інструменти для правильного вибору
        Перейти до каталогу автомобільних комплектів

        Перегляньте всі наші автомобільні лампи

        Відкрийте для себе автомобільні фари Philips і дізнайтеся, чому вони задовольняють ваші потреби
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        Автомобільні статті

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        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

        Я розумію