  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Умови пошуку

UK
RU
1

Придбати вироби Philips для автомобілів

Онлайн або в магазині поруч

Магазин онлайн

Придбати онлайн
Знайти роздрібний магазин онлайн

Знайти магазин

Пошук магазину
Знайти магазин поруч
Примітка. Не всі роздрібні магазини пропонують весь асортимент ламп Philips.
Інформацію про наявність певних ламп запитуйте в роздрібній торговій точці.

Знайти відповідну лампу для автомобіля

Довідник для вибору відповідної лампи
Знайдіть свою лампу

Дізнайтеся більше

Підтримка автотоварів

Підтримка автотоварів

Шукаєте замінні фари Philips для свого автомобіля?
Автентичність виробів Philips

Автентичність виробів Philips

Найвищим пріоритетом для компанії Philips є забезпечити максимальне задоволення споживачів, які купують оригінальні вироби Philips
Автомобільні статті

Автомобільні статті

Дізнайтеся більше про нашу технологію автомобільного освітлення Philips, інновації та рішення у нашим статтях

Як замінити лампи для передніх фар Philips?

Як замінити лампи у фарах на Peugeot 308
Як замінити лампи у фарах на Peugeot 308
Як замінити лампи у фарах на Range Rover Evoque
Як замінити лампи у фарах на Range Rover Evoque
Як замінити лампи у фарах на Mini Cooper Countryman
Як замінити лампи у фарах на Mini Cooper Countryman
Як замінити лампи у фарах на Volkswagen Golf VII
Як замінити лампи у фарах на Volkswagen Golf VII
Клацніть тут, щоб побачити більше

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
на обраний асортимент продуктів Philips

Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

*
Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!
Що це означає?

Зарєструйтесь в MyPhilips

Ексклюзивні пропозиції

Розширену гарантію на обрані продукти

Корисні поради

Зареєструватися

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.