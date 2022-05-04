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Позбавтеся від клопоту з приготування їжі вдома з нашою багатофункціональною мультиваркою-скороваркою. Цьому якнайкраще посприяє 35 попередньо встановлених програм і 18 програм захисту для безтурботного готування.
* Яловичина готується за 30 хвилин від розігріву до повного скидання тиску, у порівнянні з 60 хвилинами на плиті.
Позбавтеся від клопоту з приготування їжі вдома з нашою багатофункціональною мультиваркою-скороваркою. Цьому якнайкраще посприяє 35 попередньо встановлених програм і 18 програм захисту для безтурботного готування.
* Яловичина готується за 30 хвилин від розігріву до повного скидання тиску, у порівнянні з 60 хвилинами на плиті.
* Яловичина готується за 30 хвилин від розігріву до повного скидання тиску, порівняно з 60 хвилинами на плиті.
Від яловичини до десертів, супів і тушкованих страв — мультиварка-скороварка Philips Все-в-одному 3000 серії забезпечує швидке приготування під тиском. Автоматичне скидання тиску всього за 7 хвилин - на 50% швидше, ніж приготування на плиті*.
* Яловичина готується за 30 хвилин від розігріву до повного скидання тиску, порівняно з 60 хвилинами на плиті.
* Тейст Контрол.
Отримайте ще смачніші результати з новою системою Taste Control* – точний контроль тиску та температури покращує ніжність м’яса на 22%** і соковитість на 42%**.
** Випробувано за допомогою WBSF та виміряно втрату вмісту вологи у свинині та курці, порівняння мультиварки-скороварки Philips All-in-One серії 3000 з приготуванням на плиті.
* Тейст Контрол.
* Іф Дизайн Еворд.
Компактний розмір підходить для сучасних кухонь, а спеціальний інтерфейс користувача забезпечує додаткову зручність.
* Іф Дизайн Еворд.
Зареєструйте вашу мультиварку-скороварку на philips.ua протягом 90 днів з дати покупки та отримайте додатковий рік гарантії на виріб.
Мультиварка-скороварка Philips Все-в-одному HD2151/40 зі зручним інтерфейсом користувача робить процес приготування невимушеним. Комплектується ложкою 3-в-1 і мірною чашкою.
NutriU — це ваш досвідчений су-шеф, який підтримує вас у всьому приготуванні, щоб ви могли впевнено експериментувати з гарантованими результатами. Знайдіть натхнення в сотнях рецептів, підготуйте інгредієнти та готуйте з покроковими інструкціями, щоб стати кращим кухарем.
NutriU = НутріЮ
Мультиварка-скороварка Philips Все-в-одному пропонує 35 попередньо встановлених програм приготування для різноманітних страв одним натиском кнопки, а також опцію 3 персоналізованих програм для приготування улюблених страв.
Від яловичини до десертів, супів і тушкованих страв — Philips Все-в-одному серії 3000 забезпечує швидке приготування під тиском. Вона забезпечує автоматичне скидання тиску всього за 7 хвилин - на 50% швидше, ніж приготування на плиті*.
* Яловичина готується за 30 хвилин від розігріву до повного скидання тиску, у порівнянні з 60 хвилинами на плиті.
Мультиварка-скороварка укомплектована ложкою 3-в-1 та мірною чашкою.
Максимальний об’єм чаші до 5л, робочий - 3,3л. Кількість порцій – до 8.
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