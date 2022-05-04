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    Air Cooker NX0690

    Мультиварка-скороварка
    Все-в-одному

    Максимум смаку,
    мінімум зусиль

    Мультиварка-скороварка Philips 

    All in one Cooker HD2151

    Все-в-одному серії 3000

    Готуйте ситні рецепти за 30 хвилин*


    HD2151/40

    Оцініть цей продукт першим

    Технологія швидкого скидання тиску Rapid Pressure Release Technology забезпечує автоматичне скидання тиску всього за 7 хвилин

    Система контролю смаку Taste Control System для неперевершеного смаку страв

    Готування без зусиль завдяки зручному інтерфейсу користувача з покроковими інструкціями

    Максимальний об’єм до 5л, робочий - 3,3л 

    Позбавтеся від клопоту з приготування їжі вдома з нашою багатофункціональною мультиваркою-скороваркою. Цьому якнайкраще посприяє 35 попередньо встановлених програм і 18 програм захисту для безтурботного готування.

    Переглянути усі мультиварки-скороварки

    * Яловичина готується за 30 хвилин від розігріву до повного скидання тиску, у порівнянні з 60 хвилинами на плиті.

    All in one Cooker HD2151

    Мультиварка-скороварка Philips 

    Все-в-одному серії 3000

    Готуйте ситні рецепти за 30 хвилин*


    HD2151/40

    Оцініть цей продукт першим

    Технологія швидкого скидання тиску Rapid Pressure Release Technology забезпечує автоматичне скидання тиску всього за 7 хвилин

    Система контролю смаку Taste Control System для неперевершеного смаку страв

    Готування без зусиль завдяки зручному інтерфейсу користувача з покроковими інструкціями

    Максимальний об’єм до 5л, робочий - 3,3л 

    Позбавтеся від клопоту з приготування їжі вдома з нашою багатофункціональною мультиваркою-скороваркою. Цьому якнайкраще посприяє 35 попередньо встановлених програм і 18 програм захисту для безтурботного готування.

    Переглянути усі мультиварки-скороварки

    * Яловичина готується за 30 хвилин від розігріву до повного скидання тиску, у порівнянні з 60 хвилинами на плиті.

    IF Design Award 2022

    Технологія швидкого скидання тиску


    Від яловичини до десертів, супів і тушкованих страв — мультиварка-скороварка Philips Все-в-одному 3000 серії забезпечує швидке приготування під тиском. Автоматичне скидання тиску всього за 7 хвилин - на 50% швидше, ніж приготування на плиті*.

     

    * Яловичина готується за 30 хвилин від розігріву до повного скидання тиску, порівняно з 60 хвилинами на плиті.

    Система контролю смаку

    Система контролю смаку для неперевершеного смаку страв


    Отримайте ще смачніші результати з новою системою Taste Control* – точний контроль тиску та температури покращує ніжність м’яса на 22%** і соковитість на 42%**.
     

    * Тейст Контрол.
    ** Випробувано за допомогою WBSF та виміряно втрату вмісту вологи у свинині та курці, порівняння мультиварки-скороварки Philips All-in-One серії 3000 з приготуванням на плиті.

    Додаток NutriU

    NutriU* - ваш короткий посібник для щоденного харчування


    Привітайтеся з кулінарним експертом, який надасть вам натхнення для приготування їжі. NutriU* допоможе обрати та надасть інструкції, щоб стати кращим кухарем.

    * НутріЮ.

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    Сучасний та зручний дизайн

    Сучасний дизайн - переможець премії iF Design Award*


    Компактний розмір підходить для сучасних кухонь, а спеціальний інтерфейс користувача забезпечує додаткову зручність.

     

    * Іф Дизайн Еворд.

    Надійність: 3 роки гарантії при реєстрації

    Додатковий рік гарантії за умови реєстрації продукту на сайті


    Зареєструйте вашу мультиварку-скороварку на philips.ua протягом 90 днів з дати покупки та отримайте додатковий рік гарантії на виріб.

    Отримати додатковий рік гарантії або зареєструватися
    Багатофункціональність

    Більше про багатофункціональну мультиварку-скороварку 

     

    • Попередньо встановлені програми приготування - насолоджуйтесь з понад 35 попередньо встановленими параметрами меню одним натисканням кнопки.
    • Вбудована система блокування від дітей дозволяє готувати їжу, коли ваша малеча поруч - 3 адаптовані програми приготування - готуйте улюблені страви одним дотиком за допомогою функції «Улюблені рецепти».
    • Функція згущення «Соус» для кращої текстури та аромату - потужна функція кип'ятіння робить ваші страви густішими, насиченішими та зберігає смак.
    • За допомогою функції «Додати інгредієнти» ви можете додати додаткові інгредієнти під час приготування.

    Подивіться, як працює мультиварка-скороварка 
    Все-в-одному 

    Philips All-in-One Cooker Series 3000 video thumbnail, product video

    Що інші кажуть про мультиварку-скороварку Все-в-одному

    Оцініть цей продукт першим

    Замовляйте мультиварку-скороварку Philips Все-в-одному в офіційному магазині

    Philips All-in-One Cooker

    Мультиварка-скороварка Philips Все-в-одному HD2151/40 зі зручним інтерфейсом користувача робить процес приготування невимушеним. Комплектується ложкою 3-в-1 і мірною чашкою.

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    Покрокові інструкції, щоб стати кращим кухарем

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    Часті питання

    Які переваги використання програми NutriU?

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    NutriU =  НутріЮ

    Скільки способів приготування пропонує мультиварка-скороварка Philips Все-в-одному?

    Мультиварка-скороварка Philips Все-в-одному пропонує 35 попередньо встановлених програм приготування для різноманітних страв одним натиском кнопки, а також опцію 3 персоналізованих програм для приготування улюблених страв.

    Що можна приготувати за допомогою мультиварки-скороварки Philips Все-в-одному?

    Від яловичини до десертів, супів і тушкованих страв — Philips Все-в-одному серії 3000 забезпечує швидке приготування під тиском. Вона забезпечує автоматичне скидання тиску всього за 7 хвилин - на 50% швидше, ніж приготування на плиті*.


    * Яловичина готується за 30 хвилин від розігріву до повного скидання тиску, у порівнянні з 60 хвилинами на плиті.

    Що входить у комплект до мультиварки-скороварки?

    Мультиварка-скороварка укомплектована ложкою 3-в-1 та мірною чашкою.

    Яка місткість мультиварки-скороварки?

    Максимальний об’єм чаші до 5л, робочий - 3,3л. Кількість порцій – до 8.

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