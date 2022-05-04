

Від яловичини до десертів, супів і тушкованих страв — мультиварка-скороварка Philips Все-в-одному 3000 серії забезпечує швидке приготування під тиском. Автоматичне скидання тиску всього за 7 хвилин - на 50% швидше, ніж приготування на плиті*.

* Яловичина готується за 30 хвилин від розігріву до повного скидання тиску, порівняно з 60 хвилинами на плиті.