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    Зображення пристрою універсальної серії 8500

    Прасувальна система Philips 8500 серії

    Переосмисліть прасування  

    Прасувальна система Philips
    8500 серії – прасування ще не було таким зручним і ефективним!¹

    AIS8540/80

    Головне зображення універсальної системи Philips серії 8500

    Інтегрована дошка нахиляється під будь-яким кутом

    Інноваційна технологія подвійного нагрівання в базовій  станції і прасці приладу для подачі потужної пари без утворення конденсату

    Технологія OptimalTEMP – без ризику зіпсувати навіть найделікатнішу тканину²

    Праска у прасувальній системі майже вдвічі легша за звичайну парову3

    Усуває 99,9% бактерій, щоб освіжити та видалити запахи4

    Завдяки унікальній конструкції видаляти накип не потрібно5

    Шукаєте універсальне сучасне рішення для догляду за улюбленими речами, а також предметами побуту, такими як диван чи дитячі іграшки?

     

    З новою прасувальною системою Philips 8500 серії ви отримаєте задоволення не тільки від чудового результату, а ще й від процесу прасування!

    Прасувальна система Philips 8500 серії

    Зручно під будь-яким кутом

    Дошка, інтегрована у прасувальну систему, нахиляється під будь-яким кутом, а тому ви можете прасувати так, як зручно саме вам. Наприклад, горизонтально – для більш жорстких тканин, а вертикально - для більш делікатного одягу. Регулюйте бажаний кут нахилу просто й легко.

    Технологія подвійного нагрівання

    Потужно і без конденсату


    Інноваційна технологія подвійного нагрівання забезпечує потужну пару для розгладжування складок із кращою продуктивністю, ніж парова праска¹, і без утворення конденсату.

    Технологія OptimalTemp, не пропалить ваші речі

    100% захист від пропалювання²


    Без ризику пропалити тканину з технологією OptimalTEMP! Прасувальна система підходить для догляду за будь-яким одягом - це відмінне рішення для делікатних тканин, наприклад, для шовку або кашеміру.

    Ергономічна головка iron+

    Праска неймовірної легкості


    Сама праска у прасувальній системі майже вдвічі легша за звичайну праску3. А ще форма праски достатньо широка, аби ви змогли відпарити одежу або предмети побуту за короткий період часу.

    Знищує 99,9%* бактерій, щоб зберегти одяг свіжим і без зайвих запахів

    Усуває 99,9% бактерій4

     

    Окрім розгладжування складок, прасувальна система освіжає одяг, м’які меблі, штори та іграшки, а також усуває запахи, видаляючи до 99,9% бактерій4.

    Прасувальна система Philips 8500 серії у дії

    Подивіться на універсальну систему Philips серії 8500 в дії

    Читайте відгуки споживачів про прасувальну систему Philips 8500 серії

    Придбайте прасувальну систему Philips 8500 серії

    Універсальна система Philips серії 8500, повне поєднання процесів обробки парою та прасування

    Прасувальна система Philips 8500 серії є сучасним універсальним рішенням для догляду за одягом та предметами побуту.

     

    З інтегрованою дошкою для прасування, що нахиляється під будь-яким кутом, неймовірно легкою праскою, технологією OptimalTEMP, що захистить від пропалів, та технологією подвійного нагріву, що відповідає за неймовірно потужну пару без конденсату, ви переконаєтесь на власному досвіді, що прасування може бути ефективним, швидким та комфортним.

     

    Переосмисліть прасування із новою прасувальною системою від бренду №1 у Прасуванні – Philips6.

    знімний резервуар для води philips all in one 8500
    знімний резервуар для води philips all in one 8500
    відкидний гачок philips all in one 8500

    Часті запитання

    Чи можу я замінити свою праску на прасувальну систему Philips 8500 серії?

    Так, прасувальна система Philips 8500 серії може замінити вашу праску та відпарювач для одягу. Комбінація відпарювання та прасування — це суперзручне поєднання легкого використання та неймовірної продуктивності.

    Чи безпечно використовувати прасувальну систему Philips 8500 серії для будь-якого одягу?

    Так, прасувальна система Philips 8500 серії є безпечною і підходить для прасування будь-якого одягу, який можна прасувати. Завдяки нашій технології OptimalTEMP немає ризику пропалів ². Щоб ефективно розгладити одяг, притуліть підошву праски прасувальної системи Philips 8500 до одягу. Гарантовано без пропалів і мокрих плям на одязі. Підошву можна притиснути безпосередньо до будь-якого одягу, який потрібно відпарити.

    Який тип води слід використовувати в прасувальній системі Philips 8500 серії ?

    Використання правильного типу води допоможе продовжити термін служби прасувальної системи Philips 8500 серії. Ось кілька порад і підказок:

    Прилад призначений для використання з водопровідною водою. Однак якщо ви живете в регіоні з жорсткою водою, вапняний наліт може швидко накопичуватися. Якщо це так, спробуйте використовувати дистильовану або демінералізовану воду (можна також використовувати 50% демінералізованої води, змішаної з водопровідною).

    Не використовуйте парфумовану воду, воду з сушильної машини, оцет, крохмаль, засоби для видалення накипу, засоби для прасування, хімічно очищену воду чи інші хімічні речовини.

    Щоб ароматизувати одяг, спробуйте:

    • Використання парфумованого пом’якшувача для прання
    • Використання ефірних масел (ароматів) під час прання
    • Збризніть одяг парфумованою водою після прасування або обробки парою

    Чи може використання прасувальної системи Philips 8500 серії замінити цикл прання?

    Використання прасувальної системи Philips 8500 серії не замінює повний цикл прання, але може допомогти вам оновити одяг між праннями, допомагаючи збільшити час між праннями. Це не тільки корисно для того, аби продовжити життя вашого одягу, але й для навколишнього середовища.

     

    Є й інші переваги. Обробка парою з прасувальною системою Philips 8500 серії вбиває 99,9% бактерій4, допоможе освіжити речі та усунути запахи, залишаючи одяг свіжим і готовим до носіння.

    Чи потрібно видаляти накип із прасувальної системи Philips 8500 серії?

    Прасувальна система Philips 8500 серії була розроблена з унікальним механізмом, який запобігає утворенню накипу, тому ви можете продовжувати прасувати та видаляти складки без турбот, без необхідності видалення накипу! Тепер ви можете мати тривалу роботу без видалення накипу.

    Що таке технологія подвійного нагріву і технологія OptimalTEMP?

    У прасувальній системі Philips 8500 серії розроблено інноваційну технологію подвійного нагріву. Це означає, що пристрій має два нагрівальні елементи, один у основі, а інший у ручці приладу. Потужний нагрівальний елемент в основі генерує потужну пару, другий нагрівальний елемент у ручці приладу знову нагріває пару, щоби забезпечити постійну потужність пари. Таким чином, за допомогою технології подвійного нагріву постійно генерується потужна пара.

     

    Технологія OptimalTEMP гарантує відсутність пропалів на будь-якій тканині, придатній для прасування, тож ви можете прасувати все, від джинсів до шовку, без турбот. Вона забезпечує оптимальну температуру підошви праски, ви зможете прасувати без ризику пошкодження чи пропалювання тканин.

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    ¹Порівняно з паровими прасками, на думку споживачів, тест розміщення продукту, жовтень 2022 р.

    ²При використанні згідно інструкції.

    3Порівняно з паровими прасками Philips.

    4Перевірено стороннім інститутом на E. coli, S. Aureus, C. Albicans і кліщів на бавовні з часом відпарювання 10 секунд.

    5Внутрішній лабораторний тест.

    6Джерело Euromonitor International Ltd; за визначенням прасок; роздрібні продажі за кількістю одиниць, дані 2022 року.

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