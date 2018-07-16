Прасувальна система Philips 8500 серії

Використання прасувальної системи Philips 8500 серії не замінює повний цикл прання, але може допомогти вам оновити одяг між праннями, допомагаючи збільшити час між праннями. Це не тільки корисно для того, аби продовжити життя вашого одягу, але й для навколишнього середовища.

Є й інші переваги. Обробка парою з прасувальною системою Philips 8500 серії вбиває 99,9% бактерій4, допоможе освіжити речі та усунути запахи, залишаючи одяг свіжим і готовим до носіння.