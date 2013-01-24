Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Хочете підготуватися до появи малюка? Чи шукаєте ідеї практичних подарунків на свято для майбутньої мами, у нас є все, що вам потрібно.
Ми допоможемо вам підготуватися до появи малюка. Ультрам'яка соска, яка повторює форму грудей, допомагає малюку тримати пляшечку і робить годування з пляшечки більш природнім.
Наша пляшечка Anti-colic із вбудованим антикольковим клапаном запобігає потраплянню повітря в шлунок дитини і не допускає виникнення кольок і дискомфорту, скорочує до мінімуму перерви в годуванні малюка.