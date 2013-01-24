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    Набори дитячих пляшечок

    Подарункові набори з дитячою пляшечкою

    Набори для годування з першого дня
    Марка номер один, рекомендована мамами
    Дитячі пляшечки Natural
    Пляшечки з антиколіковою системою

    Набори дитячих пляшечок

    Дитячі пляшечки Natural
    Антиколькові дитячі пляшечки
    Набори дитячих пляшечок

    Подарункові і базові набори з дитячою пляшечкою

     

    Хочете підготуватися до появи малюка? Чи шукаєте ідеї практичних подарунків на свято для майбутньої мами, у нас є все, що вам потрібно.

    Базовий набір серії Natural для годування малюків

    SCD290/01

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    Початковий набір для природного годування немовлят

    Найбільш природній спосіб годування з пляшечки


    Ми допоможемо вам підготуватися до появи малюка. Ультрам'яка соска, яка повторює форму грудей, допомагає малюку тримати пляшечку і робить годування з пляшечки більш природнім.

    • Ідеальний стартовий набір для мами з новонародженим віком від 0 до 6 місяців
    • Чотири пляшечки сериії Natural з широкою соскою, яка повторює форму грудей
    • Щітка для пляшечок з вигнутою насадкою для комфортної та акуратної очистки

    Подарунковий набір з пляшечкою Anti-colic

    SCD807/00

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    Подарунковий набір пляшечок для дівчаток з єдинорогом

    Святкуйте особливі моменти


    Наша пляшечка Anti-colic із вбудованим антикольковим клапаном запобігає потраплянню повітря в шлунок дитини і не допускає виникнення кольок і дискомфорту, скорочує до мінімуму перерви в годуванні малюка.

     

    • Ребра жорсткості запобігають злипанню соски і забезпечують безперервне годування
    • Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості деталей
    • Завдяки унікальній формі пляшечку зручно тримати в будь-якому положенні
    Ціна магазину Philips
    Марка номер один, рекомендована мамами

    Що говорять інші мами про подарункові набори Philips Avent з дитячою пляшечкою

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    Набори дитячих пляшечок Philips Avent
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    На основі інтернет-опитування рівня задоволення споживачів, яке проводилося у 2018 році за участі понад 8000 жінок, що користуються марками і виробами для дітей
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