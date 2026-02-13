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4 пляшечки (2 пляшечки 125 мл, 2 пляшечки 260 мл)
Щіточка для миття пляшечок
Пустушка з ультра-м'яким нагубником
Імітує природній процес годування
Не протікає
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.
4.9
з 5
105
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Svitlana_Ol
13/02/2026
Україна
Перевірений покупець
Найкраща пляшечка
Користувалась цією лінійкою з першою дитиною, тепер купила для другої) Дуже задоволена якістю
Цей відгук про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent
Цей відгук про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent
Валерія 55
22/05/2023
Україна
Хороший комплект для всих потреб
Комплект хороший та ще матеріал пляшок і сосок не поганий, не потрібнохвилюватись що щось потрібно ще, все є в цьому комплекті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Катерина 96
10/05/2023
Україна
Частина акції
Дуже функціональний набір
Дуже функціональний набір,є пляшечки на різний об'єм, що вистачить використовувати для дитини надовго. Соска не тече при перегортанні. Мене врятувало , що є дві пляшки 125мл коли не вистачає часу вчасно простерилізувати.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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