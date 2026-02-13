КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

Philips Avent Natural ResponseПодарунковий набір для новонароджених

SCD838/11

4.9
| (105) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
Цей подарунковий набір для новонароджених — ідеальний вибір для початку годування та заспокоювання малюка. Завдяки сосці Natural Природний Потік дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від ритму пиття дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як при грудному вигодовуванні. Зручно поєднувати грудне вигодовування з годуванням з пляшечки.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Малюк може пити, дихати й ковтати, як при грудному вигодовуванні

Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

  • 4 пляшечки (2 пляшечки 125 мл, 2 пляшечки 260 мл)

  • Щіточка для миття пляшечок

  • Пустушка з ультра-м'яким нагубником

  • Імітує природній процес годування

  • Не протікає

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

Підібрати потік соски - важливо

Підібрати потік соски - важливо

Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

105

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

13/02/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Найкраща пляшечка

Користувалась цією лінійкою з першою дитиною, тепер купила для другої) Дуже задоволена якістю

Цей відгук про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent

Цей відгук про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent

22/05/2023

Україна

Україна

Хороший комплект для всих потреб

Комплект хороший та ще матеріал пляшок і сосок не поганий, не потрібнохвилюватись що щось потрібно ще, все є в цьому комплекті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

10/05/2023

Україна

Україна

Дуже функціональний набір

Дуже функціональний набір,є пляшечки на різний об'єм, що вистачить використовувати для дитини надовго. Соска не тече при перегортанні. Мене врятувало , що є дві пляшки 125мл коли не вистачає часу вчасно простерилізувати.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Колір може відрізнятися, зображення лише для довідки