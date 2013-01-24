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    Philips Prestige SenseIQ

    Здорове на вигляд і сяюче волосся
    після кожної укладки

    Prostownica SenseIQ

    Фен

    SenseIQ
    Prostownica SenseIQ

    Стайлер

    SenseIQ

    Стайлер Philips Prestige з технологією SenseIQ

    BHS830/00

    Оцініть цей продукт першим

    Žehlička na vlasy
    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    Технологія SenseIQ зберігає до 70% природної вологи волосся*

    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    Зберігає до 93% природної сили волосся**

    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    Мікропроцесор автоматично підлаштовує параметри укладки

    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    Інноваційна система іонізації Tetra Ionic

    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    14 температурних режими та 3 попередньо встановлені режими укладки

    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    На 20% довші пластини***

    *Режим SenseIQ при 170°С

    **Режим SenseIQ при 200°С, середнє значення

    ***Порівняно з Philips HP8372
    Ціна магазину Philips
    Дивитись усі стайлери
    Žehlička na vlasy

    Дбає про красиве, пряме і здорове на вигляд волосся

    Пряме і здорове на вигляд волосся щодня зі стайлером Philips. Технологія SenseIQ зберігає до 70% природної вологи волосся* під час кожної укладки, запобігаючи його пошкодженню та пересушуванню.
    *Режим SenseIQ при 170°С

    Найвищий рівень захисту

    Природно зволожене волосся м’яке на дотик, гнучке і менш схильне до ламкості, а укладка має кращі результати. Доведено, що технологія SenseIQ зберігає до 93% природної сили волосся*
    *Режим SenseIQ при 200°С, середнє значення
    Ikona delikatny

    Система іонізації Tetra Ionic


    Спеціально розроблена, запатентована технологія вивільняє багатомільйонний потік іонів, які рівномірно розподіляються по поверхні волосся через спеціальні продовгуваті отвори на обох частинах стайлера. В результаті, в 4 рази більше іонів* потрапляє на волосся, роблячи його ще більш гладеньким, неймовірно сяючим і нестатичним.

     

    *Порівняно з Philips HP8372
    Ikona delikatny

    Ще довші, ще більш гладенькі пластини


    Винятково гладенька поверхня пластин запобігає їх тертю з волоссям, забезпечуючи найвищий рівень комфорту під час укладки. На 20% довша поверхня* (25 Х 110 мм) дозволяє вирівнювати більше волосся одним рухом.

     

    *Порівняно з Philips HP8372

    Чому волоссю потрібна природна волога



    Гаряче повітря позбавляє волосся природної вологи і міцності. Волосся, яке зберігає свою природну вологу, більш міцне і сяюче, менш ламке і краще тримає форму.

     

    Якщо ви робитимете зачіску за допомогою прилада, який не позбавлятиме волосся природної вологи, воно буде в чудовому стані протягом тривалого часу.
    Pevnost vlasů

    Найкраще – для вашого волосся


    Однак волосся, як правило, має різну структуру і стан, а тому не існує єдиного універсального значення температури, при якій слід робити укладку. Ось чому Philips розробив стайлер Philips Prestige з технологією SenseIQ, який забезпечує індивідуальний догляд і укладку.
    haute-couture
    Žehlička na vlasy

    Як працює технологія SenseIQ

    Гортайте вправо, щоб дізнатися більше

    Технологія SenseIQ, що дбає про волосся



    Вирівнюючи ваше волосся, технологія SenseIQ може вимірювати його температуру 30 разів на секунду*. Відповідно до цього, вона безперервно регулює температуру укладки, щоб ви досягли бажаного результату, але волосся залишалось природно зволоженим і не пересушеним.

     

    Завдяки цьому стайлер може зберігати до 93% природної сили і еластичності волосся** і до 70% його природної вологи***

     

    * 30 р/сек за 12 хвилин укладки
    ** Режим SenseIQ при 200°C, вражаючі результати

    *** Режим SenseIQ при 170°C
    nastavení teploty

    Režim úpravy vlasů na míru


    Žehlička nabízí 3 přednastavené režimy:
     

    • Pro nepoddajné, kudrnaté vlasy má připravený rychlý režim s teplotou zahřátí na 210 °C.
    • Pro jemně zvlněné vlasy můžete zvolit normální režim s teplotou 190 °C.
    • Pro jemné, barvené, světlé nebo oslabené vlasy je určen šetrný režim s teplotou 170 °C.
       

    Ať už zvolíte jakýkoliv z nich, žehlička u každého automaticky aktivuje funkci SenseIQ.
    Speciální režim

    У 4 рази більше іонів


    Іони, що вивільняються на волосся під час укладки, запобігають наелектризованості та сплутуванню волосся і надають йому неймовірного сяйва. Інші стайлери вивільняють іони через лише один чи два отвори і тому є ймовірність, що вони не покриють волосся по всій його довжині, а лише те, що знаходиться найближче до цих отворів.

     

    На відміну від цього, стайлер Philips Prestige з технологією SenseIQ створено із системою Tetra Ionic: він має на обох пластинах овальний отвір, на кінцях якого є отвори для іонізації. В результаті іони вивільняються на волосся в чотирьох місцях і можуть більш рівномірно розподілятись по всій довжині пасма.
    Ionty žehlička na vlasy

    Легка і швидка укладка


    Стайлер нагрівається до максимальної температури лише за 15 секунд, і завдяки надзвичайно гладеньким пластинам, які на 20% довші*, ви можете швидше укласти волосся. Ви також можете обрати вручну одну з 14 можливих налаштувань температури від 120 до 230°С.
     

    Вам потрібно укласти волосся ззаду? Чи ви хочете створити легкі кучері за допомогою стайлера? Сміливо тримайтеся за обидва кінця стайлера вільною рукою. Вони виготовлені зі спеціального жаростійкого матеріалу, який не обпече ваші пальці, навіть якщо ви увімкнете стайлер на максимальну температуру.

     

     * Порівняно з Philips HP8372/00
    snadny styling

    Покращений догляд за волоссям

    3 автоматичні режими укладки

     

    Створені, щоб задовільнити різноманітні потреби вашого волосся. Сенсор SenseIQ активується автоматично, щоб забезпечити вашому волоссю найкращу укладку і захист від пошкоджень.
    1
     
    Тонке, світле чи фарбоване волосся
    1
     
    Злегка хвилясте волосся чи не надто товсте
    1
     
    Товсте, кучеряве волосся чи волосся, яке важко піддається укладці
    1
     
    Обирайте 1 з 14 температурних налаштувань від 120 до 230°С

    У комплекті

    lauraberishabeauty Philips DryCare Prestige
    Děkuji @philipscz 💙
    Dlouho jsem přemýšlela nad novou žehličkou na vlasy, když jsem narazila na tuto novinku, byla to jasná volba! 

    Díky funkci měření teploty (SenseIQ) mám vlasy hladké a lesklé. #ad #philipscz #senseiq
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    gabriela.stara Philips DryCare Prestige
    ♥ 𝙋𝙝𝙞𝙡𝙞𝙥𝙨 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙩𝙞𝙜𝙚 𝙎𝙚𝙣𝙨𝙚𝙄𝙌
    .
    🖤
    .
    Protože si vlasy žehlím i několikrát do týdne a přemýšlím nad tím jak vlasy co nejméně zatěžovat,
     rozhodla jsem se přihlásit a otestovat žehličku na vlasy od značky Philips model Prestige SenseIQ. Dostala jsem se do výběru 15 žen a dívek, nejedná se tedy o placenou spolupráci.
    Když mi tato kráska dorazila domů, byla jsem natěšená jako malá holka 😁 Největší výhodou této žehličky na vlasy je až 70 % uchování přirozené vlhkosti vlasů. 🖤 Velice příjemně mě oslovilo designové provedení této žehličky na vlasy 💕 Obsahem balení je tedy samotná žehlička na vlasy, tepluvzdorné pouzdro, kryt a samozřejmě návod, který doporučuji přečíst ✌🏼😎 Stupeň nahřátí žehličky je možné vybrat dvěma způsoby. Jeden způsob je podle typu vašich vlasů, který je rozdělen do třech kategorií a druhým způsobem je zvolení teploty, která je u tohoto modelu 210°C maximální.
    Myslím, že nebudu přehánět, když si dovolím napsat, že rychlost nahřátí je opravdu blesková a manipulace jednoduchá 👌🏼 Vlásky tato žehlička na vlasy netahá a jediný mínusový bodík bych viděla v tom, že je trošičku těžší 🤷🏻‍♀️ Během velmi krátké doby dosáhnete nádherně lesklých, jemných a lehounkých vlasů. Upřímně jsem z toho výrobku nadšená! 🤩

    @philipscz
    #philips
    #philipscz
    #philiprestige
    #PhilipsPrestigeSenseIQ
    #philipsstraightener
    ДокладнішеЗгорнути
    petra_mikado Philips DryCare Prestige

    Před nedávnem jsem vám ukazovala žehličku co mi přišla od @philipscz ❣️ Celá řada Prestige, mě vážně baví 🤩 Žehlička se nahřeje rychlostí blesku ⚡️,skvěle se s ní manipuluje,vlasy jsou po ní krásné hladké😊a co se tvaru týká bude skvělá na vlny ☝🏻
    #philips #prestige #philipsprestige #zehlicka #zehlickanavlasy #zdravevlasy #lesklevlasy #testing #tester #spoluprace #blond #longbob #healthyhair #iron #hair #photooftheday #me #czechgirl

    Порівняйте стайлери Philips та оберіть найкращий для себе

    BHS830/00

    Стайлер для волосся з технологією SenseIQ

    BHS830/00

    Ціна магазину Philips
    Cтайлер для волосся
    Порівняйте
    HP8374/00

    Стайлер для волосся з технологією MoistureProtect

    HP8374/00

    Ціна магазину Philips
    Стайлер для волосся MoistureProtect
    Порівняйте
    BHS675/00

    Стайлер для волосся з технологією SplitStop

    BHS675/00

    Ціна магазину Philips
    Стайлер для волосся SplitStop
    Порівняйте

    Відгуки користувачів

    Загальна оцінка 5 / 5
    Загальна оцінка 4.9 / 5
    Загальна оцінка 5 / 5

    Технологія захисту
    • Технологія SenseIQ (вимірює температуру волосся більше 20 000 разів за сеанс укладки та адаптує її)
    • Технологія MoistureProtect (перевіряє волосся 30 разів на секунду, адаптуючи температуру)
    • Технологія SplitStop для цілковитого запобігання появі посічених кінчиків

    Максимальна температура (°C)
    • 230
    • 200
    • 230

    Налаштування
    • 14 цифрових, 3 запрограмованих програм
    • 3 цифрових
    • 11 цифрових

    Функція іонізації
    • Так (Tetra Ionic)
    • Так
    • Так

    Час нагрівання
    • 15 секунд
    • 15 секунд
    • 30 секунд

    Автоматичне відключення
    • Так (через 60 хв.)
    • Так (через 60 хв.)
    • Так (через 30 хв.)

    Покриття пластин
    • Керамічне покриття
    • Титанове покриття
    • Керамічне покриття

    Світлодіодний дисплей
    • Так
    • Так
    • Так

    Довжина шнура
    • 2 м
    • 2 м
    • 1,8 м

    Гнучкий шнур
    • Так
    • Так
    • Так

    Футляр
    • Так
    • Так
    • -

    Гарантія
    • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
    • 2 роки
    • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
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    Žehlička na vlasy

    Philips Prestige SenseIQ 

    BHS830/00
    Ціна магазину Philips
    Дивитись усі стайлери

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    Prestige SenseIQ  та отримуйте

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