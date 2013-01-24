



Гаряче повітря позбавляє волосся природної вологи і міцності. Волосся, яке зберігає свою природну вологу, більш міцне і сяюче, менш ламке і краще тримає форму.

Якщо ви робитимете зачіску за допомогою прилада, який не позбавлятиме волосся природної вологи, воно буде в чудовому стані протягом тривалого часу.