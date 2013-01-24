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*Режим SenseIQ при 170°С
**Режим SenseIQ при 200°С, середнє значення
***Порівняно з Philips HP8372
Спеціально розроблена, запатентована технологія вивільняє багатомільйонний потік іонів, які рівномірно розподіляються по поверхні волосся через спеціальні продовгуваті отвори на обох частинах стайлера. В результаті, в 4 рази більше іонів* потрапляє на волосся, роблячи його ще більш гладеньким, неймовірно сяючим і нестатичним.
*Порівняно з Philips HP8372
Винятково гладенька поверхня пластин запобігає їх тертю з волоссям, забезпечуючи найвищий рівень комфорту під час укладки. На 20% довша поверхня* (25 Х 110 мм) дозволяє вирівнювати більше волосся одним рухом.
*Порівняно з Philips HP8372
Гаряче повітря позбавляє волосся природної вологи і міцності. Волосся, яке зберігає свою природну вологу, більш міцне і сяюче, менш ламке і краще тримає форму.
Якщо ви робитимете зачіску за допомогою прилада, який не позбавлятиме волосся природної вологи, воно буде в чудовому стані протягом тривалого часу.
Вирівнюючи ваше волосся, технологія SenseIQ може вимірювати його температуру 30 разів на секунду*. Відповідно до цього, вона безперервно регулює температуру укладки, щоб ви досягли бажаного результату, але волосся залишалось природно зволоженим і не пересушеним.
Завдяки цьому стайлер може зберігати до 93% природної сили і еластичності волосся** і до 70% його природної вологи***
* 30 р/сек за 12 хвилин укладки
** Режим SenseIQ при 200°C, вражаючі результати
*** Режим SenseIQ при 170°C
Žehlička nabízí 3 přednastavené režimy:
Ať už zvolíte jakýkoliv z nich, žehlička u každého automaticky aktivuje funkci SenseIQ.
Іони, що вивільняються на волосся під час укладки, запобігають наелектризованості та сплутуванню волосся і надають йому неймовірного сяйва. Інші стайлери вивільняють іони через лише один чи два отвори і тому є ймовірність, що вони не покриють волосся по всій його довжині, а лише те, що знаходиться найближче до цих отворів.
На відміну від цього, стайлер Philips Prestige з технологією SenseIQ створено із системою Tetra Ionic: він має на обох пластинах овальний отвір, на кінцях якого є отвори для іонізації. В результаті іони вивільняються на волосся в чотирьох місцях і можуть більш рівномірно розподілятись по всій довжині пасма.
Стайлер нагрівається до максимальної температури лише за 15 секунд, і завдяки надзвичайно гладеньким пластинам, які на 20% довші*, ви можете швидше укласти волосся. Ви також можете обрати вручну одну з 14 можливих налаштувань температури від 120 до 230°С.
Вам потрібно укласти волосся ззаду? Чи ви хочете створити легкі кучері за допомогою стайлера? Сміливо тримайтеся за обидва кінця стайлера вільною рукою. Вони виготовлені зі спеціального жаростійкого матеріалу, який не обпече ваші пальці, навіть якщо ви увімкнете стайлер на максимальну температуру.
* Порівняно з Philips HP8372/00
Створені, щоб задовільнити різноманітні потреби вашого волосся. Сенсор SenseIQ активується автоматично, щоб забезпечити вашому волоссю найкращу укладку і захист від пошкоджень.
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Стайлер для волосся з технологією SenseIQ
BHS830/00
Ціна магазину Philips
Cтайлер для волосся
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Стайлер для волосся з технологією MoistureProtect
HP8374/00
Ціна магазину Philips
Стайлер для волосся MoistureProtect
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Стайлер для волосся з технологією SplitStop
BHS675/00
Ціна магазину Philips
Стайлер для волосся SplitStop
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Відгуки користувачів
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Загальна оцінка 5 / 5
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Загальна оцінка 4.9 / 5
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Загальна оцінка 5 / 5
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Технологія захисту
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Максимальна температура (°C)
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Налаштування
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Функція іонізації
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Час нагрівання
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Автоматичне відключення
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Покриття пластин
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Світлодіодний дисплей
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Довжина шнура
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Гнучкий шнур
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Футляр
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Гарантія
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