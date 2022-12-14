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Клінічно доведено: до 8 відтінків більше білосніжна усмішка Cистема відбілювання Philips Zoom! дозволяє отримати до 8 відтінків біліші зуби всього за 45 хвилин*. Завдяки технології активації світлом ви швидко отримаєте помітний ефект.
Клінічно доведено: до 8 відтінків більше білосніжна усмішка
Cистема відбілювання Philips Zoom! дозволяє отримати до 8 відтінків біліші зуби всього за 45 хвилин*. Завдяки технології активації світлом ви швидко отримаєте помітний ефект.
Професійні результати без дискомфортних відчуттів** Користувачі Philips Zoom! не відчувають дискомфортних відчуттів при проведенні процедур**. Стоматолог допоможе провести відбілювання в комфортних умовах, а унікальний ремінералізуючий гель забезпечить додатковий захист.
Професійні результати без дискомфортних відчуттів**
Користувачі Philips Zoom! не відчувають дискомфортних відчуттів при проведенні процедур**. Стоматолог допоможе провести відбілювання в комфортних умовах, а унікальний
ремінералізуючий гель забезпечить додатковий захист.
Використання в професійних або домашніх умовах за рекомендацією лікаря При використанні будь-яких систем Philips Zoom! потрібна попередня консультація зі стоматологом. Професійні процедури забезпечують швидкий результат, а за допомогою систем домашнього відбілювання ви зможете досягнути якісних результатів у звичних і комфортних умовах.
Використання в професійних або домашніх умовах за рекомендацією лікаря
При використанні будь-яких систем Philips Zoom! потрібна попередня консультація зі стоматологом. Професійні процедури забезпечують швидкий результат, а за допомогою систем домашнього відбілювання ви зможете досягнути якісних результатів у звичних і комфортних умовах.
Всі офіційні гелі Philips Zoom! для професійного клінічного відбілювання продаються із сертифікатами*. Ви можете перевірити оригінальність продукції Philips Zoom! на нашому сайті у консультанта. Для цього необхідно вказати код, який знаходиться на сертифікаті, консультанту Philips в одному з чатів підтримки нижче. Перевірте оригінальність гелю перед відбілюванням зубів та будьте впевнені у безпеці процедури! * cертифікати оригінальності містяться на упаковці набору для клінічного відбілювання Philips Zoom!, які були придбані на території України починаючи з вересня 2021 року.
Всі офіційні гелі Philips Zoom! для професійного клінічного відбілювання продаються із сертифікатами*. Ви можете перевірити оригінальність продукції Philips Zoom! на нашому сайті у консультанта.
Для цього необхідно вказати код, який знаходиться на сертифікаті, консультанту Philips в одному з чатів підтримки нижче.
Перевірте оригінальність гелю перед відбілюванням зубів та будьте впевнені у безпеці процедури!
* cертифікати оригінальності містяться на упаковці набору для клінічного відбілювання Philips Zoom!, які були придбані на території України починаючи з вересня 2021 року.
Всі офіційні гелі Philips Zoom! для професійного клінічного відбілювання продаються із сертифікатами*. Ви можете перевірити оригінальність продукції Philips Zoom! на нашому сайті у консультанта. Для цього необхідно вказати код, який знаходиться на сертифікаті, консультанту Philips в одному з чатів підтримки нижче. Перевірте оригінальність гелю перед відбілюванням зубів та будьте впевнені у безпеці процедури! * cертифікати оригінальності містяться на упаковці набору для клінічного відбілювання Philips Zoom!, які були придбані на території України починаючи з вересня 2021 року.
Всі офіційні гелі Philips Zoom! для професійного клінічного відбілювання продаються із сертифікатами*. Ви можете перевірити оригінальність продукції Philips Zoom! на нашому сайті у консультанта.
Для цього необхідно вказати код, який знаходиться на сертифікаті, консультанту Philips в одному з чатів підтримки нижче.
Перевірте оригінальність гелю перед відбілюванням зубів та будьте впевнені у безпеці процедури!
* cертифікати оригінальності містяться на упаковці набору для клінічного відбілювання Philips Zoom!, які були придбані на території України починаючи з вересня 2021 року.
Все, що ви хотіли знати про відбілювання зубів: види відбілювання, показання, протипоказання та розповсюджені міфи, опис процедури відбілювання
Все, що ви хотіли знати про відбілювання зубів: види відбілювання, показання, протипоказання та розповсюджені міфи, опис процедури відбілювання
*результати відбілювання можуть відрізнятися. Попередньо проконсультуйтеся у стоматолога, щоб зрозуміти, чи підходить вам система відбілювання Philips Zoom!
Більше інформації про умови купівлі за посиланням:
Більше інформації про умови купівлі за посиланням:
Найпопулярніше питання:
Відповідь: Так. При дотриманні рекомендацій відбілювання зубів – це безпечна процедура. Деякі складові відбілювання можуть викликати подразнення ясен та підвищувати чутливість зубів, тому рекомендовано проконсультуватися зі стоматологом перед проведенням процедури.
Існують різні причини зміни кольору емалі зубів: генетичні фактори, екологія, прийом деяких видів лікарських препаратів — все це впливає на колір емалі. Найпоширеніша причина — барвники (пігмент) у харчових продуктах. Згодом фарбувальні речовини можуть накопичуватися і потрапляти в шар зуба, що знаходиться під емаллю, — дентин. Емаль зуба є прозорою, тому при зміні кольору дентину весь зуб стає більш темного відтінку.
Існують різні причини зміни кольору емалі зубів: генетичні фактори, екологія, прийом деяких видів лікарських препаратів — все це впливає на колір емалі.
Найпоширеніша причина — барвники (пігмент) у харчових продуктах. Згодом фарбувальні речовини можуть накопичуватися і потрапляти в шар зуба, що знаходиться під емаллю, — дентин. Емаль зуба є прозорою, тому при зміні кольору дентину весь зуб стає більш темного відтінку.
Існує кілька варіантів відбілювання зубів, від професійних процедур до безрецептурних відбілюючих зубних паст і смужок. Професійні системи Philips Zoom! забезпечують відбілювання зубів до 8 відтінків і можуть використовуватися як у кабінеті стоматолога, так і вдома. Перед процедурою необхідно проконсультуватися з фахівцем.
Крім продуктів для відбілювання зубів Zoom!, чищення зубів також дозволяє досягти білосніжної усмішки. Кожна зубна щітка Philips Sonicare здійснює 62 000 чистячих рухів на хвилину, видаляючи потемніння емалі і надаючи зубам природну білизну.
При відбілюванні дентину — шару, що знаходиться під емаллю, — використовуються такі речовини, як перекис водню або пероксид карбаміду. Ці речовини вступають у хімічну реакцію з пігментом, що викликає потемніння дентину, висвітлюючи колір зубів.
Наші системи відбілювання забезпечують тривалий результат, проте він залежить від обраного методу відбілювання. Якщо ви ведете певний спосіб життя, наприклад палите або вживаєте напої, що містять барвники, згодом емаль знову потемніє.
Philips Zoom! забезпечує безпечне відбілювання та мінімум дискомфорту. Незалежно від обраного варіанту відбілювання — в кабінеті стоматолога або вдома — необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем. Спеціаліст порадить процедуру, що вам підійде, в залежності від вашого способу життя, бюджету і результату, якого ви хочете досягти. Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням.
Стоматолог дасть усі необхідні рекомендації щодо підготовки до процедури і до подальшого догляду. Ви можете підтримувати отриманий результат, вибравши одну з наших електричних зубних щіток з функцією освітлення, наприклад Philips Sonicare DiamondClean Smart. Крім того, ви можете скористатися системою домашнього відбілювання зубів Philips Zoom!, щоб ваша усмішка завжди залишалася білосніжною.
Вартість залежить від стоматологічної клініки. Для отримання додаткової інформації зверніться в клініку, яка використовує системи Philips Zoom!.
Професійних результатів відбілювання зубів можна досягнути як в стоматологічній клініці, так і в домашніх умовах. Ми розповімо про переваги кожного методу і про те, кому він підійде.
Професійних результатів відбілювання зубів можна досягнути як в стоматологічній клініці, так і в домашніх умовах.
Ми розповімо про переваги кожного методу і про те, кому він підійде.
Збережіть білосніжну усмішку за допомогою правильного вибору зубної щітки. Звукові електричні щітки Philips Sonicare запобігають потемнінню емалі.
Факт: сніданок із продуктів з високим вмістом кислоти послаблює захист емалі орієнтовно на 45 хвилин після їжі. Порада: чистіть зуби перед сніданком та ополіскуйте порожнину рота засобом, що вам порадив ваш стоматолог.
Факт: сніданок із продуктів з високим вмістом кислоти послаблює захист емалі орієнтовно на 45 хвилин після їжі.
Порада: чистіть зуби перед сніданком та ополіскуйте порожнину рота засобом, що вам порадив ваш стоматолог.
Залийте рідину
Залийте
рідину
Оберіть
режим
Розпочніть очищення
Розпочніть
очищення
Порада: До 40% поверхонь зубів - важкодоступні. Перед чищенням зубів спершу видаліть наліт між зубами, щоб посилити дію зубної пасти
Факт: З часом щетинки все менш ефективно видаляють зубний наліт. Порада: Якщо сині індикатори щетинок втрачають свій колір раніше, ніж за три місяці, рекомендуємо змінювати насадку.
Факт: З часом щетинки все менш ефективно видаляють зубний наліт.
Порада: Якщо сині індикатори щетинок втрачають свій колір раніше, ніж за три місяці, рекомендуємо змінювати насадку.
Факт: Понад чотири мільйони людей обрали красиву білосніжну усмішку разом з Philips Zoom! Порада: Готуєтеся до важливого заходу? Відбілювання зубів допоможе Вам усміхатися набагато частіше та впевненіше.
Факт: Понад чотири мільйони людей обрали красиву білосніжну усмішку разом з Philips Zoom!
Порада: Готуєтеся до важливого заходу? Відбілювання зубів допоможе Вам усміхатися набагато частіше та впевненіше.
Досягніть білосніжної усмішки за лічені хвилини. Philips Zoom! дозволяє обрати метод відбілювання – в кабінеті у стоматолога або в домашніх умовах - з врахуванням індивідуальних особливостей пацієнта. Незалежно від того, чи готуєтесь ви до важливого заходу, чи хочете позбутися потемніння емалі, Philips Zoom! забезпечить професійний результат і мінімум дискомфортних відчуттів.*
*згідно з клінічними дослідженнями, 2002 США 45 хвилин, не рахуючи ізоляцію м’яких тканин. **за результатами опитування пацієнтів мінімум дискомфортних відчуттів при проведенні процедури за допомогою Philips Zoom! із застосуванням АСР (аморфного фосфату кальцію). ***Philips Zoom! DayWhite та NiteWhite забезпечують помітні результати відбілювання всього за 7 днів.
*згідно з клінічними дослідженнями, 2002 США 45 хвилин, не рахуючи ізоляцію м’яких тканин.
**за результатами опитування пацієнтів мінімум дискомфортних відчуттів при проведенні процедури за допомогою Philips Zoom! із застосуванням АСР (аморфного фосфату кальцію).
***Philips Zoom! DayWhite та NiteWhite забезпечують помітні результати відбілювання всього за 7 днів.
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