Всі офіційні гелі Philips Zoom! для професійного клінічного відбілювання продаються із сертифікатами*. Ви можете перевірити оригінальність продукції Philips Zoom! на нашому сайті у консультанта.

Для цього необхідно вказати код, який знаходиться на сертифікаті, консультанту Philips в одному з чатів підтримки нижче.

Перевірте оригінальність гелю перед відбілюванням зубів та будьте впевнені у безпеці процедури!

* cертифікати оригінальності містяться на упаковці набору для клінічного відбілювання Philips Zoom!, які були придбані на території України починаючи з вересня 2021 року.