Травневі знижки до -42% За покупками
дні
год
хв
сек
Травневі знижки до -42% За покупками

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Philips ZOOM

    Записуйтесь на БЕЗКОШТОВНУ консультацію з відбілювання Philips Zoom!

    Де можна провести процедуру?

    Записатись
    на консультацію

    viber-icon
    messenger

      Ефективне та безпечне рішення для відбілювання зубів

      Дізнатися більше 

      Клинически доказано: до 8 оттенков более белоснежная улыбка

      Клінічно доведено:
      до 8 відтінків більш білосніжна
      усмішка

      Клінічно доведено: до 8 відтінків більше білосніжна усмішка
       

      Cистема відбілювання Philips Zoom! дозволяє отримати до 8 відтінків біліші зуби всього за 45 хвилин*. Завдяки технології активації світлом ви швидко отримаєте помітний ефект.

      Профессиональные результаты без дискомфортных ощущений

      Професійні результати без дискомфортних відчуттів 

      Професійні результати без дискомфортних відчуттів**

       

      Користувачі Philips Zoom! не відчувають дискомфортних відчуттів при проведенні процедур**. Стоматолог допоможе провести відбілювання в комфортних умовах, а унікальний

      ремінералізуючий гель забезпечить додатковий захист.

      Клинически доказано: до 8 оттенков более белоснежная улыбка

      Використання в професійних або домашніх умовах за рекомендацією лікаря 

      Використання в професійних або домашніх умовах за рекомендацією лікаря

       

      При використанні будь-яких систем Philips Zoom! потрібна попередня консультація зі стоматологом. Професійні процедури забезпечують швидкий результат, а за допомогою систем домашнього відбілювання ви зможете досягнути якісних результатів у звичних і комфортних умовах.

      Всі офіційні гелі Philips Zoom! для професійного клінічного відбілювання продаються із сертифікатами*. Ви можете перевірити оригінальність продукції Philips Zoom! на нашому сайті у консультанта.

       

      Для цього необхідно вказати код, який знаходиться на сертифікаті, консультанту Philips в одному з чатів підтримки нижче.

      Перевірте оригінальність гелю перед відбілюванням зубів та будьте впевнені у безпеці процедури!

       

      * cертифікати оригінальності містяться на упаковці набору для клінічного відбілювання Philips Zoom!, які були придбані на території України  починаючи з вересня 2021 року.

      Перевірити оригінальність Philips Zoom! у чаті підтримки
      Перевірити оригінальність Philips Zoom! у Facebook
      Перевірити оригінальність Philips Zoom! у додатку Viber
      Philips_Zoom_certificate

      Всі офіційні гелі Philips Zoom! для професійного клінічного відбілювання продаються із сертифікатами*. Ви можете перевірити оригінальність продукції Philips Zoom! на нашому сайті у консультанта.

       

      Для цього необхідно вказати код, який знаходиться на сертифікаті, консультанту Philips в одному з чатів підтримки нижче.

      Перевірте оригінальність гелю перед відбілюванням зубів та будьте впевнені у безпеці процедури!

       

      * cертифікати оригінальності містяться на упаковці набору для клінічного відбілювання Philips Zoom!, які були придбані на території України  починаючи з вересня 2021 року.

      Перевірити оригінальність Philips Zoom! у чаті підтримки
      Перевірити оригінальність Philips Zoom! у Facebook
      Перевірити оригінальність Philips Zoom! у Viber*

      * Або відскануйте QR-код, щоб перейти у мобільний додаток Viber

      Philips_Zoom_certificate

      Білосніжна усмішка після першої процедури

      Професійні системи відбілювання в кабінеті у стоматолога

      Для швидкого та найкращого результату:

       
      • До восьми відтінків більш білосніжної усмішки всього за 45 хвилин*.
      • Процедура включає нанесення ремінералізуючого гелю для захисту чутливих зубів.
      • Проводиться із врахуванням індивідуальних особливостей.

      Де можна провести процедуру?
      Дізнатись більше

      Білосніжна усмішка в домашніх умовах

      Cистеми домашнього відбілювання

      • Помітні результати відбілювання всього за сім днів***.
      • Процедура включає нанесення ремінералізуючого гелю для захисту чутливих зубів.
      • Виготовлення індивідуальної капи стоматологом.

      Де можна провести процедуру?
      Дізнатись більше

      Статті про відбілювання зубів

       

      Все, що ви хотіли знати про відбілювання зубів: види відбілювання, показання, протипоказання та розповсюджені міфи, опис процедури відбілювання

      Читати
      zoom

      Відчуйте різницю з Philips Zoom!*

      До Після
      До Після

      *результати відбілювання можуть відрізнятися. Попередньо проконсультуйтеся у стоматолога, щоб зрозуміти, чи підходить вам система відбілювання Philips Zoom!

      Ви лікар стоматолог?

       

      Більше інформації про умови купівлі за посиланням:

      Перейти на сторінку офіційного дистриб’ютора
      zoom

      Поставте своє питання професійному експерту з відбілювання зубів

      contact us
      Зв’яжіться з нами електронною поштою
      contact us
      Запитайте у Facebook
      contact us
      Зателефонуйте нам

      Задайте своє питання професійному експерту по відбілюванню зубів

      contact us
      Зв’яжіться з нами по електронній пошті
      contact us
      Запитати у Facebook
      contact us
      Зателефонуйте нам
      FAQ

      Найпопулярніше питання:

      Відбілювання зубів – це безпечно?

      Відповідь: Так. При дотриманні рекомендацій відбілювання зубів – це безпечна процедура. Деякі складові відбілювання можуть викликати подразнення  ясен та підвищувати чутливість зубів, тому рекомендовано проконсультуватися зі стоматологом перед проведенням процедури.

      Інші поширені запитання
      Чому емаль зубів жовтіє?

      Існують різні причини зміни кольору емалі зубів: генетичні фактори, екологія, прийом деяких видів лікарських препаратів — все це впливає на колір емалі.

       

      Найпоширеніша причина — барвники (пігмент) у харчових продуктах. Згодом фарбувальні речовини можуть накопичуватися і потрапляти в шар зуба, що знаходиться під емаллю, — дентин. Емаль зуба є прозорою, тому при зміні кольору дентину весь зуб стає більш темного відтінку.

      Які методи відбілювання зубів існують?

      Існує кілька варіантів відбілювання зубів, від професійних процедур до безрецептурних відбілюючих зубних паст і смужок. Професійні системи Philips Zoom! забезпечують відбілювання зубів до 8 відтінків і можуть використовуватися як у кабінеті стоматолога, так і вдома. Перед процедурою необхідно проконсультуватися з фахівцем.

      Як видалити поверхневі потемніння емалі?

      Крім продуктів для відбілювання зубів Zoom!, чищення зубів також дозволяє досягти білосніжної усмішки. Кожна зубна щітка Philips Sonicare здійснює 62 000 чистячих рухів на хвилину, видаляючи потемніння емалі і надаючи зубам природну білизну.

      Як видалити сильне поверхневе потемніння емалі?

      При відбілюванні дентину — шару, що знаходиться під емаллю, — використовуються такі речовини, як перекис водню або пероксид карбаміду. Ці речовини вступають у хімічну реакцію з пігментом, що викликає потемніння дентину, висвітлюючи колір зубів.

      Як надовго зберігається ефект від процедури?

      Наші системи відбілювання забезпечують тривалий результат, проте він залежить від обраного методу відбілювання. Якщо ви ведете певний спосіб життя, наприклад палите або вживаєте напої, що містять барвники, згодом емаль знову потемніє.

      Яка процедура Philips Zoom! буде для мене оптимальною?

      Philips Zoom! забезпечує безпечне відбілювання та мінімум дискомфорту. Незалежно від обраного варіанту відбілювання — в кабінеті стоматолога або вдома — необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем. Спеціаліст порадить процедуру, що вам підійде, в залежності від вашого способу життя, бюджету і результату, якого ви хочете досягти. Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням.

      Як підтримувати результат після проведення процедури?

      Стоматолог дасть усі необхідні рекомендації щодо підготовки до процедури і до подальшого догляду. Ви можете підтримувати отриманий результат, вибравши одну з наших електричних зубних щіток з функцією освітлення, наприклад Philips Sonicare DiamondClean Smart. Крім того, ви можете скористатися системою домашнього відбілювання зубів Philips Zoom!, щоб ваша усмішка завжди залишалася білосніжною.

      Скільки коштує відбілювання системою Philips Zoom!?

      Вартість залежить від стоматологічної клініки. Для отримання додаткової інформації зверніться в клініку, яка використовує системи Philips Zoom!.

      Как выбрать оптимальный метод отбеливания

      Як обрати оптимальний спосіб відбілювання

      Професійних результатів відбілювання зубів можна досягнути як в стоматологічній клініці, так і в домашніх умовах.

      Ми розповімо про переваги кожного методу і про те, кому він підійде.

      Дізнатись більше
      Как выбрать оптимальный метод отбеливания

      Як зберегти білосніжну усмішку

      Збережіть білосніжну усмішку за допомогою правильного вибору зубної щітки. Звукові електричні щітки Philips Sonicare запобігають потемнінню емалі.

      Ознайомитись з повним асортиментом
      Дізнатись більше
      Ознайомтеся з повним асортиментом

      Чотири дії для красивої усмішки

      whitening_Icon

      Philips Zoom!


      Досягніть білосніжної усмішки за лічені хвилини. Philips Zoom! дозволяє обрати метод відбілювання – в кабінеті у стоматолога або в домашніх умовах - з врахуванням індивідуальних особливостей  пацієнта. Незалежно від того, чи готуєтесь ви до важливого заходу, чи хочете позбутися потемніння емалі, Philips Zoom! забезпечить професійний результат і мінімум дискомфортних відчуттів.*

      *згідно з клінічними дослідженнями, 2002 США 45 хвилин, не рахуючи ізоляцію м’яких тканин.

      **за результатами опитування пацієнтів мінімум дискомфортних відчуттів при проведенні процедури за допомогою Philips Zoom! із застосуванням АСР (аморфного фосфату кальцію).

      ***Philips Zoom! DayWhite та NiteWhite забезпечують помітні результати відбілювання всього за 7 днів.

      Philips ZOOM

      Записуйтесь на БЕЗКОШТОВНУ консультацію з відбілювання Philips Zoom!

      Зробіть відбілювання Philips Zoom! до 31.10.2022, та станьте учасником розіграшу зубної щітки Philips Sonicare. Деталі акції

      Де можна провести процедуру?

      Записатись
      на консультацію

      viber-icon
      viber

      * Або відскануйте QR-код, щоб перейти у мобільний додаток Viber

      contuct_us

      З'явилося питання?
      Ми завжди готові допомогти

      Поширені запитання
      subscribe

      Бажаєте отримувати актуальну інформацію?

      Підписатись на новини

      Підписуйтесь та отримуйте 10% додаткової знижки на першу покупку*

      Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій

      Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips

      Отримуйте першими інформацію про новинки ​

      *

      *Промокод на 10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.

      Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

      Що це означає?

      Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Зберігайте в місцях, недоступних для дітей.

      самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.