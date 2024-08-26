QD OLED забезпечує яскраві, реалістичні кольори, ідеальний чорний колір і плавний рух з чудовим часом відгуку. У той час як РК-дисплеї пропонують надійну продуктивність і доступність, QD OLED забезпечує неперевершену візуальну якість і реалістичність. Відкрийте для себе майбутнє технології дисплеїв з QD OLED.
HDR в порівнянні з HDR TrueBlack 400
Насолоджуйтеся яскравішими кольорами та спостерігайте справжній чорний колір. Ваше ігрове середовище стане більш реалістичним завдяки глибшому зануренню та покращеній чіткості зображення.
Нескінченні можливості контрастності
Незалежно від того, чи досліджуєте ви темні підземелля, чи яскраві пейзажі, OLED-монітори QD демонструють приголомшливі ігрові враження завдяки високому коефіцієнту контрастності та глибокому чорному кольору, який вони передають.
Відчуйте надзвичайну швидкість оновлення
OLED-монітори Evnia QD підтримують високу частоту оновлення, що дає вам конкурентну перевагу в іграх, які вимагають швидкості та спритності, допомагаючи усунути розриви екрана, заїкання та затримки введення, забезпечуючи ігровий досвід без розривів.
Представляємо монітори Philips Evnia OLED/QD OLED
LCD в порівнянні з QD OLED
QD OLED забезпечує яскраві, реалістичні кольори, ідеальний чорний колір і плавний рух з чудовим часом відгуку. У той час як РК-дисплеї пропонують надійну продуктивність і доступність, QD OLED забезпечує неперевершену візуальну якість і реалістичність. Відкрийте для себе майбутнє технології дисплеїв з QD OLED.
Нескінченні можливості контрастності
Незалежно від того, чи досліджуєте ви темні підземелля, чи яскраві пейзажі, OLED-монітори QD демонструють приголомшливі ігрові враження завдяки високому коефіцієнту контрастності та глибокому чорному кольору, який вони передають.
HDR в порівнянні з HDR TrueBlack 400
Насолоджуйтеся яскравішими кольорами та спостерігайте справжній чорний колір. Ваше ігрове середовище стане більш реалістичним завдяки глибшому зануренню та покращеній чіткості зображення.
Наша трирічна гарантія на монітори OLED та QD OLED
На монітори OLED та QD OLED від Philips поширюється трирічна заводська гарантія; зокрема вона охоплює вигоряння моніторів OLED та QD OLED*. Для додаткового рівня безпеки ми створили базові інструкції з догляду до кожного наявного продукту з технологіями OLED та QD OLED, які містяться в документах «Спеціальний догляд за моніторами OLED» і «Спеціальний догляд за моніторами QD OLED» у розділі «Посібники та документація» на сторінці підтримки компанії Philips для відповідного продукту.
* Відповідно до умов гарантії від Philips. Гарантія на випадок вигоряння моніторів OLED та QD OLED зумовлена дотриманням документів «Спеціальний догляд за моніторами OLED» і «Спеціальний догляд за моніторами QD OLED» до відповідної моделі. Дійсна лише в регіоні ЄС.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
OLED-монітори Evnia QD підтримують високу частоту оновлення, що дає вам конкурентну перевагу в іграх, які вимагають швидкості та спритності, допомагаючи усунути розриви екрана, заїкання та затримки введення, забезпечуючи ігровий досвід без розривів.
FAQs
Що таке QD OLED?
QD OLED - це сплав квантових точок (QD) та органічних світлодіодів (OLED), що поєднує сильні сторони обох технологій в одній переконливій інновації. OLED-дисплеї покладаються на пікселі (або діоди) для забезпечення виняткової контрастності, чудової якості зображення та відображення складних деталей.
У випадку технології QD OLED, квантові точки стратегічно розміщуються на цих діодах для збільшення яскравості та відображення ширшого колірного спектру. Цей інноваційний процес забезпечує неперевершену яскравість і ширший колірний обхват.
Чи підходить QD OLED для ігор?
QD OLED - чудовий варіант для ігор, оскільки він забезпечує найкращу якість зображення, яку може запропонувати ринок. Завдяки вражаючим рівням яскравості та безмежній контрастності QD OLED створює справжню ігрову потужність у поєднанні з іншими преміальними характеристиками, такими як 240 Гц та роздільна здатність UHD 4K.
Чи варто купляти QD OLED?
Для ігор вимога до бездоганного зображення є першочерговою. Монітори QD OLED працюють на рівні пікселів і оновлюють зображення окремо, а не частинами, як інші технології. Незалежно від того, чи є ви пересічним або завзятим геймером, QD OLED задовольнить усі ваші потреби, оскільки бездоганно відтворює кожну деталь, має динамічне зображення і дозволяє повністю зануритися в гру. Коротше кажучи: це дійсно того варте!
Які переваги у технології QD OLED?
Ігри на моніторах QD OLED мають багато переваг. Деякі з ключових переваг включають нескінченний рівень контрастності, глибокий чорний колір, високу яскравість і живі кольори - якості, які дійсно змушують QD OLED сяяти.
У чому різниця між OLED і QD OLED?
QD OLED - це гібридний підхід, який поєднує OLED-панелі з технологією квантових точок. Цей сценарій "найкраще з обох світів" дозволяє поєднати обидві технології в QD OLED, що призводить до створення справді приголомшливого дисплея.
Відкрийте для себе досвід OLED/QD OLED
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4K UHDQHD
FAQs
Що таке QD OLED?
QD OLED - це сплав квантових точок (QD) та органічних світлодіодів (OLED), що поєднує сильні сторони обох технологій в одній переконливій інновації. OLED-дисплеї покладаються на пікселі (або діоди) для забезпечення виняткової контрастності, чудової якості зображення та відображення складних деталей.
У випадку технології QD OLED, квантові точки стратегічно розміщуються на цих діодах для збільшення яскравості та відображення ширшого колірного спектру. Цей інноваційний процес забезпечує неперевершену яскравість і ширший колірний обхват.
Чи підходить QD OLED для ігор?
QD OLED - чудовий варіант для ігор, оскільки він забезпечує найкращу якість зображення, яку може запропонувати ринок. Завдяки вражаючим рівням яскравості та безмежній контрастності QD OLED створює справжню ігрову потужність у поєднанні з іншими преміальними характеристиками, такими як 240 Гц та роздільна здатність UHD 4K.
Чи варто купляти QD OLED?
Для ігор вимога до бездоганного зображення є першочерговою. Монітори QD OLED працюють на рівні пікселів і оновлюють зображення окремо, а не частинами, як інші технології. Незалежно від того, чи є ви пересічним або завзятим геймером, QD OLED задовольнить усі ваші потреби, оскільки бездоганно відтворює кожну деталь, має динамічне зображення і дозволяє повністю зануритися в гру. Коротше кажучи: це дійсно того варте!
Які переваги у технології QD OLED?
Ігри на моніторах QD OLED мають багато переваг. Деякі з ключових переваг включають нескінченний рівень контрастності, глибокий чорний колір, високу яскравість і живі кольори - якості, які дійсно змушують QD OLED сяяти.
У чому різниця між OLED і QD OLED?
QD OLED - це гібридний підхід, який поєднує OLED-панелі з технологією квантових точок. Цей сценарій "найкраще з обох світів" дозволяє поєднати обидві технології в QD OLED, що призводить до створення справді приголомшливого дисплея.
4K UHDQHD
Використовуйте потенціал з моніторами Evnia OLED/QD OLED
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.