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    Philips Evnia Oled QD oled gaming

    Evnia OLED/QD OLED Gaming

    Представляємо монітори Philips Evnia OLED/QD OLED

    Philips Evnia QD OLED vs LCD

    LCD в порівнянні з QD OLED

     

    QD OLED забезпечує яскраві, реалістичні кольори, ідеальний чорний колір і плавний рух з чудовим часом відгуку. У той час як РК-дисплеї пропонують надійну продуктивність і доступність, QD OLED забезпечує неперевершену візуальну якість і реалістичність. Відкрийте для себе майбутнє технології дисплеїв з QD OLED.

    Нескінченні можливості контрастності

    Нескінченні можливості контрастності

     

    Незалежно від того, чи досліджуєте ви темні підземелля, чи яскраві пейзажі, OLED-монітори QD демонструють приголомшливі ігрові враження завдяки високому коефіцієнту контрастності та глибокому чорному кольору, який вони передають.

    Philips Evnia gaming Monitors HDR vs True black

    HDR в порівнянні з HDR TrueBlack 400

     

    Насолоджуйтеся яскравішими кольорами та спостерігайте справжній чорний колір. Ваше ігрове середовище стане більш реалістичним завдяки глибшому зануренню та покращеній чіткості зображення.

    Philips Oled 3 Year Warranty

      • Наша трирічна гарантія на монітори OLED та QD OLED

         

        На монітори OLED та QD OLED від Philips поширюється трирічна заводська гарантія; зокрема вона охоплює вигоряння моніторів OLED та QD OLED*. Для додаткового рівня безпеки ми створили базові інструкції з догляду до кожного наявного продукту з технологіями OLED та QD OLED, які містяться в документах «Спеціальний догляд за моніторами OLED» і «Спеціальний догляд за моніторами QD OLED» у розділі «Посібники та документація» на сторінці підтримки компанії Philips для відповідного продукту.

         

        * Відповідно до умов гарантії від Philips. Гарантія на випадок вигоряння моніторів OLED та QD OLED зумовлена дотриманням документів «Спеціальний догляд за моніторами OLED» і «Спеціальний догляд за моніторами QD OLED» до відповідної моделі. Дійсна лише в регіоні ЄС.

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      Відчуйте надзвичайну швидкість оновлення

      Відчуйте надзвичайну швидкість оновлення

       

      OLED-монітори Evnia QD підтримують високу частоту оновлення, що дає вам конкурентну перевагу в іграх, які вимагають швидкості та спритності, допомагаючи усунути розриви екрана, заїкання та затримки введення, забезпечуючи ігровий досвід без розривів.

      Philips evnia FAQ logo

      FAQs

      Що таке QD OLED?

      QD OLED - це сплав квантових точок (QD) та органічних світлодіодів (OLED), що поєднує сильні сторони обох технологій в одній переконливій інновації. OLED-дисплеї покладаються на пікселі (або діоди) для забезпечення виняткової контрастності, чудової якості зображення та відображення складних деталей.

      У випадку технології QD OLED, квантові точки стратегічно розміщуються на цих діодах для збільшення яскравості та відображення ширшого колірного спектру. Цей інноваційний процес забезпечує неперевершену яскравість і ширший колірний обхват.

      Чи підходить QD OLED для ігор?

      QD OLED - чудовий варіант для ігор, оскільки він забезпечує найкращу якість зображення, яку може запропонувати ринок. Завдяки вражаючим рівням яскравості та безмежній контрастності QD OLED створює справжню ігрову потужність у поєднанні з іншими преміальними характеристиками, такими як 240 Гц та роздільна здатність UHD 4K.

      Чи варто купляти QD OLED?

      Для ігор вимога до бездоганного зображення є першочерговою. Монітори QD OLED працюють на рівні пікселів і оновлюють зображення окремо, а не частинами, як інші технології. Незалежно від того, чи є ви пересічним або завзятим геймером, QD OLED задовольнить усі ваші потреби, оскільки бездоганно відтворює кожну деталь, має динамічне зображення і дозволяє повністю зануритися в гру. Коротше кажучи: це дійсно того варте!

      Які переваги у технології QD OLED?

      Ігри на моніторах QD OLED мають багато переваг. Деякі з ключових переваг включають нескінченний рівень контрастності, глибокий чорний колір, високу яскравість і живі кольори - якості, які дійсно змушують QD OLED сяяти.

      У чому різниця між OLED і QD OLED?

      QD OLED - це гібридний підхід, який поєднує OLED-панелі з технологією квантових точок. Цей сценарій "найкраще з обох світів" дозволяє поєднати обидві технології в QD OLED, що призводить до створення справді приголомшливого дисплея.

      Відкрийте для себе досвід OLED/QD OLED

      0.03 ms 1 ms
      4K UHD QHD
      Philips Evnia FAQ logo

      FAQs

      Що таке QD OLED?

      QD OLED - це сплав квантових точок (QD) та органічних світлодіодів (OLED), що поєднує сильні сторони обох технологій в одній переконливій інновації. OLED-дисплеї покладаються на пікселі (або діоди) для забезпечення виняткової контрастності, чудової якості зображення та відображення складних деталей.

      У випадку технології QD OLED, квантові точки стратегічно розміщуються на цих діодах для збільшення яскравості та відображення ширшого колірного спектру. Цей інноваційний процес забезпечує неперевершену яскравість і ширший колірний обхват.

      Чи підходить QD OLED для ігор?

      QD OLED - чудовий варіант для ігор, оскільки він забезпечує найкращу якість зображення, яку може запропонувати ринок. Завдяки вражаючим рівням яскравості та безмежній контрастності QD OLED створює справжню ігрову потужність у поєднанні з іншими преміальними характеристиками, такими як 240 Гц та роздільна здатність UHD 4K.

      Чи варто купляти QD OLED?

      Для ігор вимога до бездоганного зображення є першочерговою. Монітори QD OLED працюють на рівні пікселів і оновлюють зображення окремо, а не частинами, як інші технології. Незалежно від того, чи є ви пересічним або завзятим геймером, QD OLED задовольнить усі ваші потреби, оскільки бездоганно відтворює кожну деталь, має динамічне зображення і дозволяє повністю зануритися в гру. Коротше кажучи: це дійсно того варте!

      Які переваги у технології QD OLED?

      Ігри на моніторах QD OLED мають багато переваг. Деякі з ключових переваг включають нескінченний рівень контрастності, глибокий чорний колір, високу яскравість і живі кольори - якості, які дійсно змушують QD OLED сяяти.

      У чому різниця між OLED і QD OLED?

      QD OLED - це гібридний підхід, який поєднує OLED-панелі з технологією квантових точок. Цей сценарій "найкраще з обох світів" дозволяє поєднати обидві технології в QD OLED, що призводить до створення справді приголомшливого дисплея.

      4K UHD QHD

              Використовуйте потенціал з моніторами Evnia OLED/QD OLED

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      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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