На монітори OLED та QD OLED від Philips поширюється трирічна заводська гарантія; зокрема вона охоплює вигоряння моніторів OLED та QD OLED*. Для додаткового рівня безпеки ми створили базові інструкції з догляду до кожного наявного продукту з технологіями OLED та QD OLED, які містяться в документах «Спеціальний догляд за моніторами OLED» і «Спеціальний догляд за моніторами QD OLED» у розділі «Посібники та документація» на сторінці підтримки компанії Philips для відповідного продукту.

* Відповідно до умов гарантії від Philips. Гарантія на випадок вигоряння моніторів OLED та QD OLED зумовлена дотриманням документів «Спеціальний догляд за моніторами OLED» і «Спеціальний догляд за моніторами QD OLED» до відповідної моделі. Дійсна лише в регіоні ЄС.