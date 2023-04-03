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      Телевізори Philips The one 2023 року з Ambilight
      Той, який хочеться дивитися

      Представляємо ваш новий телевізор


      Ambilight з дня у день. Приголомшливе 4K зображення. Можливості для ігор без затримок. Телевізор також достатньо розумний, щоб приєднатися до NASA (ймовірно). Вітаємо, адже ви щойно знайшли його – The One. 

      Телевізор Philips the one 4K UHD LED Android Smart TV – PUS8518

      Чудовий варіант для потокової передачі

      the one

      8518

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      Телевізор Philips the one 4K UHD LED Android Smart TV – PUS8818

      Найкращий для ігор

      the one

      8818

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      Зустрічайте: The One

      Відео про характеристики саундбара Philips Fidelio FB1
      Телевізор Philips the one Smart TV

      Це розумно

       

      Вибираєте, що дивитися? Немає потреби перемикати між застосунками. Google TV розміщує всі ваші улюблені фільми, шоу та музику на одній сторінці. Просто попросіть Google зменшити яскравість освітлення і зафіксувати її.

      Philips the one відтвореює деталі Dolby Atmos

      У центрі уваги

      Звук Dolby Atmos розміщує кожну деталь аудіо у просторі навколо вас і над вами. А ви залишаєтеся в центрі подій.

      Philips the one має P5 Picture Engine

      Зображення, що з’являється

      У чому секрет дивовижного зображення The One? Процесор P5 Picture Engine. Надзвичайно розумний процесор, який робить кольори яскравими, деталі чіткими, а рухи плавними – незалежно від джерела.

      Philips the one має функції ігрового телевізора

      Уперед до гри

      Найкращий партнер для геймерів. The One стрибає тоді, коли й ви. Він пригинається разом із вами і ніколи не затинається. А завдяки функції Ambilight усі події стають надзвичайно реальними.

      Звичайний чи епічний? Виберіть свій розмір.

      Користуватися домашньою аудіосистемою – легко

      Домашня аудіосистема – це легко


      Вибирайте найкращі товари, щоб легко отримати кінематографічний домашній звук.

      Дізнайтеся, що домашня аудіосистема – це легко

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      OLED-телевізор Philips

      OLED 

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      • Реалістичне OLED-зображення із технологією P5 із ШІ
      • Кінематографічний звук із Dolby Atmos
      • Світлове шоу з 4-стороннім підсвічуванням Ambilight

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      the one 

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      • Надзвичайно чіткий світлодіодний 4K телевізор із P5
      • Кінематографічний звук із Dolby Atmos
      • Світлове шоу з 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

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      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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