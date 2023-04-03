Ambilight з дня у день. Приголомшливе 4K зображення. Можливості для ігор без затримок. Телевізор також достатньо розумний, щоб приєднатися до NASA (ймовірно). Вітаємо, адже ви щойно знайшли його – The One.
Вибираєте, що дивитися? Немає потреби перемикати між застосунками. Google TV розміщує всі ваші улюблені фільми, шоу та музику на одній сторінці. Просто попросіть Google зменшити яскравість освітлення і зафіксувати її.
У центрі уваги
Звук Dolby Atmos розміщує кожну деталь аудіо у просторі навколо вас і над вами. А ви залишаєтеся в центрі подій.
Зображення, що з’являється
У чому секрет дивовижного зображення The One? Процесор P5 Picture Engine. Надзвичайно розумний процесор, який робить кольори яскравими, деталі чіткими, а рухи плавними – незалежно від джерела.
Уперед до гри
Найкращий партнер для геймерів. The One стрибає тоді, коли й ви. Він пригинається разом із вами і ніколи не затинається. А завдяки функції Ambilight усі події стають надзвичайно реальними.
Звичайний чи епічний? Виберіть свій розмір.
Домашня аудіосистема – це легко
Вибирайте найкращі товари, щоб легко отримати кінематографічний домашній звук.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.