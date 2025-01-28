Приготуйтеся до яскравості кольорів 4K QLED. Неймовірне підсвічування Ambilight. Dolby Atmos зі звуком 3D, як у кінотеатрі. Завдяки Titan OS, що дозволяє легко переглядати весь улюблений контент, цей телевізор не лише підсилює момент, а й забезпечує кращі враження від перегляду.
Інноваційний. Захоплюючий. Неймовірний.
Телевізор 108 см (43 дюйми) з AMBILIGHT
4K QLED
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
Є телевізор. А є телевізор з Ambilight
Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Фільми, спортивні програми, музичні кліпи та ігри виходять за межі екрана, щоб занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.
4K QLED для яскравого перегляду й якості кольорів на основі квантових точок
Яскраві кольори. Надзвичайно чіткі сцени. Досконалість зображення на найвищому рівні. Завдяки роздільній здатності 4K (UHD) телевізор з Ambilight адаптується до всіх ваших форматів HDR. У кожній неймовірній миті (незалежно від того, темна вона чи світла), яка відтворюється або транслюється, ви зможете насолоджуватися кожною деталлю, переглядаючи сцену за сценою.
Наблизьтеся до деталей із точністю до піксела
Завдяки 8 мільйонам пікселів, які гармонійно працюють у тісному зв’язку один з одним, цей телевізор відтворює зображення у форматі 4K, як жоден інший. Найчіткіші зображення із більш деталізованими, реалістичними сценами – ніщо не передає момент правдивіше, ніж цей телевізор Philips з Ambilight.
Dolby Atmos створює звук, подібний до кінематографічного
Приготуйтеся. Dolby Atmos створює саме такий звук, як задумав режисер. Кожна мить занурює вас ще глибше у сцену. Чи то фільми, серіали, спортивні змагання чи ігри – ви швидко зануритесь у момент.
DTS:X для абсолютного 3D-звуку
DTS:X має вирішальне значення: звук настільки реальний, що здається, ніби ви там присутні. Технологія 3D-аудіо додає звуку ще один вимір, що незабаром перетворить вашу вітальню на глядацьку залу.
Тримайте контент ближче до себе з Titan OS
Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.
Легко під’єднуйтеся до мережі вашого розумного дому
Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або сервісів голосового керування, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Можна приглушити світло, відрегулювати температуру в приміщенні, навіть увімкнути телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою. Телевізор також сумісний із розумними гучномовцями Google та Apple AirPlay.
Розміри на вибір
Невеликий 43-дюймовий екран. Вражаючий 85-дюймовий телевізор. І все, що їх пов’язує. Це все для того, щоб створити більший вибір, щоб ваш телевізор чудово вписувався в інтер’єр. З-поміж шести різних розмірів ви обов’язково виберете ідеальний телевізор для свого дому.
Додайте чіткості кожному слову з функцією підсилення вокалу
Чітко почуйте кожне слово. Функція підсилення вокалу дозволяє слухачеві збільшувати або зменшувати гучність діалогу без жодного впливу на фоновий звук. Таким чином, ви не пропустите жодного моменту, оскільки кожне вимовлене речення звучатиме чіткіше.
Можливість підключення для ігор
HDMI 2.1 і VRR допоможуть вам користуватися консоллю на максимум, прискоривши ігровий процес і згладивши графіку. Завдяки налаштуванню низької затримки введення, яке автоматично вмикається разом із консоллю, ви готові до нового рівня в іграх.
Європейське дизайнерське мислення
Приставна підставка, витончена тонка рамка, чудовий QLED-телевізор – це європейський дизайн у його найкращому прояві. Увімкніть Ambilight у режим розслаблюючого світла, щоб наповнити кімнату кольором, поки телевізор спить. Пульт дистанційного керування виготовлено з переробленого пластику, а упаковку – з картону з сертифікатом FSC; навіть вкладиші ретельно продумані й надруковані на переробленому папері.
