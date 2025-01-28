Умови пошуку

      QLED 4K телевізор з Ambilight

      43PUS8500/12

      Інноваційний. Захоплюючий. Неймовірний.

      Приготуйтеся до яскравості кольорів 4K QLED. Неймовірне підсвічування Ambilight. Dolby Atmos зі звуком 3D, як у кінотеатрі. Завдяки Titan OS, що дозволяє легко переглядати весь улюблений контент, цей телевізор не лише підсилює момент, а й забезпечує кращі враження від перегляду.

      QLED 4K телевізор з Ambilight

      Інноваційний. Захоплюючий. Неймовірний.

      • Телевізор 108 см (43 дюйми) з AMBILIGHT
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

      Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

      Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Фільми, спортивні програми, музичні кліпи та ігри виходять за межі екрана, щоб занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.

      4K QLED для яскравого перегляду й якості кольорів на основі квантових точок

      4K QLED для яскравого перегляду й якості кольорів на основі квантових точок

      Яскраві кольори. Надзвичайно чіткі сцени. Досконалість зображення на найвищому рівні. Завдяки роздільній здатності 4K (UHD) телевізор з Ambilight адаптується до всіх ваших форматів HDR. У кожній неймовірній миті (незалежно від того, темна вона чи світла), яка відтворюється або транслюється, ви зможете насолоджуватися кожною деталлю, переглядаючи сцену за сценою.

      Наблизьтеся до деталей із точністю до піксела

      Наблизьтеся до деталей із точністю до піксела

      Завдяки 8 мільйонам пікселів, які гармонійно працюють у тісному зв’язку один з одним, цей телевізор відтворює зображення у форматі 4K, як жоден інший. Найчіткіші зображення із більш деталізованими, реалістичними сценами – ніщо не передає момент правдивіше, ніж цей телевізор Philips з Ambilight.

      Dolby Atmos створює звук, подібний до кінематографічного

      Dolby Atmos створює звук, подібний до кінематографічного

      Приготуйтеся. Dolby Atmos створює саме такий звук, як задумав режисер. Кожна мить занурює вас ще глибше у сцену. Чи то фільми, серіали, спортивні змагання чи ігри – ви швидко зануритесь у момент.

      DTS:X для абсолютного 3D-звуку

      DTS:X для абсолютного 3D-звуку

      DTS:X має вирішальне значення: звук настільки реальний, що здається, ніби ви там присутні. Технологія 3D-аудіо додає звуку ще один вимір, що незабаром перетворить вашу вітальню на глядацьку залу.

      Тримайте контент ближче до себе з Titan OS

      Тримайте контент ближче до себе з Titan OS

      Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.

      Легко під’єднуйтеся до мережі вашого розумного дому

      Легко під’єднуйтеся до мережі вашого розумного дому

      Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або сервісів голосового керування, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Можна приглушити світло, відрегулювати температуру в приміщенні, навіть увімкнути телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою. Телевізор також сумісний із розумними гучномовцями Google та Apple AirPlay.

      Розміри на вибір

      Розміри на вибір

      Невеликий 43-дюймовий екран. Вражаючий 85-дюймовий телевізор. І все, що їх пов’язує. Це все для того, щоб створити більший вибір, щоб ваш телевізор чудово вписувався в інтер’єр. З-поміж шести різних розмірів ви обов’язково виберете ідеальний телевізор для свого дому.

      Додайте чіткості кожному слову з функцією підсилення вокалу

      Чітко почуйте кожне слово. Функція підсилення вокалу дозволяє слухачеві збільшувати або зменшувати гучність діалогу без жодного впливу на фоновий звук. Таким чином, ви не пропустите жодного моменту, оскільки кожне вимовлене речення звучатиме чіткіше.

      Можливість підключення для ігор

      HDMI 2.1 і VRR допоможуть вам користуватися консоллю на максимум, прискоривши ігровий процес і згладивши графіку. Завдяки налаштуванню низької затримки введення, яке автоматично вмикається разом із консоллю, ви готові до нового рівня в іграх.

      Європейське дизайнерське мислення

      Приставна підставка, витончена тонка рамка, чудовий QLED-телевізор – це європейський дизайн у його найкращому прояві. Увімкніть Ambilight у режим розслаблюючого світла, щоб наповнити кімнату кольором, поки телевізор спить. Пульт дистанційного керування виготовлено з переробленого пластику, а упаковку – з картону з сертифікатом FSC; навіть вкладиші ретельно продумані й надруковані на переробленому папері.

      Технічні характеристики

      • Ambilight

        Функції Ambilight
        • AmbiSleep
        • Музичний режим Ambilight
        • Режим гри
        • Режим Lounge Light
        • Будильник на світанку
        • Адаптація до кольору стіни
        Версія Ambilight
        3-стороннє

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        43  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        108  см
        Роздільна здатність панелі
        3840x2160p
        Природна частота оновлення
        60  Гц
        Процесор зображення
        Pixel Precise Ultra HD
        Покращення зображення
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Гра
        • Підтримка HDR10+
        • Домашній кінотеатр
        • Монітор
        • Фільм
        • Micro Dimming
        • Власний
        • Ultra Resolution
        Технологія дисплея
        4K Ultra HD QLED

      • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

        Роздільна здатність – частота оновлення
        • 576p – 50 Гц
        • 640x480 – 60 Гц
        • 720p – 50 Гц, 60 Гц
        • 1920x1080p – 24/25/30/50/60 Гц
        • 2560x1440 – 60 Гц
        • 3840x2160p – 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Індикація потужності сигналу
        Так
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок
        Підтримка HEVC
        Так

      • Smart TV

        Застосунки SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Додаток NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        ОС
        ОС TITAN
        Об’єм пам’яті (флеш)*
        8 ГБ

      • Функції Smart TV

        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Голосовий помічник*
        • Вбудований помічник Amazon Alexa
        • Працює з Google Home
        • Пульт ДК з мікрофоном
        Використання функцій розумного дому
        • MATTER
        • Control4
        • Працює з Apple Дім
        Панель керування іграми
        Gamebar 2.0
        Підтримка TTS
        Так

      • Мультимедійні застосунки

        Формати відтворення відео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Формати відтворення музики
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Формати відтворення зображення
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудіо
        2.0-канальний
        Вихідна потужність (RMS)
        20 Вт
        Конфігурація динаміків
        Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
        Кодек
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Покращення звуку
        • Режим AVL
        • Підсилення низьких частот
        • Dolby Media Intelligence
        • Розваги
        • Еквалайзер
        • Аудіопрофіль
        • Нічний режим
        • Калібрування кімнати
        • Власний
        • Підсилення вокалу
        Характеристики навушників
        Dolby Atmos для навушників
        Звуковий процесор
        IntelliSound
        Основний гучномовець
        Повнодіапазонний низькочастотний фазоінвертор (FR01A)

      • Під'єднання

        Кількість роз’ємів HDMI
        3
        Характеристики HDMI
        • 4K
        • Реверсивний звуковий канал
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Відтворення одним дотиком
        • Дистанційна дія пульта
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
        • Bluetooth 5.2
        • Працює з Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        Так на HDMI1
        Функції HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 1
        • Підтримка eARC, VRR, ALLM
        EasyLink 2.0
        • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
        • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів

      • Підтримувані функції відео HDMI

        Ігри
        • ALLM
        • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Підтримка HDR10+

      • Карта енергоспоживання ЄС

        Реєстраційні номери EPREL
        2206259
        Клас енергоспоживання для SDR
        F
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
        50  кВт-год/1000 год
        Клас енергоспоживання для HDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
        80  кВт-год/1000 год
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        Не доступно
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        Світлодіодна РК
        Використовується технологія панелі.
        QLED LCD

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        менше 0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Таймер автоматичного вимикання
        • Сенсор світла
        • Екорежим
        • Вимикання зображення (для радіо)

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 2 батареї AAA
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник користувача

      • Конструкція

        Кольори телевізора
        Чорна матова рамка
        Конструкція підставки
        Чорна металева вигнута підставка

      • Розміри

        Відстань між 2 підставками
        756 mm  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        200 x 100 мм
        Телевізор без підставки (Ш x В x Г)
        958 x 563 x 87 мм
        Телевізор із підставкою (Ш x В x Г)
        958x625x243 мм
        Картонна упаковка (Ш x В x Г)
        1045x650x133 мм
        Вага телевізора без підставки
        6,76 кг
        Вага телевізора з підставкою
        7,08 кг
        Вага з упаковкою
        9,8 кг

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
      • Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
      • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
      • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
      • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
      • Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах.

