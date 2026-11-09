Чим відрізняються насадки Philips Lumea?

Насадка для обличчя має невеликий плоский дизайн і віконце найменшого розміру для точної обробки під вилицями. ЇЇ також оснащено додатковим вбудованим червоним фільтром для обробки обличчя нижче вилиць.

Примітка. Не використовуйте Lumea на обличчі та шиї чоловіків, оскільки волосся в цих ділянках має іншу структуру.