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Чим відрізняються насадки Philips Lumea?

Ваш пристрій Lumea постачається з різними насадками, кожна з яких призначена для використання на певній ділянці тіла. Не використовуйте насадки на ділянках, для яких їх не призначено. Щоб дізнатися, які насадки постачаються з вашою конкретною моделлю пристрою Lumea, див. посібник користувача. 

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRI958/00, BRI955/00, BRI977/00. Показати більше  ›

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