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Як найкраще зберігати аксесуари для вологого прибирання мого пилососа Philips?

Кожен пилосос Philips для вологого прибирання містить резервуар для води та накладки з мікрофібри. Щоб зберігати ці аксесуари оптимальним чином після кожного використання, дотримуйтеся наведених нижче дій (номери відповідають поданим ілюстраціям).

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: XC8349/01 , XC8347/01 , FC6729/01 . Показати більше  ›

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