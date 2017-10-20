Philips Avent – Розпорядок дня дитини, який працює на Вас

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Поява дитини – це подія, яка змінює життя. Перші кілька тижнів можуть бути достатньо безладними, оскільки Ви й Ваша дитина адаптуєтеся до нового життя. Проте згодом розпорядок дня допоможе Вам обом.
Поява дитини може бути приголомшливою і виснажливою подією, навіть якщо Ваша дитина спить більшість часу. Крім того, її потрібно годувати. Зазвичай новонародженого потрібно годувати кожні три години. Також дитині потрібен час, щоб звикнути до дня та ночі, тому на цьому ранньому етапі не потрібно турбуватися про встановлення чіткого розпорядку дня дитини. Просто зосередьтеся на пізнанні свого малюка, встановленні годування грудьми, виробленні режиму сну та своєму відпочинку й догляду за собою.
Через кілька тижнів можна подумати про встановлення розпорядку дня дитини. Це допоможе Вам краще контролювати своє життя, а дитині – почуватися більш захищеною. Більшість дітей почуватимуться комфортніше, якщо вони знатимуть, коли час гратися, їсти чи спати. Мамам це дає можливість інколи "мати час на себе".
Коли йдеться про встановлення розпорядку дня дитини, то немає правильного чи неправильного розпорядку. Усі діти різні. Проте встановлення режиму сну дитини – це хороший початок. Увечері, коли Вашій дитині приблизно два чи три місяці, спробуйте купання, легкий масаж, годування та заспокійливу пісню чи колискову. Коли дитині виповниться шість місяців, можна почати розказувати історії та дати дитині ведмедика в ліжечко. Дитина буде довше спати вночі, якщо Ви будете годувати її регулярно вдень; вночі ж вмикайте тьмяне світло, уникайте роздратування і лише змінюйте підгузки за потреби. Добрий сон буде корисним батькам і дитині впродовж років.
Пустушка може також допомогти дитині заснути. Діти мають сильний інстинкт смоктання і просте смоктання може допомогти їм розслабитися. Вибирайте ортодонтичні пустушки, що краще для розвитку зубів. Регулярно стерилізуйте пустушки і робіть це завжди, коли вони падають на підлогу.
Рекомендується, щоб дитина спала у Вашій кімнаті, в окремій колисці, протягом перших шести місяців. Спати в різних кімнатах Ви будете згодом. Тут може допомогти хороша система контролю за дитиною. Це чудовий спосіб стежити за дитиною, не заходячи в кімнату, коли почуєте звук. Таким чином Ви можете дозволити дитині заснути самій, що допоможе виробити звичку хорошого сну надовго.
Пам’ятайте, що немає правил встановлення розпорядку дня дитини. Ваша дитина індивідуальна, і для встановлення розпорядку дня, який працюватиме на Вас обох, може знадобитися час. Крім того, деякі батьки не хочуть строгого розпорядку дня, а інші не можуть справитися без нього. Це Ваша дитина і Ваш час як мами або тата. Отже, слідуйте своїм інстинктам і не бійтеся питати порад.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips AVENT не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
Важливі поради для встановлення розпорядку дня дитини
Проблеми зі сном у дитини