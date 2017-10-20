Philips Avent – Розпорядок дня дитини, який працює на Вас

Поява дитини може бути приголомшливою і виснажливою подією, навіть якщо Ваша дитина спить більшість часу. Крім того, її потрібно годувати. Зазвичай новонародженого потрібно годувати кожні три години. Також дитині потрібен час, щоб звикнути до дня та ночі, тому на цьому ранньому етапі не потрібно турбуватися про встановлення чіткого розпорядку дня дитини. Просто зосередьтеся на пізнанні свого малюка, встановленні годування грудьми, виробленні режиму сну та своєму відпочинку й догляду за собою.

Через кілька тижнів можна подумати про встановлення розпорядку дня дитини. Це допоможе Вам краще контролювати своє життя, а дитині – почуватися більш захищеною. Більшість дітей почуватимуться комфортніше, якщо вони знатимуть, коли час гратися, їсти чи спати. Мамам це дає можливість інколи "мати час на себе".