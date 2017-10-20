Philips Avent – Зберігання зцідженого молока

Зберігайте зціджене молоко свіжим у стерилізованих пляшечках для годування. У пляшечках для годування Philips Avent можна щільно закрити верх для збереження свіжості та простого зберігання грудного молока.
Зціджене молоко можна зберігати до 24 годин у холодильнику або до 3 місяців у морозильній камері. Ставте його на поличку холодильника, а не на дверцята, щоб воно зберігалося за сталої температури.
Після розмороження заморожене грудне молоко можна зберігати протягом 12 годин у холодильнику. Молоко можна також зберігати в спеціальних одноразових контейнерах, але не забудьте написати на них дату зціджування.
Не розморожуйте та не підігрівайте зціджене молоко в мікрохвильовій печі, оскільки гарячі ділянки можуть обпекти дитину.
Рекомендується виливати молоко, яке залишилося у пляшечці, після кожного годування.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
Переваги зціджування
Зберігання зцідженого молока