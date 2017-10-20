Philips Avent – Зберігання зцідженого молока

Зціджене молоко можна зберігати до 24 годин у холодильнику або до 3 місяців у морозильній камері. Ставте його на поличку холодильника, а не на дверцята, щоб воно зберігалося за сталої температури.



Після розмороження заморожене грудне молоко можна зберігати протягом 12 годин у холодильнику. Молоко можна також зберігати в спеціальних одноразових контейнерах, але не забудьте написати на них дату зціджування.