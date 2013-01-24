Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Пакети для зберігання грудного молока

    SCF603/25
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Максимальний захист для грудного молока Максимальний захист для грудного молока Максимальний захист для грудного молока
      -{discount-value}

      Philips Avent Пакети для зберігання грудного молока

      SCF603/25
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Максимальний захист для грудного молока

      Пакети для зберігання грудного молока Philips Avent – це безпечний і надійний спосіб зберегти Ваше грудне молоко. Їх можна зберігати в холодильнику чи морозилці. Завдяки попередній стерилізації ними можна користуватися відразу. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Пакети для зберігання грудного молока

      Максимальний захист для грудного молока

      Пакети для зберігання грудного молока Philips Avent – це безпечний і надійний спосіб зберегти Ваше грудне молоко. Їх можна зберігати в холодильнику чи морозилці. Завдяки попередній стерилізації ними можна користуватися відразу. Переглянути усі переваги

      Максимальний захист для грудного молока

      Пакети для зберігання грудного молока Philips Avent – це безпечний і надійний спосіб зберегти Ваше грудне молоко. Їх можна зберігати в холодильнику чи морозилці. Завдяки попередній стерилізації ними можна користуватися відразу. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Пакети для зберігання грудного молока

      Максимальний захист для грудного молока

      Пакети для зберігання грудного молока Philips Avent – це безпечний і надійний спосіб зберегти Ваше грудне молоко. Їх можна зберігати в холодильнику чи морозилці. Завдяки попередній стерилізації ними можна користуватися відразу. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. breast-milk-storage

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Пакети для зберігання грудного молока

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Максимальний захист для грудного молока

        Пакети для зберігання грудного молока об’ємом 180 мл

        • Зберігання
        • Простерилізований
        • 25 пакетів
        Надійна герметична подвійна застібка-блискавка

        Надійна герметична подвійна застібка-блискавка

        Надійна герметична подвійна застібка-блискавка для безпечного зберігання грудного молока

        Простерилізований пакет із захистом від відкривання

        Простерилізований пакет із захистом від відкривання

        Захисна плівка свідчить про стерильність пакета перед першим використанням для абсолютної гігієни

        Можливість зберігання пакета в морозильній камері завдяки міцним швам та подвійному шару

        Можливість зберігання пакета в морозильній камері завдяки міцним швам та подвійному шару

        Міцні бічні шви та двошаровий матеріал гарантують додаткову надійність зберігання цінного грудного молока в морозильній камері або холодильнику

        Широкий отвір для легкого наповнення та наливання

        Широкий отвір для легкого наповнення та наливання

        Широкий і міцний отвір пакета гарантує легке наповнення і наливання грудного молока

        Завдяки міцному дизайну цей пакет може стояти самостійно

        Завдяки міцному дизайну цей пакет може стояти самостійно

        Завдяки міцному дизайну цей пакет може стояти самостійно, а завдяки широкому отвору можна легко наповнювати й наливати грудне молоко

        Пакети можна класти горизонтально для легкого зберігання

        Пакети можна класти горизонтально для легкого зберігання у морозильній камері або холодильнику

        Цей пакет виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цей пакет виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Пакет
          25  шт.
          Китай
          Так

        • Матеріал

          Без вмісту BPA*
          Так
          Пакет
          180 мл

        • Матеріал

          Поліетилен/поліестер
          Так

        • Конструкція

          Легке використання
          Широкий, міцний отвір
          Надійний
          Захисна плівка
          Міцний
          Стійкий пакет
          Максимальний захист
          Міцні шви

        • Характеристики

          Герметичність
          Надійна подвійна застібка-блискавка
          Матеріал
          Міцний, двошаровий пакет
          Простерилізований
          Так

        • Розміри

          Висота
          25,6  см
          Ширина
          9,9  см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips