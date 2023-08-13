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  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока
  • Максимальний захист для грудного молока

Philips AventПакети для зберігання грудного молока

SCF603/25

4.9
| (139) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Максимальний захист для грудного молока
Пакети для зберігання грудного молока Philips Avent – це безпечний і надійний спосіб зберегти Ваше грудне молоко. Їх можна зберігати в холодильнику чи морозилці. Завдяки попередній стерилізації ними можна користуватися відразу.
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Рекомендація мам номер один у світі1

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Надійна герметична подвійна застібка-блискавка

Надійна герметична подвійна застібка-блискавка

Надійна герметична подвійна застібка-блискавка для безпечного зберігання грудного молока

Простерилізований пакет із захистом від відкривання

Простерилізований пакет із захистом від відкривання

Захисна плівка свідчить про стерильність пакета перед першим використанням для абсолютної гігієни

Можливість зберігання пакета в морозильній камері завдяки міцним швам та подвійному шару

Можливість зберігання пакета в морозильній камері завдяки міцним швам та подвійному шару

Міцні бічні шви та двошаровий матеріал гарантують додаткову надійність зберігання цінного грудного молока в морозильній камері або холодильнику

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Відгуки

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4.9

з 5

139

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

13/08/2023

Україна

Україна

Як контейнери, тільки компактні

Все добре продумано. Для зберігання запасів молока в морозильній камері саме те. Це як контейнери, тільки компактніші, зручніші й дешевші.

Плюси

зручний дизайн, ціна

Мінуси

одноразовість

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока

13/08/2023

Україна

Україна

Дуже зручно для зберігання молока

Брали разом з молоковідсмоктувачем і ці пакети,то дуже зручно зберігати молоко.Пакети гарної якості,молоко не витікає і добре зберігається в морозильній камері.Наморожуємо молочко і можна не переживати,що дитина залишиться голодна коли мамі треба відлучитись.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока

11/08/2023

Україна

Україна

Зручно для матусь і татусів

Придбала за рекомендацією сестри, адже вона використовувала саме ці пакети для зберігання. Дуже зручно, якість чудова. Однієї упаковки вистачає на довгий час, адже в ній 25 пакетиків. Таке зберігання може дуже виручити матусь і татусів.

Плюси

Якість, комфорт, безпека, вартість.

Мінуси

Немає.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока

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