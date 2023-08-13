Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Цей продукт
Пакети для зберігання грудного молока
424,00 ₴
Вкладиші в бюстгальтер
215,00 ₴
424,00 ₴
424,00 ₴
Пакети 180 мл -25 шт
Герметична подвійна застібка-блискавка
25 пакетів
Надійна герметична подвійна застібка-блискавка для безпечного зберігання грудного молока
Захисна плівка свідчить про стерильність пакета перед першим використанням для абсолютної гігієни
Міцні бічні шви та двошаровий матеріал гарантують додаткову надійність зберігання цінного грудного молока в морозильній камері або холодильнику
4.9
з 5
139
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Аврор
13/08/2023
Україна
Як контейнери, тільки компактні
Все добре продумано. Для зберігання запасів молока в морозильній камері саме те. Це як контейнери, тільки компактніші, зручніші й дешевші.
Плюси
зручний дизайн, ціна
Мінуси
одноразовість
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
Yasia1990
13/08/2023
Україна
Дуже зручно для зберігання молока
Брали разом з молоковідсмоктувачем і ці пакети,то дуже зручно зберігати молоко.Пакети гарної якості,молоко не витікає і добре зберігається в морозильній камері.Наморожуємо молочко і можна не переживати,що дитина залишиться голодна коли мамі треба відлучитись.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
Walle1212
11/08/2023
Україна
Зручно для матусь і татусів
Придбала за рекомендацією сестри, адже вона використовувала саме ці пакети для зберігання. Дуже зручно, якість чудова. Однієї упаковки вистачає на довгий час, адже в ній 25 пакетиків. Таке зберігання може дуже виручити матусь і татусів.
Плюси
Якість, комфорт, безпека, вартість.
Мінуси
Немає.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.